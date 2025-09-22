Scrappy Gold Scalping

SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 99$ AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE.









L’Expert Advisor Scrappy Gold est un robot de trading spécialement conçu pour la paire XAUUSD sur l’unité de temps M5.

Il repose sur des stratégies fondamentales éprouvées depuis des années, garantissant une approche solide et transparente, sans recours à l’intelligence artificielle.





Scrappy Gold n’est pas un « EA miracle » basé sur l’IA ou des optimisations risquées.

C’est un robot construit sur des méthodes fondamentales robustes, avec une gestion stricte du capital et une logique claire.





Caractéristiques principales :





Instrument : XAUUSD





Timeframe : M5





Dépôt minimum : 50$





Effet de levier : 1:10 à 1:1000





Gestion du risque intégrée : Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) configurables





Un seul trade par jour → pas de sur-optimisation ni de sur-exposition





Le robot ouvre des positions chaque jour (si le marché le permet)





Stratégie robuste : basée sur des principes de marché utilisés depuis longtemps par les traders professionnels





Compatible avec tous les brokers et types de comptes (ECN, Standard, Micro…)





Je vous recommande le broker Fusion Markets : https://fusionmarkets.com/?refcode=94366













Avantages :





Limite le risque avec un Stop Loss prédéfini





Vise des opportunités précises grâce à un Take Profit adapté





Évite le sur-trading grâce à sa règle stricte : un trade par jour





Convient aussi bien aux débutants qu’aux traders expérimentés recherchant une solution automatique simple et fiable













Assistance :





Systèmes originaux uniquement sur MQL5.com

Je suis toujours disponible. N'hésitez pas à me contacter par message privé.