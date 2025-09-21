MT4GoldProLR

MT4GoldProLR - Conseiller Expert XAUUSD - Maîtrisez le trading de l’or en toute confiance

Bienvenue sur MT4GoldProLR, l’Expert Advisor (EA) ultime conçu spécialement pour trader l’or (XAUUSD) sur MetaTrader 4. Pensé pour les traders exigeant précision et fiabilité, cet EA exploite une stratégie de croisements éprouvée pour capter les mouvements dynamiques de l’or.

Ne nous croyez pas — fiez-vous à vos propres tests ! Essayez MT4GoldProLR GRATUITEMENT avec un compte démo et effectuez des backtests pour constater sa puissance.

Pourquoi choisir MT4GoldProLR ?

  • Stratégie optimisée pour XAUUSD : Calibrée pour XAUUSD en M30, avec une logique d’entrées/sorties à forte probabilité.
  • RISQUE FAIBLE : Vous pouvez risquer davantage car le bot est moins agressif que la version HR.
  • Taille de lot dynamique : Calcule automatiquement la taille du lot selon le montant saisi pour un risque fixe par trade, avec possibilité d’exprimer le risque en % du solde. Recommandé 1–10 % du solde par trade
  • Démo gratuite : Nous recommandons de backtester MT4GoldProLR — c’est gratuit.

Recommandation de gestion du risque

Pour un trading optimal, nous recommandons de risquer au maximum 10 % de votre solde par trade. Par défaut, MT4GoldProLR applique un risque fixe de 50 $ ; ajustez le paramètre RiskPerTrade selon la taille de votre compte et votre tolérance au risque.

Testez avant de faire confiance

Nous voulons donner du pouvoir aux traders. MT4GoldProLR est donc conçu pour être simple à tester : utilisez le Testeur de Stratégies de MT4 pour backtester sur l’historique XAUUSD, ou déployez-le sur un compte démo pour observer la performance en temps réel. Vos résultats sont votre preuve !

N’attendez pas — téléchargez MT4GoldProHR et commencez à tester GRATUITEMENT !

Fonctionnalités clés

  • Unité de temps : M30 (graphique 30 minutes) recommandé pour des signaux équilibrés.
  • Contrôle du risque : Risque configurable en montant $ ou en % du solde du compte. - VERSION À RISQUE FAIBLE
  • Plateforme : MetaTrader 4, fonctionne & testé sur XAUUSD

Note importante :

Nous recommandons un courtier avec un spread FAIBLE — c’est IMPORTANT pour ÉVITER le déclenchement prématuré du SL.

Courtier recommandé : ICI

    Commencez dès aujourd’hui

    Rejoignez la communauté croissante de traders qui utilisent MT4GoldProLR pour naviguer la volatilité de XAUUSD avec confiance. Téléchargez maintenant, testez gratuitement et découvrez pourquoi MT4GoldProLR est votre atout sur le marché.

    Des questions ? Contactez-nous via MQL5 ou à info@mt5gold.com

    Le trading comporte des risques. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Testez toujours soigneusement et tradez de manière responsable.

    Produits recommandés
    MT4GoldProHR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4GoldProHR - Conseiller Expert XAUUSD - Maîtrisez le trading de l’or en toute confiance Bienvenue sur MT4GoldProHR , l’Expert Advisor (EA) ultime conçu spécialement pour trader l’or (XAUUSD) sur MetaTrader 4. Pensé pour les traders exigeant précision et fiabilité, cet EA exploite une stratégie de croisements éprouvée pour capter les mouvements dynamiques de l’or. Ne nous croyez pas — fiez-vous à vos propres tests ! Essayez MT4GoldProHR GRATUITEMENT avec un compte démo et effectuez des backtest
    Ant nest 7 in 1
    Jose Daniel Stromberg Martinez
    5 (2)
    Experts
    Timeframe:   1H Symbol:   EURUSD Fully automatic EA that has   7 different EAs   packed in one! The different EAs is carefully selected to match eachother. They are all trend following and they all works with different indicators to balance their strength. This EA is made for long term use and works best when the market is stable. This EA has a function so you can sell ALL orders with profit, or over a certain profit with a single click of a button! All settings is pre-defiend , you do not n
    Forex Gump Special
    Andrey Kozak
    Experts
    Forex Gump Special is an automatic trading robot for the GBPUSD currency pair. The robot trades on the basis of breaking the boundary price. Using the averaging algorithm, the robot analyzes the market and marks the points of maximum and minimum prices, thus building a virtual channel. Further, the robot analyzes the price movement and as soon as the price goes beyond the virtual channel, the robot opens a deal in the opposite direction. This trading algorithm is based on the idea of ​​returnin
    CandleMaster Pro
    Ilia Stavrov
    Experts
    CandleMaster PRO Professional Next-Generation Trading Expert Advisor CandleMaster Pro is a unique solution in the field of automated trading. Using advanced neural network technologies, the advisor identifies Japanese candlestick patterns with high accuracy and combines market entry control with integrated technical indicators. This trading expert advisor embodies years of successful trading experience transformed into a precise mathematical algorithm. One of the key advantages of this expert
    Black Max
    Samsul Anwar
    Experts
    Black Capal The Expert Advisor strategy is based on the breakthrough of the current support/resistance levels (traders all over the world pay attention to these data; the levels are built solely using the terminal technical indicators). This is one of the few robots that works using the indicators only. Developing such a system can be quite a challenge but you do not have to understand all these complexities. Simply launch the robot on a chart. It will do the rest automatically.   General The EA
    GodSend
    Giordan Cogotti
    4.33 (3)
    Experts
    GodSend is an Expert Advisor that uses an innovative and unique grid of its kind. Through an advanced algorithm it intercepts the best conditions to enter the market with stop / limit orders in favor of the trends. Some indicators that can be selected in the options such as CCI / MACD / BOLLINGER / RSI offer the possibility to customize each single item according to your trading style, you can choose to enter the market directly or to place orders. The use of the grid is so advanced that the
    FREE
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    TugOfWar
    Erwin Rustandi
    4 (4)
    Experts
    Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
    FREE
    Pound sterling M5 scalping
    Andrey Kozak
    Experts
    Robot scalpeur pour la période M5. Négocie sur la paire de devises GBPUSD. Ce robot a été spécialement développé par une société de traders professionnels pour le trading de la livre sterling. Le robot ouvre environ 5 à 15 transactions par jour. Il est préférable de négocier avec des courtiers qui ont un faible écart sur GBPUSD jusqu'à 10 pips. Le dépôt minimum recommandé pour commencer est de 500 $ ou plus. Avantages : n'utilise pas de martingale. pas un filet. chaque transaction a un stop lo
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.5 (26)
    Experts
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    Oil XTrender
    Tatarudin
    Experts
    Oil XTrender Oil XTrender is a powerful Expert Advisor (EA) specifically developed for trading crude oil instruments , such as XTIUSD or WTICOUSD . It features strict signal confirmation using candlestick behavior , combined with an adaptive averaging and take profit system tailored for trending and volatile conditions. Although optimized for crude oil with 2-digit pricing , Oil XTrender can be used on other instruments after proper backtesting and parameter tuning . The price of this EA will b
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    Experts
    Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
    Fundamental Robot MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experts
    Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
    Wolf Stream
    Vadym Nemo
    5 (1)
    Experts
    Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
    Gold Digging Scalping
    Mir Mostofa Kamal
    Experts
    Gold Digging Scalping — Advanced Scalping EA for Gold (XAUUSD) & Forex Gold Digging Scalping is a powerful and adaptive Expert Advisor (EA) designed specifically for scalping and short-term trading in volatile markets like Gold (XAUUSD) and major forex pairs. Built with precision and flexibility, this EA automates high-frequency trading strategies with intelligent filters, dynamic pip steps, and advanced risk management. Key Features: Smart Entry Logic: The EA uses CCI (Commodity Channel Ind
    Doctor
    Andrey Kolmogorov
    Experts
    This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
    Classic Market Surfer EA MT4
    Buti Andy Moeng
    5 (1)
    Experts
    Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
    Alize EA
    Viktor Barilko
    Experts
    Alize EA   is an advanced trading advisor specifically designed for Forex market trading. It uses complex mathematical algorithms to analyze the market and make trading decisions based on modified standard indicators and price action analysis. This robot is easy to use and fully automated: simply install it on the AUDCAD chart and set the desired risk level. One of the key features of Alize EA is its advanced averaging system, which adapts to current market conditions. The robot uses virtual f
    Multi currency EA
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Multi currency EA is a fully automated multi-currency Expert Advisor. Does not use Martingale and grid trading. Uses stop loss to protect funds. It trades pending orders at acceptable time. Unengaged pending orders are deleted after the EA stops trading. Market Execution — Market Execution is applied — take profit and stop loss are placed after the order is executed and modified by the EA's settings. The EA is meant for trading EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURG
    Angel Gold
    Thi Tra Mi Duong
    Experts
    Welcome to my products store. Introducing EA Angel Gold, the newest product dedicated to Gold. The EA programs effective scalper trading strategies with monitored signals and enters the market when there are overbought, oversold fluctuations and reversals. EA's strategy has Stop Loss available with short distances to protect accounts and reduce risks. So you can use EA with accounts with small balances from 100 USD. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.  + No need in a large
    BiBoosterix
    Andrey Kozak
    Experts
    BiBoosterix est un puissant robot de trading pour MetaTrader 4 conçu pour le trading automatique sur les marchés financiers. Il combine un algorithme de gestion de capital adaptatif avec des stratégies avancées d'analyse de marché, ce qui en fait un outil idéal pour les débutants comme pour les traders professionnels. Principaux avantages Algorithme adaptatif : Gestion automatique des lots en fonction du solde du compte. Support multidevise : Possibilité de trader simultanément sur plusieurs pai
    Nice Forex Pro
    Phong Vu
    Experts
    "Nice Forex Pro" is particularly effective for the EUR/USD currency pair, which is one of the most popular and liquid pairs in the Forex market. The EA can be optimized for this pair due to several reasons: Why "Nice Forex Pro" is Best for EUR/USD : High Liquidity : The EUR/USD pair is the most traded currency pair in the world, which means it offers high liquidity. This results in tighter spreads and less slippage, making it ideal for automated trading systems like Nice Forex Pro , which rely
    LL Grid EA MT4
    Leopoldo Licari
    Experts
    ********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
    Max ScalperSpeed
    Paranchai Tensit
    Experts
    Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
    Heishi Forex Expert Advisor
    Rene Schulthess
    Experts
    ***        10 years profitable backtest on EURUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***    ***        10 years profitable backtest on GBPUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***   Just try it, in use by myself! USE ON 5 DIGIT BROKERS (1.12345)            5 MIN FRAME ONLY DEFAULT SETTINGS ARE  READY FOR USE            DESIGNED FOR   EURUSD GBPUSD others possible see backtests    The EA calculates promising entry points according a carefully developed algorithm, based on moving averages and many other factors
    Usdjpy Bands RSI
    ROOTASK Co.,Ltd
    Experts
    The Expert Advisor opens trades based on the Bollinger Bands signals and RSI. But it's not simple. The EA has been developed and optimized for Currency: USD/JPY Timeframe: M15 Indicator parameters Sell Entry Bands - Default value is 2.1. Sell Exit Bands - Default value is 2.3. Buy Entry Bands - Default value is 2.3. Buy Exit Bands - Default value is 2.9. RSI Sell Exit Point - Default value is 10. RSI only Sell Exit Point - Default value is 70. RSI only Buy Exit point - Default value is 10. Se
    Baby Pips Scalper
    Nguyen Hang Hai Ha
    Experts
    Expert Advisor Baby Pips Scalper is programmed with advanced and unique algorithms in our latest generation of automated trading robots. The EA analyzes price volatility and searches for quality trading patterns to trigger open and close signals for trades. The EA strategy combines scalping with Trailing to optimize performance. Positions can also be closed by signal patterns before hitting Stop Loss, so Stop Loss can be set to a higher value for more flexibility of the strategy. The EA has been
    Turbo Scalper PRO
    Leven Yavorov
    Experts
    This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
    Arrow Constructor
    Anton Nazarov
    Experts
    We present to your attention an expert who trades on indicators! It will become an indispensable assistant in building your trading strategy : it does not matter whether you trade manually or prefer to trust the work of robots — it will be useful for every trader. With it, you can test any arrow indicator , check the effectiveness of signals , and choose the best parameters for the selected instrument. The Expert Advisor trades on the signals of arrow indicators, processes any indicators that
    Advanced Moving Average EA
    Steve Zoeger
    Experts
    Advanced Moving Average Robot (Maab pro 2)   =============== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. The Ea is based on Moving averages ========================================= You can set up which Moving Averages you want to cross. But keep in mind if you use a smaller frame you will get more signals.And also consider the profit when there was a crossover but the market is trading sideways. Maybe better to go for small profit,
    Les acheteurs de ce produit ont également acheté
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (170)
    Experts
    Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.76 (21)
    Experts
    Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.8 (41)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experts
    PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.85 (60)
    Experts
    1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Experts
    ️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    5 (1)
    Experts
    VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.37 (19)
    Experts
    Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
    AI Gold Sniper
    Ho Tuan Thang
    Experts
    Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
    GbpUsd Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.75 (91)
    Experts
    The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.69 (64)
    Experts
    The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.43 (7)
    Experts
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (4)
    Experts
    Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
    Gold Trend Scalping MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (4)
    Experts
    Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.39 (36)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Bitcoin Robot Grid MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (17)
    Experts
    Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.39 (84)
    Experts
    L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
    Dark Gold
    Marco Solito
    4.73 (90)
    Experts
    Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.31 (48)
    Experts
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (13)
    Experts
    LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Experts
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
    Croesus Gold EA MT4
    Lin Lin Ma
    3.17 (6)
    Experts
    Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
    Sequoia v4
    Yvan Musatov
    1 (1)
    Experts
    The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
    Dark Algo
    Marco Solito
    4.65 (60)
    Experts
    Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
    Recovery Manager Pro MT4
    Ianina Nadirova
    5 (1)
    Experts
    Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
    GoldMinerFX
    Van Hoa Nguyen
    5 (3)
    Experts
    GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
    Golden Scalper PRO
    Felipe Jose Costa Pereira
    3.83 (12)
    Experts
    Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer
    MM Flip CodePro
    Allistair Kabelo Mandow
    Experts
    "MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
    Total Lock MT4
    Vadim Zotov
    5 (2)
    Experts
    Lock is a powerful tool for saving a trader's money. Instead of the traditional stop loss, you can now use this robot. The robot will place a pending lock — a counter order. When the price moves sharply against the trader, the lock becomes a market one, and therefore the loss does not increase, but freezes at the same level. The main position is saved and will bring profit as soon as the lock closes. Each position is locked by a separate lock. The number of positions is not limited. The robot c
    Plus de l'auteur
    MT4Phoenix
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4Phoenix – Multi‑Timeframe Breakout EA for MetaTrader 4 - XAUUSD MT4Phoenix is a precision‑built Expert Advisor designed to participate only when momentum aligns with a higher‑timeframe trend. It blends a higher‑timeframe bias filter with a lower‑timeframe breakout trigger and wraps it all in disciplined risk control. The result is an automated approach that seeks clean continuation moves while keeping losses predefined. Try it yourself—don’t take our word for it. MT4Phoenix supports demo usag
    MT4GoldProHR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4GoldProHR - Conseiller Expert XAUUSD - Maîtrisez le trading de l’or en toute confiance Bienvenue sur MT4GoldProHR , l’Expert Advisor (EA) ultime conçu spécialement pour trader l’or (XAUUSD) sur MetaTrader 4. Pensé pour les traders exigeant précision et fiabilité, cet EA exploite une stratégie de croisements éprouvée pour capter les mouvements dynamiques de l’or. Ne nous croyez pas — fiez-vous à vos propres tests ! Essayez MT4GoldProHR GRATUITEMENT avec un compte démo et effectuez des backtest
    MT4BTCPro
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4BTCPro - Conseiller Expert Bitcoin - Maîtrisez le trading de BTC en toute confiance Bienvenue sur MT4BTCPro , l’Expert Advisor (EA) ultime conçu spécialement pour trader le Bitcoin (BTC) sur MetaTrader 4. Pensé pour les traders crypto exigeant précision et fiabilité, cet EA exploite une stratégie de croisements éprouvée pour capter les mouvements dynamiques du BTC. Ne nous croyez pas — fiez-vous à vos propres tests ! Essayez MT4BTCPro GRATUITEMENT avec un compte démo et réalisez des backtests
    MT5BTCPro
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5BTCPro - Conseiller Expert Bitcoin MT5BTCPro - Maîtrisez le trading de BTC en toute confiance Bienvenue sur MT5BTCPro , l’Expert Advisor (EA) ultime conçu spécialement pour trader le Bitcoin (BTC) sur MetaTrader 5. Pensé pour les traders crypto exigeant précision et fiabilité, cet EA exploite une stratégie de croisements éprouvée pour capter les mouvements dynamiques du BTC. Ne nous croyez pas — fiez-vous à vos propres tests ! Essayez MT5BTCPro GRATUITEMENT avec un compte démo et réalisez des
    MT5GoldProHR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5GoldProHR - XAUUSD Trading Expert Advisor - Master Gold Trading with Confidence Welcome to MT5GoldProHR , the ultimate Expert Advisor (EA) designed specifically for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 5. Built for traders who demand precision and reliability, this EA leverages a proven crossover strategy to capture Golds dynamic market moves. Don’t trust us—trust your own testing! Try MT5GoldProHR for FREE with our demo account support and backtest it to see its power in action. Why Choose MT
    MT5GoldProLR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5GoldProHR - Conseiller Expert XAUUSD - Maîtrisez le trading de l’or en toute confiance Bienvenue sur MT5GoldProHR , l’Expert Advisor (EA) ultime conçu spécialement pour trader l’or (XAUUSD) sur MetaTrader 5. Pensé pour les traders exigeant précision et fiabilité, cet EA exploite une stratégie de croisements éprouvée pour capter les mouvements dynamiques de l’or. Ne nous croyez pas — fiez-vous à vos propres tests ! Essayez MT5GoldProHR GRATUITEMENT avec un compte démo et effectuez des backtest
    MT5Phoenix
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5Phoenix – EA de cassure multi-unités de temps pour MetaTrader 5 - XAUUSD MT5Phoenix est un Expert Advisor conçu avec précision pour intervenir uniquement lorsque le momentum s’aligne avec la tendance de l’unité de temps supérieure. Il combine un filtre de biais sur UT supérieure avec un déclencheur de cassure sur UT d’exécution, le tout enveloppé dans une gestion du risque disciplinée. Résultat : une approche automatisée qui cherche des mouvements de continuation propres tout en gardant les p
    Filtrer:
    Aucun avis
    Répondre à l'avis