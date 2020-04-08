H1 Hyper signal

- Indicatorul nu revopsește.

- Indicatorul funcționează pe toate perechile valutare și pe toate intervalele de timp.

- Recomand intervalul de timp H1, pentru a exista un echilibru între numărul de semnale și calitatea lor.

- Ieșiri la primul nivel support sau rezistență.
Aici fiecare poate decide moduri de ieșiri mai bune.

- Indicatorul se bazează pe săgeți care servesc drept puncte de intrare.

- Pe Tester nu arată toate semnalele. De aceea rulați Testerul pe un interval de timp mai mic, pentru a observa că semnalele apar.
Pe un cont real sunt afișate toate semnalele.

- Pentru ca acest indicator să funcționeze, trebuie să descărcați indicatorul TMA+CG mladen NRP, pe care îi puteți găsi în primul comentariu.

Acest indicator este gratuit și trebuie plasat în folderul Indicatori.


Vă mulțumesc

Succes!
Asimov Signal
Teofil Creanga
Indicateurs
Asimov Signal Asimov Signal is an indicator designed for scalping and short-term trading, integrated into any chart and financial instrument. I recommend the M5 and M15 timeframes. Especially M15. The Asimov Signal indicator provides accurate signals. The indicator uses color-coded circles to signal trading opportunities: - Blue and white circles indicate buy signals (you will receive buy alerts). - Red and yellow circles indicate sell signals (you will receive sell alerts). Why are two
Advanced Signal
Teofil Creanga
Indicateurs
Advanced Signal I offer you a new product that accurately predicts reversal movements. Advanced Signal is an advanced custom forex indicator designed to give you an edge in the financial markets. The indicator is compatible with all currency pairs and works on all timeframes. Trading signals are displayed by arrows that serve as entry points. - The blue arrow represents a buy signal. - The red arrow represents a sell signal. As with other indicators, I recommend quantized exit or exit at
H4 Strong signal
Teofil Creanga
Indicateurs
Welcome to our page!   H4 Strong signal is an indicator for MetaTrader 4, with two types of arrows for profitable trading.   It is an accurate indicator designed for active traders in the financial markets. It is easy to use, which makes it an essential tool for traders of all experience levels.   This indicator has a very good potential, with a high profitability rate, over 85, 90%. It detects entry points, so you get an almost certain result on every trade. The indicator is based on arrows tha
D1 Scalping
Teofil Creanga
Indicateurs
D1 Scalping D1 Scalping is built specifically for the D1 timeframe and works on all currency pairs. D1 Scalping is very good for scalping. BUY and SELL signals are given by the white and yellow circles, respectively. For this indicator to work, you need to download the TMA+CG mladen NRP indicator, which you can find in the first comment. This indicator is free and should be placed in the Indicators folder. I wish you good luck in trading!
H4 NRP Signal
Teofil Creanga
Indicateurs
H4 - NRP Signal - The H4 - NRP Signal indicator is created for the H4 timeframe. - The indicator does not repaint. - It works on all currency pairs. - I recommend relatively small and frequent exits. - Signals are displayed by white arrows. - Also for this indicator to work, you need to download the TMA+CG mladen NRP indicator, which you can find in the first comment. This indicator is free and should be placed in the Indicators folder. Good luck!
H4 Hyper signal
Teofil Creanga
Indicateurs
H4 Hyper signal This is the indicator that I like, along with H1 Hyper signal. I have been using it for a few days and I have very good results. It is the improved version of the H4 Strong signal indicator. Because the indicator sometimes repaints and my attention was drawn to indicators that repaint, I want to destroy this myth about repainting. First of all, if I have good results with it, why should I complain? Second, what is the advantage of an indicator that does not repaint, if it
