👑 Gold Emperor Pro Basic – Votre premier pas vers le trading d'or rentable

Gold Emperor Pro Basic est alimenté par le même moteur avancé que la version complète de Gold Emperor Pro. La version Basic est limitée à une taille de lot fixe de 0.01, ce qui en fait un point d'entrée parfait pour les traders qui veulent tester le système avec un risque moindre.

⚡ Cet EA est spécifiquement conçu pour l'OR (XAUUSD) sur l'unité de temps M5, entièrement optimisé pour offrir précision et rentabilité constante sur ce marché.

⚡ Pour commencer, attachez-le simplement au graphique XAUUSD M5, activez l'option INCLUDE SCALPING pour des entrées supplémentaires et commencez à trader — aucun autre ajustement n'est requis.

🚀 Si vous appréciez les résultats de cette version Basic. 💰 Réinvestissez vos gains et passez à la ✨ Version Complète ✨ pour débloquer la puissance totale de l'EA et maximiser votre potentiel de trading sur l'or ! 👑

📘 Télécharger : Manuel de Gold Emperor Pro 🌍 Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux. 🙏 Si vous trouvez cet EA utile, veuillez envisager de laisser un avis positif ⭐ en guise d'encouragement pour le partager gratuitement.

Merci ! 🙌

📋 Exigences minimales et recommandations

📌 Courtier : Tout courtier fiable avec des spreads faibles (IC Markets recommandé)

Tout courtier fiable avec des spreads faibles (IC Markets recommandé) 💱 Prix de l'Or : Nécessite une cotation de prix à 2 décimales (non compatible avec les cotations à 3 décimales)

Nécessite une cotation de prix à 2 décimales (non compatible avec les cotations à 3 décimales) 💵 Dépôt initial : Minimum : 150 $ (avec un effet de levier de 1:500) Recommandé : 500 $ (avec un effet de levier de 1:500)

⚡ Effet de levier : Minimum 1:100 (1:500 fortement recommandé)

⚡ Gold Emperor Pro vous donne l'avantage dans le trading de l'Or – conçu pour la constance, optimisé pour la rentabilité.

👉 Obtenez Gold Emperor Pro aujourd'hui et faites passer votre trading au niveau supérieur!