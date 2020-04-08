London Session Open Level mf
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Niveau d'ouverture de la session de Londres » pour MT4.
- L'indicateur « Niveau d'ouverture de la session de Londres » est un indicateur auxiliaire très utile pour le trading intraday.
- Le niveau du prix d'ouverture de la session est essentiel car il revient souvent à cette zone au cours de la journée.
- Cet indicateur affiche le niveau du prix d'ouverture de la session de Londres quotidiennement et pour chaque jour.
- Il affiche également le niveau d'ouverture de la semaine le lundi.
- Il est utile aux traders intraday pour définir des objectifs ou utiliser des zones de support/résistance.
