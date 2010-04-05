Iconic Breakout Pro 2 for MT4

ICONIC BREAKOUT PRO 2

Transformez l’impulsif en reproductible. Laissez le hasard, adoptez une méthode.

Imaginez votre matinée de trading.
Plus d’alertes incessantes ni de montagnes russes émotionnelles. À la place : un plan de la journée lisible, des fenêtres horaires définies, des règles nettes, et une exécution qui ne tremble pas. Observer d’abord, mesurer ensuite, laisser le prix travailler pour vous, avec un risque borné dès l’origine et un take-profit pensé en termes de profit net (spread et commissions inclus). Sur l’écran, un panneau compact synthétise l’essentiel : range de session, ATR, spread, nombre d’ordres en attente, statut, drawdown du jour, PnL.

Bienvenue dans la routine d’ICONIC BREAKOUT PRO 2 (IBP2).

Le cœur est volontairement simple :

  • Un breakout de range de session (calé sur le cœur de séance US).

  • Un breakout du plus haut/plus bas des 24h précédentes.

Deux moteurs indépendants, une seule philosophie : “peu, mais précis.”
Finies les poursuites de bougies et les regrets. IBP2 transforme l’intuition en processus reproductible.

Pourquoi « un EA de breakout » de plus ?

Beaucoup d’automates tombent dans les mêmes pièges :

  1. Entrer trop tôt. Exposition inutile alors que le marché compacte encore.

  2. Confondre les contextes. Le micro-breakout local n’a rien à voir avec la rupture d’une structure 24h.

  3. SL/TP décoratifs. On “gagne” sur le graphique et on perd sur le compte, car le spread et les commissions n’ont pas été intégrés.

  4. Diversifier à contre-sens. Multiplier les ordres sans cadrer la responsabilité du risque.

IBP2 pré-bloque ces faiblesses : filtrage, pré-contrôles stricts, deux moteurs séparés qui coexistent sans se gêner, et une architecture de risque qui coupe court aux mauvaises surprises.

Ce qu’est IBP2 (de quoi vous faire confiance, sans livrer la recette)

  • Spécialisé NAS100 (CFD).

  • Deux moteurs autonomes : Range de session et Haut/Bas des 24h précédentes. Chacun dispose de son identifiant, de ses limites et d’une logique de nettoyage quotidienne.

  • Pré-contrôle avant exécution : distances minimales, alignement sur le pas de tick, respect des Stops/Freeze du broker, vérification “profit net” du TP, contrôle de marge et plafond dur de taille de lot.

  • Gestion du risque intégrée : OCO (un côté exécuté, l’autre annulé), garde-fou journalier de pertes, limite d’utilisation de marge, cap de lot, filtre de spread, et temporisations d’édition/relance.

  • Priorité au net : le TP est évalué après spread & commissions ; si l’exécution décale l’open, IBP2 ré-aligne SL/TP (dans les règles broker) pour conserver la distance de profit net visée.

Nous décrivons l’approche, pas la formule duplicable. Les seuils, grilles et enchaînements précis sont volontairement non divulgués pour éviter toute rétro-ingénierie.

Les deux moteurs, sans collision

1) Breakout de range de session

  • Pendant une fenêtre de pure observation, IBP2 trace la “boîte” du jour (haut/bas).

  • À la fin de l’observation, il place des ordres stop au-dessus/au-dessous, avec buffer, et une date d’expiration.

  • Respect strict des distances minimales et contraintes broker, OCO pour éviter la double exposition, nettoyage avant minuit si nécessaire.

2) Breakout du Haut/Bas des 24h précédentes

  • Après la clôture journalière et un court délai, IBP2 place ses ordres autour du H/L des 24h passées.

  • La logique est totalement indépendante du moteur “range de session” (identifiants, limites, temporisations distincts).

Conséquence : vous visez deux bords structurels (la boîte du jour et la structure 24h), sans sur-traitement, sans chevauchement.

Architecture de risque : protéger d’abord, attaquer ensuite

  • Sizing au lot fixe ou en pourcentage d’équité, avec cap dur pour empêcher toute dérive agressive.

  • Perte max journalière : dès le seuil atteint, la journée est coupée.

  • Plafond d’utilisation de marge : un scénario ne doit pas capturer la totalité du compte.

  • Filtre de spread : si le coût est sale, on s’abstient.

  • Temporisations : pas de mitraillage de modifications SL/TP ; calme et règles.

TP “profit net” et réalignement post-exécution : gagner proprement

La plupart des EA attachent un TP à l’ordre et s’en contentent. IBP2 va plus loin :

  • Il impose une distance minimale de TP en net (spread + commissions + éventuel buffer).

  • Après exécution, si l’open réel s’éloigne du prix de référence, IBP2 ré-aligne SL/TP (en respectant Stops/Freeze) pour maintenir le net visé.

Le but : en finir avec “le graph gagne mais le compte perd”.

Gestion active, sans sur-pilotage

  • Break-even : au-delà d’un certain gain latent, SL remonte/lâche de quelques points en profit.

  • Trailing : uniquement dans le sens du verrouillage (jamais en arrière).

  • Stops/Freeze : IBP2 respecte la règle broker. Il ne lutte pas contre la micro-structure.

Safe Mode : l’assurance des journées “désagréables”

  • Filtre de spread plus strict.

  • Micro-lot forcé pour la phase d’apprentissage ou de volatilité extrême.

  • Selon les brokers, IBP2 peut attacher SL/TP après exécution (pour la compatibilité), tout en maintenant la logique “TP net” + distances minimales.

GUI compact : ce qui compte, tout de suite

Statut (PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD), range et Δ, H/L des 24h, ATR, spread, risque affiché, compteurs d’ordres par moteur et prochaine expiration, PnL et drawdown du jour.
Zéro fouillis, zéro hésitation. Vous décidez plus vite, avec plus de calme.

Backtest intégré : lisez-le comme un profil de comportement

Périmètre : 04/09/2020 – 27/06/2025
Sous-jacent : NAS100
Qualité : 99% (tick)
Capital initial : 1 000

Chiffres clés

  • Profit net : 403 748,63

  • Profit factor : 2,34

  • Recovery factor : 26,85

  • Sharpe : 35,91

  • Nombre de trades : 2 003

  • Taux de réussite : ~77,5 % (gagnants 1 553 / perdants 450)

  • Espérance par trade : 201,57

  • Max drawdown en équité : 5,89 % (absolu 15 034,40)

  • Drawdown relatif du solde : 17,27 %

  • Gagnants longs : 1 087 (75,80 %) / Gagnants shorts : 916 (79,59 %)

Lecture visuelle (essentielle)

  • Courbe d’équité ascendante et régulière : la signature d’un breakout discipliné.

  • Distribution MFE/MAE asymétrique “saine” : les gains courent, les pertes sont courtes.

  • Concentration horaire : cœur de séance US — IBP2 n’opère que quand le NAS100 vit vraiment.

  • Cohérence hebdo/mensuelle : pas besoin d’un “mois miracle”.

  • Durées de détention : plutôt courtes, mais capables de s’étirer lorsque la tendance porte — exactement ce qu’on attend d’un breakout avec règles.

Ce que ces chiffres disent

  • Nulle nécessité de martingale/grid. La progression vient des règles et des garde-fous.

  • Le risque reste contenu malgré l’accélération des gains quand le marché déroule. OCO, TP net, plafond journalier, cap de lot — tout est actif.

Mais

  • Aucun backtest ne garantit l’avenir. Spread, commissions et qualité d’exécution changent la musique en réel.

  • Voyez ce backtest comme un audit de comportement : “quand les règles tournent, comment l’algorithme se comporte-t-il ?”

Pourquoi IBP2 « gagne sa place » sur votre VPS

  • Il convertit “j’y vais / j’y vais pas” en processus : observation → préparation → placement → gestion.

  • Il est expliquable : statuts, panneaux, logs. Vous saurez “pourquoi aujourd’hui il a fait X”.

  • Il ose freiner : plafond journalier, filtre de coût, marge/lot cap — pour des journées “mauvaises” courtes et peu profondes.

  • Il respecte la devise : ne rien faire quand les conditions sont mauvaises est parfois la meilleure décision.

Pour qui ?

  • Ceux qui veulent cibler le NAS100 en cœur de séance avec des ruptures structurelles.

  • Ceux qui recherchent un profil de risque sobre et un process reproductible.

  • Ceux qui préfèrent une fenêtre horaire maîtrisée plutôt que du bruit 24/7.

Si vous cherchez un “bouton magique”, IBP2 n’est pas pour vous.
Si vous voulez ordre, clarté, protection, IBP2 est votre outil.

Une journée type avec IBP2

  1. PREP : mise en route, chargement du H/L 24h, contrôle du spread.

  2. RANGING : on observe et on mesure la boîte — pas d’entrée.

  3. PENDING : à la fin de l’observation, pose d’ordres temporisés avec buffer.

  4. IN_TRADE : exécution sur breakout. Contrôle du TP net, réalignement si nécessaire. BE à partir d’un gain latent, puis trailing.

  5. READY : clôture. L’autre côté a été annulé par OCO. Nettoyage avant fin de journée.

En parallèle, le moteur H/L 24h suit sa propre horloge (décalée et autonome).

Questions fréquentes (réponses franches)

Combien puis-je gagner ?
La vraie question : “que se passe-t-il les mauvais jours ?” Réponse : on s’arrête. Le backtest montre un caractère, pas une promesse.

Petit compte, possible ?
Oui. Safe Mode et arrondi des lots permettent un démarrage modeste. Commencez petit, scalez avec la méthode.

Et si le régime de marché change ?
IBP2 s’appuie sur des bords temporels et structurels, pas sur des motifs fragiles. En volatilité extrême, le plafond journalier coupe court aux dommages.

VPS nécessaire ?
Recommandé. Fenêtres horaires et ordres en attente aiment la latence basse et une connexion propre.

Puis-je pousser les paramètres ?
Oui, mais le coût marginal apparaît vite : un paramétrage trop agressif dégrade le profit net. Les valeurs par défaut visent un équilibre exploitable.

Trois lignes rouges

  1. Protéger avant d’attaquer. Ce n’est pas le signal qui détruit un compte, ce sont les émotions.

  2. Respecter la micro-structure. Distances mini / Freeze ne se négocient pas.

  3. Raisonner en net, pas en brut. Gagner sur le chart mais perdre en compte n’est pas gagner.

Si ces principes vous parlent, IBP2 s’intégrera sans friction à votre routine.

Pourquoi maintenant (appels à l’action)

  • Vous voulez exploiter le NAS100 quand il bouge vraiment, pas au hasard.

  • Vous exigez des règles visibles et des protections toujours actives.

  • Vous appréciez d’évaluer le caractère d’un système sur plusieurs années de données.

Rangez l’impulsif, adoptez la méthode.
Obtenez votre licence ICONIC BREAKOUT PRO 2 aujourd’hui et transformez le NAS100 en puzzle gérable, mesurable et répliqué jour après jour.

Note technique (juste ce qu’il faut, pas de quoi cloner)

  • Les deux moteurs ont des magics, compteurs et limites distincts pour éviter les conflits.

  • Double barrière SL/TP : contrôles avant et après exécution (tick grid, distances mini, Stops/Freeze, TP net minimum).

  • OCO, plafond journalier, plafond marge, cap lot, filtre spread, cooldown : standards intégrés.

  • BE + trailing : seulement dans le sens du verrouillage — jamais de relâchement.

  • GUI compact : état, range, ATR, spread, ordres par moteur, prochaine expiration, PnL, DD du jour — tout en un coup d’œil.

La vérité qui compte plus que la plus belle courbe

Une belle courbe séduit. Une courbe lisse, explicable et reproductible permet de dormir. IBP2 ne promet pas des miracles ; il offre une discipline qui s’accumule, qui survit aux cycles, et qui vous évite les coups de sang chers payés.

Si vous cherchez dans le NAS100 du processus, de la protection et un focus sur le profit net,
ICONIC BREAKOUT PRO 2 est un choix rationnel.

Prenez votre licence maintenant.
Laissez vos règles piloter vos émotions, et laissez le temps amplifier votre avantage.


https://t.me/iconicsolutions_official



Produits recommandés
HFT Golden
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experts
HFT Golden EA: Advanced Precision Trading System Welcome to the next generation of algorithmic trading excellence HFT Golden EA represents a sophisticated approach to modern trading, executing precision trades with exceptional profit potential, fixed stop-loss protection, and remarkably low drawdown.  Does not rely on any indicators — purely based on price and market mechanics. DOWNLOAD SETFILES     |   Setfile 1     The special price of $750 is available for the first 10 buyers only. Buy HFT G
Algolution USDJPY
Kin Ching Chan
Experts
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Introducing the USDJPY Strategy - a revolutionary trading system that blends together advanced indicators and sophisticated techniques for a comprehensive and high-performance trading experience. There is no Martingale added - just scalp in a controlled manner! Risk management We understand that risk management is crucial to trade successfully. To allow users
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Algolution HK50
Kin Ching Chan
Experts
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Introducing the HK50 Strategy - a revolutionary trading system that blends together advanced indicators and sophisticated techniques for a comprehensive and high-performance trading experience. There is no Martingale added - just scalp in a controlled manner! Risk management We understand that risk management is crucial to trade successfully. To allow users ma
TRetBO Pro
Hong Meng
Experts
Trend Retracement Breakout Expert Advisor (MT4 EA) - TRetBO Pro Description: TRetBO Pro is designed for traders who wish to capitalize on market fluctuations by leveraging trend retracements and breakouts. Unlike the standard version TRetBO, TRetBO Pro features the "Invincibility Mode," making it particularly suitable for high-volatility markets like XAUUSD (spot gold), enhancing the stability and profit potential of the trading strategy. Key Features: Multi-Timeframe Analysis: Supports M30, H1
Rapture
Evgeniy Zhdan
Experts
The automated trading system is developed based on the "Comfort Range" theory. According to this theory, the chart of each trading instrument has its own dynamically changing range of movement. The skill of determining such a range allows you to use this information as a leading indicator and predict price movement in the near future. The Rapture Expert Advisor determines the "Comfort Range" of the trading instrument and works in the direction of the expected future movement. The EA does not
Neural Odin
Vladislav Filippov
Experts
Neural Odin is a fully automated trading advisor. The advisor's algorithm was formed and customized in the context of working on a scalping trading strategy, which implies the use of an implicit neurocomponent that allows you to catch a transparent trend in chaotic market processes. The advisor's settings were designed according to the principle of the prevalence of the security aspect in opened deals. When the minimum profitability ratio is reached, the calculation of which includes deductions
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Quantum Gold Bot MT4 is a high-frequency trading robot (advisor) for the gold market (XAUUSD), working on the scalping principle. It is designed to instantly capture and use price impulses - sharp price movements in short periods of time. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Introducing the Quantum Gold Bot robot, your indispensable assistant in the complex world of XAUUSD trading. Quantum Gold Bot is a forex robot designed with high
Traders Toolbox MT4
Jason Kisogloo
Experts
Traders Toolbox Premium est un outil tout-en-un créé sur la base d'une formation approfondie sur les stratégies de trading courantes afin d'automatiser ces stratégies et ces calculs. Caractéristiques: 19 Signaux individuels - Chacun de ces signaux peut être biaisé dans une configuration de type réseau neuronal pour constituer le résultat final/global. Chaque signal a ses propres paramètres à personnaliser ou à optimiser si nécessaire. Affichage complet à l'écran - Six panneaux instantanés a
Gemini Trump
Jingzhi Wang
Experts
Gemini Trump EA represents a sophisticated advancement in grid trading systems. Unlike traditional methods that rely on fitting the system to historical data, Gemini Trump EA is engineered to exploit existing market inefficiencies, leveraging authentic market dynamics. Gemini boasts an impressive array of features designed for both convenience and performance. With its One Chart Setup, you can trade all supported symbols using a single chart, while its Multi-Currency Support seamlessly handles m
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Two hearts zone trading EA by VUK
Vajahat Ullah Khan
Experts
Présentation de Two Hearts Zone Trading EA par VUK (Mieux appliquer aux cassures, zones d'offre et de demande, retournements, etc.) - l'outil ultime pour les passionnés de trading ZONE. Ce puissant robot de trading est conçu pour améliorer votre expérience de trading en fournissant un support automatisé pour naviguer dans la stratégie de trading ZONE. Avec le Two Hearts Zone Trading EA, les traders peuvent s'engager sans effort dans le trading ZONE avec précision et efficacité. Que vous soyez un
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Gilded Egg
Tsoi Chi Kin
Experts
Gilded Egg EA  is a fully automated trading system, which is especially effective in trading  XAUUSD  on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into Gilded Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the ma
High Quality EA
Abdullah Alrai
Experts
Nous vous présentons notre puissant Expert Advisor (EA), spécialement optimisé pour trader l'or sur l'intervalle de temps M5. Que vous soyez un trader expérimenté ou débutant, cet EA est conçu pour simplifier votre trading tout en maximisant votre potentiel de profit. ### Caractéristiques Clés: - **Trading sur l'Or Optimisé**: L'EA est optimisé pour trader l'or sur l'intervalle de temps M5, capturant des trades avec une grande précision. Notre équipe a passé d'innombrables heures à perfectionn
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - est l'un des meilleurs Expert Advisor pour Meta Trader 4. L'algorithme unique du conseiller analyse le mouvement du prix de l'actif, en tenant compte des facteurs d'analyse technique et mathématique, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise une gestion avancée de l'argent et un multiplicateur de lot.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA   - est l'un des meilleurs Expert Advisor pour Meta Trader 4. L'algorithme unique du conseiller analyse le mouvement du prix de l'actif, en tenant compte des facteurs d'analyse technique et mathématique, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise une gestion avancée de l'argent et un multiplicateur de lot.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + S
The Machine by New Capital for MetaTrader 4
New Capital B.V.
Experts
Introducing our latest trading bot, designed by Max, to create a consistently profitable system tailored for funding accounts. This bot is ideal for traders seeking reliable monthly returns through a mean reversion strategy. Feel free to reach out with any questions or for further information:   https://www.mql5.com/en/channels/newcapital LIVE SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2242310 Key Features: Trend Overextension Selling:   Capitalizes on market pullbacks by selling against overext
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Barclays Trend Scalper
Dodik Kurniawan
Experts
Barclays Trend Scalper EA using trend following technic based on the candle stick color and pattern to enter the trade, it follow the trend with predefined filter value for best performance trading experience. Using fix and dinamic SL on the last candle and dinamic TP with 2x reward ratio, you can adjust this setting (fix or dinamic) depend on your preferences. This robot comes with feature : 1. Time Filter ( Server Time). 2. Martingale feature that you can swith on and off, you can adjust mart
SmartDCA Ea
Ionut-danut Cardos
Experts
Unlock the Power of Smart Trading with SmartDCA Trader! SmartDCA Trader is your ultimate companion in navigating the dynamic world of Forex trading. Leveraging the highly effective Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, this expert advisor is designed to optimize your trades, minimize risks, and maximize profits—all with precision and simplicity. Why Choose SmartDCA Trader? Powerful DCA Strategy: Automatically adjusts and averages positions during market fluctuations to secure better entry prices
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   est un EA de scalping agressif. Il utilise principalement les bandes de Bollinger et l'indicateur Parabolic SAR , qui détecte rapidement les petits changements de tendance sur des périodes courtes. Le robot place des ordres en attente pour réagir rapidement lors de la prise de bénéfices. Sa méthode de recouvrement repose sur une grille avec martingale en option , et peut ouvrir jusqu’à 15 positions en recouvrement avec multiplicateur de lots. Avec compteur de ticks , le bot n’est
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Tiger Locker
Yang Wu
Experts
ATTENTION : The Tiger Locker EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!!  Tiger Locker EA  robot is a very Powerful tools and a fully automated robot for  Forex trade.  Tiger Locker EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . Tiger Locker EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The tren
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
Experts
Expert's signal link has been working on 25 different instruments since 09.07.2019. It will be stopped after a while. https://www.mql5.com/en/signals/605823 This expert advisor works well on daily charts. Opens a pending order based on daily price movements and may revise this pending order based on price movements during the day.  It can keep the current order by following the price movements and can open two different types of additional orders as soon as it sees the opportunity. If he sees t
Gold openprice daytrade
Lam Kei Yeung
Experts
Some Features: - Trend trading, only follow trend. - Day trade EA, never hold the order till next day and weekend. - Would enter the market everyday until the signal.Means maybe 2days a trade. - O nly decide to close order at exact hour such as 1:00,2:00. - The EA stop trading at 18:00 UTC in default setting - The EA is not working if the gold price is under 1650 The strategy was Back-tested Stable from 2020 to 2022 using every tick based on real ticks in MT4 . Live trading is going well on many
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Experts
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Experts
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Experts
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Experts
Notre équipe est ravie de vous présenter Trading Robot, le conseiller expert en trading intelligent de pointe pour le terminal MetaTrader. AI Sniper   est un robot de trading intelligent et auto-optimisé conçu pour les terminaux  MT4   . Utilisant un algorithme sophistiqué et des méthodologies de trading de pointe,   AI Sniper   incarne l'excellence en matière d'optimisation du trading. Avec plus de 15 ans d'expérience approfondie en bourse et en marchés boursiers, notre équipe a conçu cet Expe
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
SouthEast
Sugianto
5 (11)
Experts
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Opal
Oeyvind Borgsoe
Experts
Opal is a powerful tool using cutting-edge algorithms and AI-driven calculations. This fully automated EA encompasses the exceptional qualities we associate with the opulent gemstone: proper decision-making, prudence and strong protection. The capital is protected by advanced money management modules, filters, two-step trailing stop and flexible customizing. Opal also takes into account the study of psychological levels in financial markets. Most human beings think in even rounded whole num
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Plus de l'auteur
Iconic SMC Signal Indicator
Maurice Prang
Indicateurs
Indicateur ICONIC SMC — Tradez avec une clarté de niveau institutionnel Enfin un SMC objectif — sans la corvée manuelle. Marre de passer des heures à baliser vos graphiques pour rater l’entrée de quelques pips ? Vous doutez de votre lecture quand l’argent réel est en jeu ? L’ère d’un SMC subjectif et chronophage est terminée. L’ Indicateur ICONIC SMC n’est pas « un outil de plus ». C’est un moteur d’analyse de niveau institutionnel qui automatise tout le workflow Smart Money Concepts et transfor
FREE
Iconic Reversal Trend and Pattern Push Signals
Maurice Prang
Indicateurs
ICONIC Reversal Engine Quality over quantity. Trade only the reversals that matter. The Problem: Noise, Overload, False Signals Most indicators flood charts with arrows but ignore context. A hammer in a strong downtrend is irrelevant. An engulfing without volume is a trap. Result: analysis paralysis, missed moves, costly errors. The Solution: Your Analytical Co-Pilot The ICONIC Reversal Engine is not “just another arrow.” It explains why a setup matters. Every signal is stress-tested through a
FREE
Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals
Maurice Prang
Indicateurs
ICONIC TITAN SIGNAL v1.6 « Ne tradez pas comme la foule — tradez comme une légende. » ICONIC TITAN SIGNAL est plus qu’un indicateur. C’est votre mentor personnel. Votre scanner. Votre fournisseur de signaux. Un chef-d’œuvre hybride mêlant expérience de marché, logique mathématique et précision institutionnelle — conçu pour ceux qui ne veulent pas seulement trader, mais dominer . Que fait ICONIC TITAN ? Il filtre 24/7 le chaos des marchés les plus pertinents au monde (et plus) : XAUUSD EURUSD BTC
Iconic Trendline Signal
Maurice Prang
Indicateurs
Analyse approfondie de l’indicateur « ICONIC TRENDLINE SIGNAL » Le code MQL5 fourni décrit un indicateur de suivi de tendance avancé et multifacette pour MetaTrader 5. Il va au-delà des simples croisements de lignes en intégrant force de tendance, volatilité, analyse multi-unités de temps et un système de score quantitatif au sein d’un outil complet d’aide à la décision. 1. Stratégie et logique centrales La stratégie de l’indicateur s’appuie sur un cadre logique robuste, à plusieurs couches, pou
FREE
Iconic 24h Breakout
Maurice Prang
Experts
ICONIC 24H BREAKOUT EA La combinaison ultime entre stratégie de trading classique , automatisation moderne et protection maximale du capital . Chapitre 1 – Le rêve éternel de l’entrée parfaite Chaque trader connaît ce moment : Vous êtes devant l’écran. Les heures passent. L’or (XAUUSD) évolue à plat. EURUSD ne bouge pas. Votre regard se perd, vous jetez un œil à votre téléphone — et c’est précisément à cet instant que tout part. Le marché explose. Une impulsion puissante franchit le plus haut d
FREE
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
5 (1)
Indicateurs
ICONIC TRENDLINE pour MetaTrader 5 Titre : ICONIC TRENDLINE : Indicateur de tendance avancé avec panneau MTF et alertes Description brève Marre d’identifier les tendances trop tard et de vous faire piéger par des faux signaux en marché latéral ? L’indicateur ICONIC TRENDLINE pour MT5 est la réponse. Il combine la logique intelligente des MME (moyennes mobiles exponentielles) avec la puissance de l’ ADX pour délivrer des signaux de tendance clairs , précoces et filtrés . Grâce à une ligne de tend
FREE
Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen
Maurice Prang
Indicateurs
ICONIC PULSE — Le Manifeste Faites taire le bruit. Tradez avec des données , pas avec des émotions. Chaque trader connaît ce face-à-face : une douzaine d’indicateurs, des signaux contradictoires, FOMO contre peur. Résultat : hésitation, frustration, mouvements manqués. ICONIC PULSE n’a pas été conçu pour ajouter une voix de plus — mais pour couper le bruit . PULSE est un filtre haute fidélité fondé sur deux vérités de marché : L’argent fait bouger le prix (momentum & volume). La tendance est la
Iconic Breakout Pro
Maurice Prang
Experts
ICONIC BREAKOUT PRO EA de cassure de session NAS100 — désormais avec trades sur le plus haut/plus bas de la veille Discipline plutôt que drame. Le capital d’abord. L’idée derrière ICONIC – conçu pour le jour qui, sinon, efface tout Tant que le marché reste ordonné, presque toute stratégie paraît convaincante. Mais il existe ce jour inévitable : la liquidité saute, le spread s’élargit, l’exécution glisse, et les gens commencent à tordre les règles. Pour de nombreux systèmes, c’est le début de l
Iconic Breakout Pro 2
Maurice Prang
Experts
ICONIC BREAKOUT PRO 2 Transformez l’impulsif en reproductible. Laissez le hasard, adoptez une méthode. Imaginez votre matinée de trading. Plus d’alertes incessantes ni de montagnes russes émotionnelles. À la place : un plan de la journée lisible , des fenêtres horaires définies, des règles nettes, et une exécution qui ne tremble pas. Observer d’abord, mesurer ensuite, laisser le prix travailler pour vous , avec un risque borné dès l’origine et un take-profit pensé en termes de profit net (spread
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis