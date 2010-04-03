Spread and Price Tracker

(Une traduction automatique a été utilisée pour générer ce texte à partir du texte original en anglais.)

Les graphiques sur MetaTrader affichent uniquement les barres/bougies basées sur les cotations Bid (ou Last pour certains types de symboles). Cependant, cela ne représente pas une vue d'ensemble complète, car il faut également prendre en compte les cotations Ask et le Spread entre elles.

Tous les traders débutants ont un jour découvert ce piège en débutant, pour finalement se rendre compte que quelque chose clochait. Après avoir appris les bases, ils apprennent qu'il faut prendre en compte le Spread, et que…

  • Une position d'achat s'ouvre au cours Ask et se clôture au cours Bid.
  • Une position de vente s'ouvre au cours Bid et se clôture au cours Ask.

Cependant, seuls les cours historiques Bid ou Last sont généralement affichés sur le graphique, ce qui complique l'estimation précise du moment où le Spread pourrait s'élargir au cours de la journée, ou l'identification des niveaux de prix idéaux pour placer des stops ou effectuer des inversions.

Cet indicateur vise à améliorer la situation en permettant de suivre les données historiques des ticks et de les représenter sur le graphique sous forme de chandeliers dans une sous-fenêtre située sous le graphique principal. Il permet principalement de suivre le Spread en points, mais également de suivre et d'afficher le cours Ask. Si vous le souhaitez, il peut également afficher le cours Mid (à mi-chemin entre le cours Ask et le cours Bid). De plus, pour les symboles dont les graphiques sont basés sur le cours Last, il peut également suivre et afficher le cours Bid.

Lors de la première utilisation de l'indicateur sur un nouveau symbole, MetaTrader mettra un certain temps à télécharger les données de ticks, et l'indicateur n'affichera rien. Soyez donc patient pendant ce temps. Il devrait se mettre à jour au tick suivant, une fois les données disponibles. Dans le cas contraire, supprimez et réappliquez l'indicateur. Malheureusement, MetaTrader ne dispose pas d'une méthode de synchronisation appropriée pour les données de ticks. De plus, si vous augmentez le nombre de barres traitées, ou si le symbole présente un volume de ticks élevé par barre, le traitement initial des informations par l'indicateur peut prendre un certain temps avant d'afficher les résultats.

Veuillez noter que cet indicateur dépend entièrement des données de ticks historiques, et non des données de barres. N'augmentez donc pas trop le nombre de barres passées, car le graphique pourrait devenir très lent et inutilisable.

