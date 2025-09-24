Azath EA est un programme de trading automatisé spécialement conçu pour le trading à court terme de l'or (XAUUSD) sur la plateforme MT4. Il adopte la stratégie de Martingale comme cadre de base, s'appuie sur les caractéristiques de fluctuations haute fréquence du marché de l'or, capture les petites variations de prix intraday de l'or et cherche à obtenir des profits substantiels grâce au trading haute fréquence. Pour les traders souhaitant entrer sur le marché de l'or, l'Azath EA sera votre choix idéal en trading.

Informations de base

- Paire de trading : XAUUSD (Or)

- Plage temporelle : Illimitée (n'importe quelle période temporelle)

- Dépôt minimum : 500 USD, 1000 USD ou plus est recommandé

- Levier : Minimum 1:50, 1:200 est recommandé

- Courtier : Aucune restriction, un compte ECN est recommandé

- Il est recommandé d'utiliser un VPS pour réduire la latence et garantir un fonctionnement 24h/24 et 7j/7

Paramètres de configuration

Veuillez obtenir les paramètres de configuration (important ! Tant pour le backtesting que le trading en direct) dans la section commentaires ou par message privé.

Si vous avez des questions, veuillez m'envoyer un message privé sur le forum MQL5.