Trend Entry Histogram mr
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Histogramme d'entrée de tendance » pour MT4, sans refonte.
- L'indicateur Histogramme d'entrée de tendance permet de rechercher des signaux d'entrée dans la direction de la tendance une fois la barre d'entrée affichée.
- Cet indicateur possède une fonctionnalité unique : il prend en compte le prix et le volume pour ses calculs.
- L'histogramme d'entrée de tendance peut être de deux couleurs : rouge pour une tendance baissière et bleu pour une tendance haussière.
- Dès que vous observez une tendance stable (au moins 10 barres consécutives de la même couleur), attendez la barre d'entrée.
- Le signal d'entrée est représenté par une colonne de couleur opposée dans l'histogramme, la colonne suivante par la couleur initiale de la tendance (voir les images).
- Utilisez des cibles courtes : les plus hauts/bas les plus proches sur le graphique dépendent de la tendance actuelle.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.
UTILISATION DE L'indicateur :
- Pour les signaux d'ACHAT : tendance haussière stable (barres bleues de l'histogramme) + 1 barre rouge sur l'histogramme + 1 barre bleue (ouverture d'une position longue ici).
- Pour les signaux de VENTE : tendance baissière continue (barres rouges sur l'histogramme) + 1 barre bleue sur l'histogramme + 1 barre rouge (ouverture d'une position courte ici).
// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.