MT4GoldProLR - Conseiller Expert XAUUSD - Maîtrisez le trading de l’or en toute confiance

Bienvenue sur MT4GoldProLR, l’Expert Advisor (EA) ultime conçu spécialement pour trader l’or (XAUUSD) sur MetaTrader 4. Pensé pour les traders exigeant précision et fiabilité, cet EA exploite une stratégie de croisements éprouvée pour capter les mouvements dynamiques de l’or.

Ne nous croyez pas — fiez-vous à vos propres tests ! Essayez MT4GoldProLR GRATUITEMENT avec un compte démo et effectuez des backtests pour constater sa puissance.

Pourquoi choisir MT4GoldProLR ?

Stratégie optimisée pour XAUUSD : Calibrée pour XAUUSD en M30, avec une logique d’entrées/sorties à forte probabilité.

: Calibrée pour XAUUSD en M30, avec une logique d’entrées/sorties à forte probabilité. RISQUE FAIBLE : Vous pouvez risquer davantage car le bot est moins agressif que la version HR.

: Vous pouvez risquer davantage car le bot est moins agressif que la version HR. Taille de lot dynamique : Calcule automatiquement la taille du lot selon le montant saisi pour un risque fixe par trade, avec possibilité d’exprimer le risque en % du solde. Recommandé 1–10 % du solde par trade

: Calcule automatiquement la taille du lot selon le montant saisi pour un risque fixe par trade, avec possibilité d’exprimer le risque en % du solde. Démo gratuite : Nous recommandons de backtester MT4GoldProLR — c’est gratuit.

Recommandation de gestion du risque

Pour un trading optimal, nous recommandons de risquer au maximum 10 % de votre solde par trade . Par défaut, MT4GoldProLR applique un risque fixe de 50 $ ; ajustez le paramètre RiskPerTrade selon la taille de votre compte et votre tolérance au risque.

Testez avant de faire confiance

Nous voulons donner du pouvoir aux traders. MT4GoldProLR est donc conçu pour être simple à tester : utilisez le Testeur de Stratégies de MT4 pour backtester sur l’historique XAUUSD, ou déployez-le sur un compte démo pour observer la performance en temps réel. Vos résultats sont votre preuve !

N’attendez pas — téléchargez MT4GoldProHR et commencez à tester GRATUITEMENT !

Fonctionnalités clés

Unité de temps : M30 (graphique 30 minutes) recommandé pour des signaux équilibrés.

: M30 (graphique 30 minutes) recommandé pour des signaux équilibrés. Contrôle du risque : Risque configurable en montant $ ou en % du solde du compte. - VERSION À RISQUE FAIBLE

: Risque configurable en montant $ ou en % du solde du compte. - Plateforme : MetaTrader 4, fonctionne & testé sur XAUUSD

Note importante : Nous recommandons un courtier avec un spread FAIBLE — c’est IMPORTANT pour ÉVITER le déclenchement prématuré du SL. Courtier recommandé : ICI

Commencez dès aujourd’hui

Rejoignez la communauté croissante de traders qui utilisent MT4GoldProLR pour naviguer la volatilité de XAUUSD avec confiance. Téléchargez maintenant, testez gratuitement et découvrez pourquoi MT4GoldProLR est votre atout sur le marché.

Des questions ? Contactez-nous via MQL5 ou à info@mt5gold.com

Le trading comporte des risques. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Testez toujours soigneusement et tradez de manière responsable.