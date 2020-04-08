WPR Higher Time Frame Oscillator mg
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Puissant indicateur Crypto_Forex : oscillateur HTF WPR pour MT4.
- Améliorez vos méthodes de trading avec l'oscillateur professionnel HTF WPR pour MT4. HTF signifie « Higher Time Frame ».
- WPR est l'un des meilleurs oscillateurs pour le scalping.
- Cet indicateur est idéal pour les systèmes de trading multi-périodes avec des entrées d'action de prix dans les zones de survente/d'achat.
- L'indicateur HTF WPR vous permet d'ajouter des WPR d'une période supérieure à votre graphique actuel, une approche de trading professionnelle.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.
