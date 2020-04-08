Trend Entry Histogram mr

Indicateur Crypto_Forex « Histogramme d'entrée de tendance » pour MT4, sans refonte.

- L'indicateur Histogramme d'entrée de tendance permet de rechercher des signaux d'entrée dans la direction de la tendance une fois la barre d'entrée affichée.
- Cet indicateur possède une fonctionnalité unique : il prend en compte le prix et le volume pour ses calculs.
- L'histogramme d'entrée de tendance peut être de deux couleurs : rouge pour une tendance baissière et bleu pour une tendance haussière.
- Dès que vous observez une tendance stable (au moins 10 barres consécutives de la même couleur), attendez la barre d'entrée.
- Le signal d'entrée est représenté par une colonne de couleur opposée dans l'histogramme, la colonne suivante par la couleur initiale de la tendance (voir les images).
- Utilisez des cibles courtes : les plus hauts/bas les plus proches sur le graphique dépendent de la tendance actuelle.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.

UTILISATION DE L'indicateur :
- Pour les signaux d'ACHAT : tendance haussière stable (barres bleues de l'histogramme) + 1 barre rouge sur l'histogramme + 1 barre bleue (ouverture d'une position longue ici).
- Pour les signaux de VENTE : tendance baissière continue (barres rouges sur l'histogramme) + 1 barre bleue sur l'histogramme + 1 barre rouge (ouverture d'une position courte ici).

// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.
