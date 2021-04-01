Gold Emperor Pro Basic

👑 Gold Emperor Pro Basic – Votre premier pas vers le trading d'or rentable

Gold Emperor Pro Basic est alimenté par le même moteur avancé que la version complète de Gold Emperor Pro. La version Basic est limitée à une taille de lot fixe de 0.01, ce qui en fait un point d'entrée parfait pour les traders qui veulent tester le système avec un risque moindre.

⚡ Cet EA est spécifiquement conçu pour l'OR (XAUUSD) sur l'unité de temps M5, entièrement optimisé pour offrir précision et rentabilité constante sur ce marché.

⚡ Pour commencer, attachez-le simplement au graphique XAUUSD M5, activez l'option INCLUDE SCALPING pour des entrées supplémentaires et commencez à trader — aucun autre ajustement n'est requis.

🚀 Si vous appréciez les résultats de cette version Basic.

💰 Réinvestissez vos gains et passez à la ✨ Version Complète ✨ pour débloquer la puissance totale de l'EA et maximiser votre potentiel de trading sur l'or ! 👑

📘 Télécharger : Manuel de Gold Emperor Pro

🌍 Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux.

🙏 Si vous trouvez cet EA utile, veuillez envisager de laisser un avis positif ⭐ en guise d'encouragement pour le partager gratuitement.
Merci ! 🙌

📋 Exigences minimales et recommandations

  • 📌 Courtier : Tout courtier fiable avec des spreads faibles (IC Markets recommandé)
  • 💱 Prix de l'Or : Nécessite une cotation de prix à 2 décimales (non compatible avec les cotations à 3 décimales)
  • 💵 Dépôt initial :
    • Minimum : 150 $ (avec un effet de levier de 1:500)
    • Recommandé : 500 $ (avec un effet de levier de 1:500)
  • Effet de levier : Minimum 1:100 (1:500 fortement recommandé)

Gold Emperor Pro vous donne l'avantage dans le trading de l'Or – conçu pour la constance, optimisé pour la rentabilité.

👉 Obtenez Gold Emperor Pro aujourd'hui et faites passer votre trading au niveau supérieur!

Produits recommandés
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
ForceBB_Expert   is structured based on two specifics technical analysis indicators ( Bollinger Bands and  Force Index ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Supports and Macd
Massimo Boncompagni
5 (3)
Experts
Embark on an exploration of an unparalleled strategy: "Support and MACD." Meticulously designed for USD/CHF on a one-hour timeframe, this intelligent strategy harnesses the power of robust support levels and the unwavering reliability of MACD indicators. While the number of trades executed might be limited, each trade executed is nothing short of exceptional in its impact and potential. Free until the next update. For any information, contact me.
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Elmex Flexible Grid
Olesia Lukian
Experts
Flexible Elmex Grid EA Version: 1.05 Author: Olesia Lukian  Type: Fully Customizable Grid Trading System Platform: MetaTrader 5 Overview Flexible Elmex Grid is a powerful and modular Expert Advisor designed to handle a wide range of grid trading strategies , from basic to advanced. Whether you're using Martingale, Fibonacci, or more subtle approaches, this EA has all the logic in place to support serious automation at scale . We built it to be general, solid, and customizable enough to cover
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.17 (42)
Experts
Cette évaluation environnementale se négocie en utilisant les croisements de moyennes mobiles. Il offre des paramètres entièrement personnalisables, des paramètres de gestion de position flexibles, ainsi que de nombreuses fonctionnalités utiles telles que des sessions de trading personnalisables et un mode martingale et martingale inverse. [ Guide d'installation | Guide de mise à jour | Dépannage | FAQ | Tous les produits ] Facile à utiliser et à superviser Paramètres de moyenne mobile entièreme
FREE
TradeSilent AI
James Johnstone Jardine
Experts
TradeSilent AI – Modular Autotrader with AI Relay & Market Safety TradeSilent AI is a next-generation trading system that combines artificial intelligence, modular safety layers, and dynamic risk management to deliver powerful autonomous trading on MetaTrader 5. Designed for both retail traders and prop firm challenges, it balances precision, performance, and protection. Key Features AI Signal Relay with Local Fallback Uses an external AI relay (ChatGPT-compatible) to make trade decisions b
FREE
Complex Chaos EA
Robots4Forex Ltd
Experts
The Complex Chaos EA is an automated system that uses a pair of exponential moving averages to detect the market direction and opens trades on candle open. If the market moves against a trade it will at a set distance open another trade in the same direction to move the take profit of the group of open positions closer to the current price and make the group of trades winners overall once the price reverses. If a change in direction is detected then all trades are closed and it starts trading in
FREE
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
Experts
Divergence RSI Trader is based on divergences in the chart and indicator (RSI Level 14). Divergence RSI Trader's strategy to find lows and highs on the chart and RSI indicator, analyze them and then open positions. EA was tested in the EURUSD H1 in the strategy tester and adjusted to this currency by default. EA has also been tested with other settings at GBPUSD M5 for 10 years and completed with good results. Because this is a free version, there will be no more tests and only updates. Please
FREE
WaveTraderMA
ANTON KOMISSARENKO
Experts
F ully automated trading system based on the Moving Averages indicator. It supports three classic trading signals and uses a flexible position management system. It is suitable for various trading instruments and adapts to any market conditions. Key features Three entry signals for flexible strategy customization Three types of entry orders: Market order Pending market stop Limit market order Trading time configuration – up to six time intervals Closing orders after a specified number of bars F
RSI Snowball Martingale
Rachyut Senakool
4 (1)
Experts
Expert Advisor (EA) that utilizes the basic Dow Theory strategy along with RSI for opening positions, and employs support and resistance levels from the Zigzag indicator as stop-loss and take-profit points, you can follow these guidelines: Dow Theory Strategy : This involves analyzing trends using the Dow Theory principles, mainly focusing on identifying primary trends (bullish or bearish) and secondary trends (corrections). You'll need to implement rules for identifying these trends based on pr
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Experts
The Expert Advisor we present is an automated trading tool designed to operate in the forex market using two widely known and respected technical indicators: Bollinger Bands and the Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands are a technical analysis tool consisting of an upper band, a lower band, and a simple moving average in the middle. These bands help identify volatility and potential trend reversal points in price. RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price
FREE
Zoras Gold Breakout EA
Ionut Savu
Experts
Put Your Money to Work – For Free! We designed Zoras Gold Breakout EA to work for you first – completely free – so you can see how it performs in real market conditions before we even think about charging a fee. This version is fully unlocked – no limitations, no disabled features. You get full access to all features, all parameters, and all trading logic from day one. The Challenge – Use It, Profit, and Leave a Review! We challenge you to run this EA with our recommended settings and a minimum
FREE
Hedge DCA Master MT5
Benny Subarja
Experts
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. This Expert is using DCA and Hedging Strategy.  Live Account with startlot 0.04 :   Hedge DCA Master HighRisk x4 Live Account with Middle Risk and recovery from loss other EA :  https://www.mql5.com/en/signals/2289704 www.myfxbook. com/portfolio/hedge-dca-master/11230507 delete space before com I cut the loss and change the demo to Gold m15 because more happening on gold pair The Key point: Use my cu
FREE
Gold one hour
Shi Xuan Liang
1 (1)
Experts
Any EA can't guarantee our eternal and stable profit, but it is a manifestation of trading ideas. The quality of the back test data is an intuitive affirmation of the EA. If an EA backtest result fails, we will not believe that it can make money for us on the firm offer. On the contrary, EA, which produced a beautiful asset curve in the process of backtesting, is worthy of our belief that she can meet the challenge of updating.  GOLD ONE HOUR is specially made for gold varieties to run in one h
ADX Expert FX
Nikolaos Pantzos
Experts
ADX_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( Average Directional Movement ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experts
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
Rsi Elmex
Olesia Lukian
4 (1)
Experts
RSI Expert Advisor with ATR, Trailing Stop and Multi-Symbol Trading Introduction: The Science Behind RSI Trading The Relative Strength Index (RSI) was developed by J. Welles Wilder in 1978 and has become one of the most trusted momentum oscillators in technical analysis. What began as a manual calculation method in Wilder's book "New Concepts in Technical Trading Systems" has evolved into an indispensable tool for traders across all markets. The RSI's power lies in its ability to quantify price
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Experts
This Expert Advisor examines signals from indicators such as MACD, Stochastic, and RSI to identify market trends and turning points. It incorporates multiple strategies and works seamlessly together. The Advisor analyzes the market situation in real time and automatically executes trades at predefined stop loss and take profit levels. HydraAlchemist is also easy to use. The intuitive and easy-to-understand setup screen allows you to execute trading strategies with few parameters. When trading Go
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Assembled 3i
Catalin Zachiu
Experts
3 standard indicators are used within this expert advisor and all their parameters are configurable and optimizable .  The default settings are set for the GbpUsd pair on M15 timeframe , more settings can be found in #Post 1 in the Comments section of the product . Results are obtained using the combined power of the 3 standard indicators ( MACD , Moving Average and Stochastic ) by using diferrent decision power of the indicators and optimized values of each indicator setting . Only one order at
FREE
Resilient Multi Pairs
Handy Ban
Experts
This Expert Advisor is a Combination of Averaging & Martingale. 1. Trend : to define what position the EA should Trade - LONG SHORT ( EA will open both BUY and Sell ) - LONG ONLY ( EA will only open BUY ) - SHORT ONLY ( EA will only open SELL ) 2. Distance between Each Positions - Point value of each Positions   100  : - if 100 Points reached between the last position and current price, new Position will be open by EA - EA will set up a higher volume for this new Position - new TP calculated us
FREE
Ozy M15
Alexey Viktorov
3.5 (2)
Experts
Preferred pair for USDCAD trading Conditions for purchases of the trading system "Ozy_M15": 1) The price is above the moving average SMA 48. 2) Price correction starts down, but the moving average within this correction should not be crossed by the candle body. 3) At the same time, the correction itself should be at least as deep as the bottom line of the Ozymandias indicator. 4) After this, as soon as the closing price of the next candle is higher than the upper line of the Ozymandias indicat
FREE
Nikkei Breakout Zones
Tomas Vanek
Experts
The JP_15_861542546_S_BB_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on JP using the M15 timeframe from December 7, 2017, to June 2, 2023.   There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:  https://quantmonitor.net/nikkei-breakout-zones/ Key details are: MagicNumber: 861542546 Main Chart: Current symbol an
FREE
Chiquita MT5
Mr Thadanai Chulasamaya
5 (1)
Experts
This EA has no stop loss. All risks are at your discretion. CHIQUITA MT5 EA  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping  Trading on  XAUUSD timeframe M1.   The basic strategy starts with Market order in Trend Following, so this EA  Follow the Trend . M1 Trend…. very very fast.  MT4 version Recommendations The Expert is programmed to work on  XAUUSD M1,  but you can use all others timeframes with the appropriate settings. An  ECN  broker is always recommended A low latency  VPS  is alwa
FREE
PZ CCI Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
3.25 (8)
Experts
This EA trades using the CCI Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NF
FREE
Iron Side MT5
Branislav Bridzik
Experts
Iron Side Expert Advisor: A Comprehensive Guide for MetaTrader The Iron Side Expert Advisor (EA) is a sophisticated automated trading system designed for the MetaTrader platform, integrating two independent systems tailored for XAUUSD (Gold) and USDJPY. Built to capitalize on price action and market conditions, it delivers precise entry and exit signals with minimal reliance on specific indicators. Below is an in-depth exploration of both systems, highlighting their strategies, setup, and risk
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experts
Utilisez cet expert opérationnel dont la stratégie repose essentiellement sur l’indicateur RSI (Relative Strength Index)  ainsi qu’une touche personnelle. D’autres experts gratuits sont disponibles dans mon espace personnel ainsi que des signaux, n’hésitez pas à visiter et à mettre un commentaire, cela me fera plaisir et me donnera envie de proposer du contenu. Les experts actuellement disponibles: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands Lorsque vous utiliserez ce robot en réel, n’hési
FREE
MT5 VolatilityScalperEA
Nikolaos Pantzos
4.1 (21)
Experts
This expert is a pure volatility scalper working with market orders orders. Expert not use any indicator, only use prices action and volatility of price to generate signals. Using an algorithm to calculate the speed of price to generate the signals. There are three conditions for it to work: Tight spread  Fast execution Stop level = 0 Please during the tests of this EA do not simultaneously use another EA in the same terminal because it affects the modification speed. Try expert on demo accoun
FREE
Moving Average RSI EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Moyenne mobile et RSI EA Présentation de la moyenne mobile et du RSI EA, votre compagnon de trading ultime conçu pour exploiter la puissance de l'analyse technique pour des performances de trading optimales sur le marché Forex.** Principales caractéristiques: Doubles croisements de moyenne mobile :   L'EA utilise deux moyennes mobiles pour identifier les tendances du marché et générer des signaux d'achat ou de vente. Les croisements de ces moyennes mobiles fournissent des indicateurs robuste
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
Quantum Emperor Pro DM
John Samuel Ifegwu
Experts
Mettez à niveau ici pour obtenir le système complet : Quantum Emperor Pro (Version Complète) Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux. Quantum Emperor Pro — Version d'Essai Bienvenue dans la version d'essai de Quantum Emperor Pro. Cette version est conçue pour vous donner l'opportunité d'évaluer le fonctionnement de l'EA en conditions réelles avant de faire un achat. Il suffit de l'attacher au graphique XAUUSD M5
FREE
SMC Order Block EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux. SMC Order Block EA Pro avec AI Assist : Trading institutionnel de l'or de nouvelle génération pour MT5 Libérez la puissance des concepts de Smart Money avec une précision améliorée par l'IA sur XAUUSD Le SMC Order Block EA Pro intègre désormais une assistance IA avancée , transformant votre expérience de trading automatisé sur MetaTrader 5. Spécifiquement conçu pour l'Or (XAUUSD
Scalp Master Pro EA
John Samuel Ifegwu
Experts
Découvrez Gold Emperor Pro – 6 stratégies puissantes, 1 moteur de précision Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux. Si vous trouvez cet EA utile, veuillez envisager de laisser un avis positif pour nous encourager à le partager gratuitement. Merci ! ScalpMasterProEA : Scalping de Précision & Contrôle Avancé des Risques pour EURUSD M15 ScalpMasterProEA est la solution de trading automatisée ultime pour les trad
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux. Si vous trouvez cet EA utile, veuillez laisser un avis positif pour nous encourager à continuer de le partager gratuitement. Merci !     Explorer plus d'EA sur MQL5 DollarEdge Reversal EA Pro : Trading de Précision sur les Retours du USD en Daily Capturez les retours à haute probabilité sur les principales paires USD grâce à une automatisation intelligente et une gestion
FREE
Breakout Emperor
John Samuel Ifegwu
Experts
Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux. Breakout Emperor — Trading de rupture de précision, redéfini Breakout Emperor est un Expert Advisor (EA) de rupture de qualité professionnelle, conçu pour les traders sérieux recherchant la cohérence, un contrôle intelligent des risques et une rentabilité élevée sur des marchés volatils. Spécifiquement optimisé pour le XAUUSD (Or) sur l' unité de temps M15 , Breakout Emperor
Quantum Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Présentation de Quantum Emperor Pro : Votre spécialiste du trading d'or automatisé Quantum Emperor Pro est un Expert Advisor (EA) de trading en grille sophistiqué, conçu pour maîtriser le marché de l'or avec précision. Combinant plus de 8 ans d'expertise en trading et 18 ans d'ingénierie logicielle, il offre un mélange harmonieux d'intelligence de marché et d'automatisation de pointe — directement sur votre compte de trading. Optimisé pour l'unité de temps de 5 minutes (M5) sur XAUUSD (Or
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Gold Emperor Pro – La solution de trading ultime pour XAUUSD Gold Emperor Pro est un algorithme de trading entièrement automatisé conçu exclusivement pour XAUUSD sur l'unité de temps M5 . Il combine six stratégies indépendantes, intelligentes et robustes travaillant ensemble pour saisir des opportunités à haute probabilité et exécuter des transactions avec précision. Il suffit d'attacher l'EA à XAUUSD (M5) , de désactiver Fixed Lot , et de laisser Gold Emperor Pro s'occuper du reste. Of
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis