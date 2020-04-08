RVI Flat Detector mw

Indicateur Crypto_Forex, le détecteur RVI FLAT est un outil auxiliaire efficace pour le trading ! Pas de refonte.

Je vous propose d'améliorer vos méthodes de trading avec cet excellent indicateur pour MT4.





- L'indicateur affiche les zones de prix plates sur le graphique. Il dispose d'un paramètre « Sensibilité plate », qui permet de détecter les prix plats.

- Le détecteur RVI FLAT peut être utilisé pour confirmer les entrées de Price Action ou pour trader dans les zones de survente (inférieure à -0,23) ou de surachat (supérieure à 0,23).

- Il peut être utilisé dans les systèmes de suivi de tendance pour détecter les zones plates et éviter d'y trader.

- Il peut également être utilisé pour le scalping de retournement, pour trader les retournements à partir de frontières plates.

- Le détecteur RVI FLAT offre de nombreuses possibilités en remplacement de l'oscillateur RVI standard.

- L'indice de vigueur relative (RVI) est un indicateur de momentum technique très utile sur les marchés de tendance.





