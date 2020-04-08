Trend Line MA mz

Indicateur Crypto_Forex « Trend Line Moving Average » pour MT4.

Trend Line MA : la nouvelle génération de moyennes mobiles !





- Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée. L'indicateur affiche les tendances sans délai.

- Il est beaucoup plus rapide et clair que les indicateurs standards SMA, EMA et LWMA.

- Cet indicateur offre de nombreuses possibilités d'amélioration, même pour les stratégies standard.

- La couleur verte indique une tendance haussière. La couleur rouge indique une tendance baissière.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.