Double XX
- Waqas Mahmood Noor Muhammad
🌟 Double XX EA – Expert Advisor Avancé pour l’Or et le Forex
📌 Présentation
Double XX EA est un Expert Advisor professionnel conçu pour l’or (XAUUSD) et les principales paires Forex.
Il combine trois modes de trading puissants – Crossover, Suivi de Tendance et Always-Trade – permettant au système de s’adapter à toutes les conditions de marché.
L’EA utilise des moyennes mobiles avancées, un filtrage RSI et une logique de retracement pour saisir les meilleures opportunités tout en contrôlant le risque grâce à des outils de gestion de l’argent multi-niveaux.
✨ Caractéristiques clés
✅ 3 Modes de Trading
-
Crossover (EMA 9/21)
-
Suivi de Tendance (avec confirmation de crossover optionnelle)
-
Always-Trade (pour stratégies agressives)
✅ Échelonnement des Lots (Step-Lot Scaling)
-
Augmente dynamiquement la taille des lots lors des entrées par retracement.
✅ Gestion des Risques Complète
-
Take Profit & Stop Loss par trade en USD
-
TP/SL au niveau du compte en USD
-
Protection contre la perte maximale (%)
-
Nombre maximum de trades par côté (achat/vente)
✅ Filtres de Précision
-
Tampon de croisement MA (évite les entrées fausses)
-
Filtre RSI (bloque les configurations faibles / surachetées)
-
Confirmation de clôture de bougie optionnelle
✅ Sûr & Flexible
-
Fonctionne sur tous les timeframes et symboles
-
Optimisé pour XAUUSD
-
Pas de Martingale, pas de grille risquée (seulement Step-Lot Retracement)
📊 Performance
-
Meilleurs résultats sur le timeframe M1
-
Tailles de lots recommandées : 0.01 / 0.02 / 0.05
-
Testé avec un dépôt initial de 10 000 $
-
Captures d’écran et rapports vérifiés joints
💰 Prix
-
Prix de lancement : 50 $
-
⚠️ Le prix augmentera bientôt après les premiers acheteurs et avis
🚀 Pourquoi choisir Double XX EA ?
-
Plusieurs stratégies dans un seul EA
-
Filtres de précision avancés
-
Gestion de l’argent solide
-
Performance stable sur l’or et les paires Forex
Double XX EA est la solution complète pour les traders qui souhaitent des résultats de trading cohérents, contrôlés et automatisés.