Morning and Evening Star pattern mt

Indicateur Crypto_Forex « Étoile du matin et Étoile du soir » pour MT4, sans modification, sans délai.





- L'indicateur « Étoile du matin et Étoile du soir » est un indicateur très performant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte les étoiles du matin et Étoile du soir sur le graphique :

- Étoile du matin haussière : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Étoile du soir baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur « Étoile du matin et Étoile du soir » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.