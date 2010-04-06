Solo Sniper Pro ml

L'EA « SOLO SNIPER PRO » est un puissant système de scalping pour la plateforme MT4 !





Taux de gain élevé d'environ 90 % ! Gestion des risques à intérêts composés !





Ce produit original est proposé exclusivement sur ce site web MQL5.





- Utilisez Set_file v25.17 dans la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA version 25.17.

- Les transactions sont très précises : environ 90 %.

- Le système n'utilise aucune méthode dangereuse comme les grilles ou la martingale. Chaque ordre dispose de son propre SL pour la protection du compte.

- Méthode d'intérêt composé implémentée.

- L'EA définit automatiquement un SL dynamique en fonction de la volatilité du marché.

- Interdiction de trader le week-end.

- Filtre de temps de fonctionnement précis à la minute près.

- Effet de levier du compte : de 1:30 à 1:2000.

- Les paires de trading sont GBPAUD et GBPCAD.

- L'EA est prêt à l'emploi dès sa sortie d'usine ; le fichier Set_file correspondant est disponible dans la section « Commentaires ».

- Période de fonctionnement : L'EA recherche des opportunités d'entrée de la fin de la séance américaine au milieu de la séance asiatique, selon le filtre horaire défini dans les paramètres. Si le système n'a pas ouvert d'ordres pendant cette période, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique. N'oubliez pas que cet EA utilise un système de trading de type « sniping ».

- Période : M15 uniquement.

- L'EA dispose d'un affichage des informations sur les spreads et les swaps : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage des informations sur les spreads et les swaps peut être situé dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





Installation de l'EA :

- Le système nécessite un compte MT4 avec des spreads serrés (spread brut ou ECN).

- Ouvrir les graphiques GBPCAD et GBPAUD.

- Sélectionnez l'intervalle de temps M15 sur chaque graphique.

- Associez l'EA à chaque graphique.

- Appliquez le fichier Set_file v25.17 à l'EA sur chaque graphique (obtenez le fichier Set_file dans la section « Commentaires » de cette page web). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag est à true.

- Le robot gère tout automatiquement ; il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur fonctionner (ou d'utiliser un VPS).





IMPORTANT ! Pour des performances optimales, suivez les recommandations ci-dessous :

- HORAIRES D'OUVERTURE : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier utilise un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires de l'EA. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai à vérifier cela et vous fournirai le fichier Set_file correspondant si nécessaire.

- SPREAD et COURTIER : Il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN) pour des performances optimales.



