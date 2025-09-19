AI Surge MT5

Offre promotionnelle : à partir de 100 USD. Pour chaque 5 ventes, le prix augmente de 100 USD. Le prix final sera de 2 500 USD. Ne manquez pas cette opportunité !

AI Surge est un EA entièrement automatisé. Chargez simplement l’EA sur le graphique, effectuez quelques réglages simples et détendez-vous pendant que l’EA s’occupe de tout. Il peut être activé avec un dépôt de seulement 100 $ ou plus.

Unités de temps :  H1

Instrument de trading : XAUUSD

AI Surge est un EA (programme d’automatisation du trading) hautement efficace, conçu spécifiquement pour les traders des marchés financiers. Sa fonctionnalité principale consiste à capter les fortes fluctuations du marché et à prendre rapidement des décisions de trading intelligentes. Que ce soit lors de la publication de données économiques importantes ou lors de la rupture de niveaux techniques de support et de résistance, cet EA peut identifier avec précision les changements dans la dynamique du marché et exécuter les ordres rapidement, vous aidant ainsi à saisir les opportunités de trading éphémères en un instant.

Paramètres de l’EA :

 Levier : >= 1:100

 Solde : >= 100 $ (ou équivalent en devise)

 Type de compte : Tout type de compte, mais les comptes ECN et Raw Spread sont préférés

 VPS : Veuillez sélectionner un VPS avec une latence plus faible

Protection contre les risques :

        • Lot_Size_Limit : Taille maximale de lot

 Spread_Filter: Protection contre le spread

Avertissement sur les Risques :

Avant tout achat, veuillez être conscient des risques impliqués. Les performances passées ne garantissent pas la rentabilité future (l’EA peut également subir des pertes). Les backtests affichés (par exemple, captures d’écran) sont fortement optimisés pour trouver les meilleurs paramètres, et les résultats ne peuvent pas être directement transposés au trading en direct. Ne investissez pas ou ne risquez pas d’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

