La plupart des EA AI facilement testables sont trompeurs

Nous savons tous que l'utilisation de l'IA (c’est-à-dire des grands modèles) nécessite d’envoyer des requêtes. Mais la documentation MQL5 indique clairement que la fonction WebRequest() ne peut pas être exécutée dans le testeur de stratégie. (WebRequest() cannot be executed in the Strategy Tester.)

Ainsi, les EA AI qui peuvent être facilement testés sont en grande partie trompeurs, ou bien l'IA dans ces EA joue seulement un rôle décoratif, voire est complètement optionnelle.

Pour les EA AI qui peuvent encore être facilement testés après la dernière date de mise à jour, nous pouvons affirmer sans hésitation qu’ils sont trompeurs. Car pour les périodes avant la date de mise à jour, on peut encore supposer de bonne foi qu’ils incluaient une partie des sorties de l’IA dans le fichier exécutable de l’EA. Mais après la dernière date de mise à jour, cela devient totalement incompréhensible.

AI Knights of the Round peut être testé et même optimisé

Prix initial : 50 $, augmentation de 1 $ par exemplaire vendu

AI Knights of the Round est un expert trading sur l’or (XAUUSD) entièrement piloté par l’IA.

Nous avons utilisé certaines techniques pour permettre à AI Knights of the Round d’être testé et même d’optimiser ses paramètres d’entrée. Ce n’est pas si simple, mais c’est entièrement faisable. Nous fournissons plusieurs fichiers cache de sorties de l’IA que vous pouvez télécharger pour tester les performances de l’IA.

Vous pouvez également changer l’IA de votre choix et optimiser automatiquement les paramètres d’entrée de l’EA. Cela nécessite notre outil gratuit pour générer les fichiers cache de sorties de l’IA : AI Knights of the Round Helper.

Pour plus de détails, consultez le document explicatif complet.

Configuration recommandée

Double modèle gratuit

Entièrement gratuit ! Je parle des modèles eux-mêmes.

Modèles : deepseek/deepseek-chat-v3.1:free deepseek/deepseek-r1-0528:free

Période : H2

Dépôt minimum : 100 $

Instruments : XAUUSD

Effet de levier : minimum 1:30

Broker : aucune restriction

Set file : téléchargeable depuis le document explicatif complet

Signaux de trading : en préparation

Pourquoi les modèles sont-ils gratuits ?

OpenRouter fournit à chaque compte un quota gratuit de 50 requêtes par jour. 24 ÷ 2 × 2 = 24 < 50, donc l’utilisation est entièrement gratuite.

Configurations supplémentaires

Veuillez consulter le document explicatif complet ci-dessus.



