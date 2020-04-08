H1 Hyper signal





- Indicatorul nu revopsește.





- Indicatorul funcționează pe toate perechile valutare și pe toate intervalele de timp.





- Recomand intervalul de timp H1, pentru a exista un echilibru între numărul de semnale și calitatea lor.





- Ieșiri la primul nivel support sau rezistență.

Aici fiecare poate decide moduri de ieșiri mai bune.





- Indicatorul se bazează pe săgeți care servesc drept puncte de intrare.





- Pe Tester nu arată toate semnalele. De aceea rulați Testerul pe un interval de timp mai mic, pentru a observa că semnalele apar.

Pe un cont real sunt afișate toate semnalele.





- Pentru ca acest indicator să funcționeze, trebuie să descărcați indicatorul TMA+CG mladen NRP, pe care îi puteți găsi în primul comentariu.





Acest indicator este gratuit și trebuie plasat în folderul Indicatori.









Vă mulțumesc





Succes!