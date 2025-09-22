Babylon Trader - BTCUSD est un Expert Advisor (EA) de trading automatisé pour MetaTrader 5 (MT5), spécialement conçu pour le trading BTCUSD. Il met en œuvre une stratégie pyramidale de suivi de tendance basée sur les croisements des MME et les niveaux de support/résistance quotidiens. Il propose des entrées de position par étapes avec des tailles de lot personnalisables (par défaut : 0,15, 0,10, 0,05), des stops suiveurs et des améliorations graphiques visuelles pour capter la dynamique des marchés de cryptomonnaies comme le BTCUSD, tout en gérant le risque grâce à des calculs de pips dynamiques et des limites de drawdown.





Cet EA, inspiré de la « Cité Antique de la Richesse », automatise les achats en tendance haussière et les ventes en tendance baissière, en utilisant les plus hauts et les plus bas de la veille comme niveaux clés et les MME H1 pour la détection des tendances. Il ajuste dynamiquement la taille des pips des symboles cryptographiques (par exemple, en considérant 1 USD comme un pip pour le BTCUSD), ce qui l'optimise pour la volatilité du BTCUSD sans stop-loss initial, s'appuyant plutôt sur des mécanismes de suivi ou des seuils de profit. Backtests sur les données historiques du BTCUSD pour valider les performances, car il privilégie une pyramide contrôlée sans arrêts brusques.





Principales fonctionnalités

Optimisation spécifique aux cryptomonnaies : Détecte automatiquement le BTCUSD (ou des symboles similaires comme l'ETH) et définit la taille des pips sur les unités majeures (par exemple, 1 USD par pip), garantissant ainsi des calculs précis des take-profits, des stops suiveurs et des zones de proximité dans le trading de cryptomonnaies à forte volatilité.





Identification des tendances : Utilise des moyennes mobiles exponentielles (MME) rapides (12 périodes) et lentes (26 périodes) sur l'unité de temps H1 pour classer les tendances en hausse (1), baisse (-1) ou neutre (0), alignant ainsi les transactions sur la dynamique directionnelle du BTCUSD.





Calcul du support/de la résistance : Le plus bas de la veille sert de support et le plus haut de la veille de résistance sur l’unité de temps D1. Il est mis à jour quotidiennement grâce à des lignes horizontales visuelles sur le graphique pour faciliter l’identification des zones d’entrée.





Logique de pyramide par étapes :





Étape 0 (initiale) : Ouverture de la première position à proximité du support (achat) ou de la résistance (vente) dans le sens de la tendance.





Étape 1 : Après une période d’attente configurable (15 minutes par défaut), vérification de l’évolution favorable des prix et ouverture de la deuxième position si les conditions sont remplies.





Étape 2 : Ouvertures répétées de la deuxième étape ou progression vers la troisième position à proximité du niveau opposé (par exemple, la résistance à l’achat).





Détection de la zone intermédiaire pour les entrées alternatives lorsque le prix se situe entre deux niveaux.





Gestion des risques :





Stops suiveurs optionnels (50 pips par défaut) qui s’ajustent dynamiquement aux achats (en fonction du cours acheteur) et aux ventes (en fonction du cours vendeur).





Limite de drawdown (-1 000 par défaut dans la devise du compte) pour clôturer toutes les positions si le profit total passe sous le seuil lorsque le trailing est désactivé.





Pas de stop-loss initial fixe ; se concentre sur le suivi du suivi et du profit global.





Paramètres de take-profit : Objectifs spécifiques à chaque étape en pips (par défaut : 800 pour le premier, 600 pour le deuxième, 400 pour le troisième), normalisés pour le cours du BTCUSD.





Gestion des positions : Réinitialise les étapes à la clôture de la position, gère plusieurs positions ouvertes et clôture toutes les positions en cas de franchissement du drawdown.





Mises à jour événementielles : Actualise le support/la résistance sur les nouvelles barres journalières et la tendance sur les nouvelles barres H1, avec un suivi basé sur les ticks pour des opportunités en temps réel.





Paramètres d’entrée

TradeSymbol : Symbole à trader (vide pour le graphique actuel ; optimisé pour le BTCUSD).





EnableTrailing : Active/désactive la fonctionnalité de stop suiveur (par défaut).





DrawdownLimit : Seuil de clôture des positions si le suivi est désactivé (par défaut : -1000).





LotSize1/2/3 : Volume pour chaque étape (par défaut : 0,15, 0,10, 0,05, adapté aux petits comptes BTCUSD).





TP1/2/3_Pips : Distances de take-profit (par défaut : 800, 600, 400).





TrailingStop_Pips : Distance de suivi (par défaut : 50).





NearZone_Pips : Seuil de support/résistance « proche » (par défaut : 50).





WaitMinutes : Délai de vérification des étapes (par défaut : 15).





EMA_Fast/Slow : Périodes de l'EMA pour la tendance (par défaut : 12, 26).





TrendTF/DailyTF : Période de tendance et de support/résistance (par défaut : H1, D1).





Fonctionnement

L'EA s'initialise en sélectionnant le symbole (par défaut celui du graphique, avec le BTCUSD comme cible), en calculant la taille des pips (ajustée en fonction des cryptomonnaies), en définissant les MME, en traçant les lignes de support/résistance et en créant une interface utilisateur personnalisée. À chaque tick, il :





Met à jour les niveaux et la tendance si de nouvelles barres se forment ;





Compte les positions BTCUSD ouvertes et réinitialise les étapes si aucune n'est présente ;





Applique des stops suiveurs ou vérifie les drawdowns ;





Évalue le prix actuel par rapport au support/résistance et à la tendance pour ouvrir des achats/ventes par étapes, en utilisant les temps d'attente et les vérifications de mouvement (par exemple, prix > dernière ouverture + 10 pips pour les achats).





Surveille l'historique des transactions clôturées et ajoute des libellés de profit thématiques (par exemple, « Trésor gagné » sur l'or pour les positions positives).





Après la troisième étape ou les clôtures, il se réinitialise pour de nouveaux cycles, sans trader sur les tendances neutres.





Éléments visuels et d'interface utilisateur

Personnalisation du graphique : Fond bleu ciel, chandeliers noirs (haussiers/baissiers), absence de grille et lignes montantes/descendantes noires pour une interface de suivi BTCUSD épurée.





Composants de l'interface utilisateur : Rectangle violet avec bordure dorée et titre (« Babylon Trader - Ancient City of Wealth ») en police Arial en gras.





Lignes de support/résistance : Or pour le support, argent pour la résistance, avec étiquettes et style uni.





Étiquettes de profit : Texte superposé aux heures de clôture des transactions, couleur or pour les gains ou rouge