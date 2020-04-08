Stochastic Speed mf

Indicateur Crypto_Forex « Vitesse stochastique » pour MT4 : excellent outil prédictif, sans retouche.

- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques.
- La vitesse stochastique est la première dérivée de la stochastique elle-même.
- Il est recommandé d'utiliser l'indicateur de vitesse stochastique pour les stratégies de scalping momentum afin de détecter la vague principale de momentum après correction (voir images).
- Une vitesse stochastique supérieure à 0 indique une vitesse positive : le momentum des prix augmente.
- Une vitesse stochastique inférieure à 0 indique une vitesse négative : le momentum des prix baisse.
- L'indicateur de vitesse stochastique indique la vitesse à laquelle la stochastique change de direction ; il est très sensible.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.

// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indicateurs
This indicator helps you to Scan symbols which are in the Market Watch Window  and filter out trends with alerts. It works based on the effective indicator "SUPERTREND" which is used by many traders for trading: When box color changes to " Green " or " Red " color, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alerted on screen. When it changes to " Green ", it indicates you that trend is going upwards, and you can take the long entry. If the color changes to
FREE
Ugenesys AI MT4
Odaine Ramon Mcmillan
5 (1)
Indicateurs
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Adjustable Fractals" - est une version avancée de l'indicateur fractal, un outil de trading très utile ! - Comme nous le savons, l'indicateur fractal standard mt4 n'a aucun paramètre - c'est très gênant pour les traders. - Les fractales ajustables ont résolu ce problème - il dispose de tous les paramètres nécessaires : - Période réglable de l'indicateur (valeurs recommandées - supérieures à 7). - Distance réglable par rapport aux hauts/bas du prix. - Conception réglable des flèches fractales.
EZ Binary AUCA Pair
Tuan Anh Dao
Indicateurs
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: London and New York section Currency pairs: AUD/CAD Working time frame: M1 Expiration time: 1 minute The indicator also shows good results when using the martingale strategy - "Ma
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicateurs
Special offer!   https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.82 (33)
Experts
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Sideway Trend Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Insta
FREE
DayNight HiLo
Olalekan Gisanrin
Indicateurs
DayNight HighLow is base on support and resistance levels, as well as averages of highs and lows. It detects trade direction and sends notification to your mobile phone so that you can  enter/exit a trade without having to be seated in front of desktop computer all day and night. Although you have to execute/send an order yourself, you can setup rules through the setting made available for proper lots size base on the available balance/fund you are trading with. The opportunity to take a profit
FREE
ToolBox 360 MT4
Timo Kosiol
Indicateurs
ToolBox 360 is the swiss knife of all indicators. It is full packed with useful tools to help you with your trading. It can be used to find best entry and exit points and help you to decide if you should open a trade or not. It shows market trends, candlestick formations outside / inside bars and you can sett time based allerts. Main features: Time based Fibonacci lines Choose a start and end time and the indicator shows you Fibonacci lines within the selected time range including range high a
XFlow4
Maxim Kuznetsov
Indicateurs
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
