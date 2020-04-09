🌟 Double XX EA – Expert Advisor Avancé pour l’Or et le Forex

📌 Présentation

Double XX EA est un Expert Advisor professionnel conçu pour l’or (XAUUSD) et les principales paires Forex.

Il combine trois modes de trading puissants – Crossover, Suivi de Tendance et Always-Trade – permettant au système de s’adapter à toutes les conditions de marché.

L’EA utilise des moyennes mobiles avancées, un filtrage RSI et une logique de retracement pour saisir les meilleures opportunités tout en contrôlant le risque grâce à des outils de gestion de l’argent multi-niveaux.

✨ Caractéristiques clés

✅ 3 Modes de Trading

Crossover (EMA 9/21)

Suivi de Tendance (avec confirmation de crossover optionnelle)

Always-Trade (pour stratégies agressives)

✅ Échelonnement des Lots (Step-Lot Scaling)

Augmente dynamiquement la taille des lots lors des entrées par retracement.

✅ Gestion des Risques Complète

Take Profit & Stop Loss par trade en USD

TP/SL au niveau du compte en USD

Protection contre la perte maximale (%)

Nombre maximum de trades par côté (achat/vente)

✅ Filtres de Précision

Tampon de croisement MA (évite les entrées fausses)

Filtre RSI (bloque les configurations faibles / surachetées)

Confirmation de clôture de bougie optionnelle

✅ Sûr & Flexible

Fonctionne sur tous les timeframes et symboles

Optimisé pour XAUUSD

Pas de Martingale, pas de grille risquée (seulement Step-Lot Retracement)

📊 Performance

Meilleurs résultats sur le timeframe M1

Tailles de lots recommandées : 0.01 / 0.02 / 0.05

Testé avec un dépôt initial de 10 000 $

Captures d’écran et rapports vérifiés joints

💰 Prix

Prix de lancement : 50 $

⚠️ Le prix augmentera bientôt après les premiers acheteurs et avis

🚀 Pourquoi choisir Double XX EA ?

Plusieurs stratégies dans un seul EA

Filtres de précision avancés

Gestion de l’argent solide

Performance stable sur l’or et les paires Forex

Double XX EA est la solution complète pour les traders qui souhaitent des résultats de trading cohérents, contrôlés et automatisés.



