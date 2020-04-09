Double XX

🌟 Double XX EA – Expert Advisor Avancé pour l’Or et le Forex
📌 Présentation

Double XX EA est un Expert Advisor professionnel conçu pour l’or (XAUUSD) et les principales paires Forex.
Il combine trois modes de trading puissants – Crossover, Suivi de Tendance et Always-Trade – permettant au système de s’adapter à toutes les conditions de marché.

L’EA utilise des moyennes mobiles avancées, un filtrage RSI et une logique de retracement pour saisir les meilleures opportunités tout en contrôlant le risque grâce à des outils de gestion de l’argent multi-niveaux.

Caractéristiques clés

3 Modes de Trading

  • Crossover (EMA 9/21)

  • Suivi de Tendance (avec confirmation de crossover optionnelle)

  • Always-Trade (pour stratégies agressives)

Échelonnement des Lots (Step-Lot Scaling)

  • Augmente dynamiquement la taille des lots lors des entrées par retracement.

Gestion des Risques Complète

  • Take Profit & Stop Loss par trade en USD

  • TP/SL au niveau du compte en USD

  • Protection contre la perte maximale (%)

  • Nombre maximum de trades par côté (achat/vente)

Filtres de Précision

  • Tampon de croisement MA (évite les entrées fausses)

  • Filtre RSI (bloque les configurations faibles / surachetées)

  • Confirmation de clôture de bougie optionnelle

Sûr & Flexible

  • Fonctionne sur tous les timeframes et symboles

  • Optimisé pour XAUUSD

  • Pas de Martingale, pas de grille risquée (seulement Step-Lot Retracement)

📊 Performance

  • Meilleurs résultats sur le timeframe M1

  • Tailles de lots recommandées : 0.01 / 0.02 / 0.05

  • Testé avec un dépôt initial de 10 000 $

  • Captures d’écran et rapports vérifiés joints

💰 Prix

  • Prix de lancement : 50 $

  • ⚠️ Le prix augmentera bientôt après les premiers acheteurs et avis

🚀 Pourquoi choisir Double XX EA ?

  • Plusieurs stratégies dans un seul EA

  • Filtres de précision avancés

  • Gestion de l’argent solide

  • Performance stable sur l’or et les paires Forex

Double XX EA est la solution complète pour les traders qui souhaitent des résultats de trading cohérents, contrôlés et automatisés.


