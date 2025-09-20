Reaper King
- Experts
- Frank Paetsch
- Version: 1.5
- Mise à jour: 24 septembre 2025
- Activations: 10
Pitch
Reaper King est un EA de rupture auto-optimisant pour MT4 : une seule action par bougie, ordres stop autour des hauts/bas clés, gestion par barres et exécution blindée.
✅ Entièrement automatique (0–2 paramètres)
🚫 Pas de fichiers de set · Ne pas optimiser
🧠 Adaptatif au régime (ATR/spread)
Atouts
-
Auto-optimisation par timeframe : Auto-Snap + mapping adaptatif basé sur ATR → aucune optimisation externe nécessaire
-
Rupture hauts/bas avec tampon adaptatif
-
Biais du timeframe supérieur (mode strict en option)
-
Trailing de canal : stop-loss suit les bandes de rupture une fois par bougie
-
Filtre de consolidation + déclencheur d’expansion (anti faux-break)
-
Lots fixes ou risque en % ; réduction auto si marge
anti-spam (cooldown, quotas/jour, re-prix mini)
-
Résilient aux erreurs 130/131, requotes, busy
-
Multi-TF : M15–D1 en parallèle
-
P/L à l’écran ; Magic auto ; filtre session & spread
-
1) Safe UI_RiskMode: Risk %
-
UI_RiskValue: 0.30 %
-
UI_HTF_Mode: true
-
UI_MaxSpreadPips: 3.0 (Raw-Konto). Standard-Konto: 6.0
-
UI_SessionFilter: true → Start 7 / End 22 (Broker-Zeit)
-
UI_FakeBO_Filter: true
-
TFs: H1=ON, H4=ON, M30=OFF, M15=OFF, D1=OFF
2) Balanced
-
Risk %: 0.25 %
-
HTF: true
-
MaxSpreadPips: 3.0 (6.0 bei Standard)
-
Session: true (7–22)
-
Fake-BO: true
-
TFs: M30=ON, H1=ON, H4=ON (M15 & D1 OFF)
3) Aggressiv
-
Risk %: 0.15–0.20 %
-
HTF: true
-
MaxSpreadPips: 2.5–3.0 (XAU-Raw)
-
Session: true (7–22)
-
Fake-BO: true
-
TFs: M15=ON, M30=ON, H1=ON, H4=ON, D1=ON
Feature Reaper King Pending (MT4) Normale Breakout-EAs Optimierung ✅ Selbstoptimierend per Auto-Snap & ATR-basiertem Mapping (keine manuelle Optimierung nötig) ❌ Manuell optimieren, oft zeitaufwendig und instabil Einstiege ✅ Stop-Orders an markanten Hochs/Tiefs mit adaptivem Puffer ❌ Starrer Kanal, oft ungenaue Trigger Trendfilter ✅ Optional strikt am höheren TF ausgerichtet ❌ Oft nur flache Filter oder gar keine Trailing ✅ Kanal-Trailing 1×/Bar, sauber & stabil ❌ Tick-basiert, zitternd & Broker-anfällig Konsolidierungs-Filter ✅ Erkennt Seitwärtsphasen, wartet auf Expansion (Fake-Breakout-Schutz) ❌ Öffnet oft in engen Ranges → Fehlsignale Risikosteuerung ✅ Fixlot oder % Risiko; Auto-Downscale bei Margenmangel ❌ Starre Lotgröße, kein dynamisches Risiko Anti-Spam ✅ Hysterese: Cooldown, Tageslimit, Reprice-Schutz ❌ Häufig Order-Flooding & Slippage Broker-Sicherheit ✅ Robuste Guards (Requotes, Busy, Fehler 130/131) ❌ Abbrüche oder Fehlermeldungen bei hoher Last Multi-TF ✅ M15–D1 parallel, je TF auto-adaptiert ❌ Oft nur 1 fester TF On-Chart Übersicht ✅ Live- & Closed-P/L Overlay, Auto-Magic IDs ❌ Keine visuelle Kontrolle
