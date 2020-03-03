Libérez la puissance du trading automatisé avec ATLAS SCALPER FOR GOLD, un Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour dominer le monde rapide du trading de l'or sur un timeframe de 5 minutes. Conçu pour la précision et la rentabilité, cet EA est votre outil ultime pour le scalping de XAUUSD, offrant des rendements explosifs tout en naviguant avec confiance dans le marché volatil de l'or. Que vous soyez un trader chevronné ou débutant, ATLAS SCALPER FOR GOLD vous permet de tirer parti des mouvements dynamiques des prix de l'or avec facilité.



**Pourquoi choisir ATLAS SCALPER FOR GOLD ?**



* **Optimisé pour le scalping de l'or** : Spécialement conçu pour XAUUSD sur le graphique M5, cet EA excelle dans l'environnement à haute vitesse des fluctuations de prix à court terme, capturant les profits avec une précision chirurgicale.



* **Gestion sophistiquée des risques** : Conçu pour résister aux conditions de marché les plus difficiles, y compris les mouvements agressifs des grands acteurs cherchant à éliminer les petits comptes. Le système avancé de gestion des risques de notre EA garantit sa résilience, récupère les pertes et atteint de nouveaux sommets.



* **Niveaux de risque flexibles** : Choisissez parmi quatre profils de risque – Très faible, Faible, Moyen ou Élevé – pour correspondre à votre style de trading et à votre tolérance au risque. Conservez les paramètres par défaut, sélectionnez votre niveau de risque et laissez l'EA faire le gros du travail.



* **Performance prouvée** : Testé en rétrospective du 2 janvier 2023 au 1er mars 2025, ATLAS SCALPER FOR GOLD offre des résultats époustouflants à différents niveaux de risque. Découvrez les résultats impressionnants dans nos photos de back-testing et constatez le potentiel par vous-même !



**Résultats des back-tests (Timeframe M5, 2 janvier 2023 – 1er mars 2025)**

Explorez les performances remarquables d'ATLAS SCALPER FOR GOLD à différents niveaux de risque, démontrées dans nos tests rétrospectifs complets :



| Niveau de risque | Dépôt initial (EUR) | Profit (EUR) |

|------------------|---------------------|--------------|

| Risque élevé | 1 000 | 2 429 960,20 |

| Risque moyen | 1 000 | 90 348,90 |

| Faible risque | 10 000 | 101 314,91 |

| Très faible risque | 10 000 | 6 522,27 |



**Invitation à découvrir les résultats** : Curieux du potentiel total d'ATLAS SCALPER FOR GOLD ? Consultez les résultats de back-testing impressionnants dans nos photos détaillées de performance ! Découvrez comment cet EA transforme des dépôts modestes en profits substantiels, adaptés au niveau de risque de votre choix.



**Résilient dans des conditions de marché difficiles**

Le marché de l'or peut être un champ de bataille, surtout lorsque de gros acteurs ("grosses baleines") tentent d'éliminer les petits comptes avec des mouvements de prix agressifs. ATLAS SCALPER FOR GOLD est conçu pour affronter ces défis de front. Bien que ces conditions puissent entraîner des drawdowns temporaires, le système sophistiqué de gestion des risques de l'EA garantit qu'il reste dans la course, récupère les pertes et retrouve la rentabilité. Les traders peuvent être rassurés, cet EA est conçu pour la résilience – n'ayez pas peur des tempêtes, car ATLAS SCALPER FOR GOLD est conçu pour se relever et s'envoler à nouveau !



**Commencez dès aujourd'hui**

Prêt à conquérir le marché de l'or ? Avec ATLAS SCALPER FOR GOLD, c'est aussi simple que :



1. Conservez les paramètres par défaut pour une performance optimale.

2. Choisissez le niveau de risque qui correspond à vos objectifs de trading : Très faible, Faible, Moyen ou Élevé.

3. Attachez l'EA au graphique XAUUSD M5 et laissez-le fonctionner !



Aucune configuration complexe n'est requise – définissez simplement votre préférence de risque et regardez ATLAS SCALPER FOR GOLD opérer sa magie. Ne manquez pas l'opportunité de transformer votre parcours de trading avec cet EA de scalping puissant.



**Avertissement sur les risques**

Le trading de devises, y compris l'or (XAUUSD), comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le fort effet de levier souvent utilisé dans le trading forex peut jouer en votre faveur comme contre vous, pouvant entraîner des pertes substantielles. Les performances passées, y compris les résultats des back-tests présentés, ne sont pas indicatives des résultats futurs. ATLAS SCALPER FOR GOLD, en particulier à des niveaux de risque plus élevés, peut subir des drawdowns importants, notamment dans des conditions de marché volatiles ou lors de mouvements de prix agressifs. Bien que l'EA inclue des fonctionnalités avancées de gestion des risques, il n'y a aucune garantie de profit, et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre capital investi. Avant d'utiliser cet EA, évaluez soigneusement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Il est conseillé de tester l'EA sur un compte démo et de consulter un conseiller financier pour s'assurer qu'il correspond à vos objectifs financiers. En utilisant ATLAS SCALPER FOR GOLD, vous reconnaissez et acceptez ces risques.