H1 Hyper signal
- Indicateurs
- Teofil Creanga
- Version: 1.0
- Activations: 5
H1 Hyper signal
- Indicatorul nu revopsește.
- Indicatorul funcționează pe toate perechile valutare și pe toate intervalele de timp.
- Recomand intervalul de timp H1, pentru a exista un echilibru între numărul de semnale și calitatea lor.
- Ieșiri la primul nivel support sau rezistență.
Aici fiecare poate decide moduri de ieșiri mai bune.
- Indicatorul se bazează pe săgeți care servesc drept puncte de intrare.
- Pe Tester nu arată toate semnalele. De aceea rulați Testerul pe un interval de timp mai mic, pentru a observa că semnalele apar.
Pe un cont real sunt afișate toate semnalele.
- Pentru ca acest indicator să funcționeze, trebuie să descărcați indicatorul TMA+CG mladen NRP, pe care îi puteți găsi în primul comentariu.
Acest indicator este gratuit și trebuie plasat în folderul Indicatori.
Vă mulțumesc
Succes!