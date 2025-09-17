Mercyra Forex MT4

Mercyra Forex EA
Mercyra Forex EA est un outil de trading automatisé développé spécifiquement pour la plateforme de trading MetaTrader 4. Il peut négocier des paires de devises majeures du forex telles que EURUSD et GBPUSD, et adopte une stratégie de trading à court terme suivant la volatilité. En capturant les fluctuations de prix à court terme sur le marché du forex pour réaliser des profits à haute fréquence, il est compatible avec les graphiques du cadre temporel M5 (5 minutes), ce qui en fait un excellent assistant pour votre participation au marché du forex.

Informations de configuration :

  • Paires de devises à négocier : Paires de devises majeures du forex telles que EURUSD, GBPUSD
  • Cadre temporel : M5 (5 minutes)
  • Dépôt minimum : 200 USD
  • Exigence de leverage : Au moins 1:100, 1:200 et plus est recommandé
  • Compte de trading : Les comptes de type ECN/RAW/bas spread sont recommandés
  • Conseil d'utilisation : Il est conseillé d'utiliser un VPS pour garantir que l'EA négocie de manière stable 24 heures sur 24.

Pourquoi choisir Mercyra Forex EA ?

  • Ratio risque-rendement élevé : Le ratio de Sharpe atteint 14,83, et le facteur de profit élevé peut garantir des rendements stables à long terme.
  • Logique à court terme à taux de gain élevé : Il capture les fluctuations du forex sur la base du cadre temporel M5, avec un taux de gain de 87 %.
  • Contrôle de risque intelligent : La fonction de contrôle de risque par pourcentage personnalisé de Mercyra Forex EA peut protéger efficacement vos fonds.
  • Trading à haute fréquence : Il exécute en moyenne 10 à 25 transactions par jour. Associé à une excellente logique d'entrée, il vous aide à réaliser des profits rapidement et à naviguer sur le marché du forex.
  • Aucun surajustement (overfitting), aucune falsification de données et aucun usage de méthodes de trading à haut risque telles que le trading en grille ou la martingale.
  • Facile à utiliser, même les débutants peuvent l'opérer sans effort.

Veuillez consulter la capture d'écran pour les résultats de rétrotest (backtesting).

Êtes-vous prêt à entrer sur le marché du forex avec Mercyra Forex EA ? Rejoignez-nous maintenant !

Pour toute question, vous pouvez me contacter via le forum MQL5.


