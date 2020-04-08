WPR with Dynamic OSB zones mt

Indicateur Crypto_Forex « WPR avec zones dynamiques de survente/surachat » pour MT4, sans refonte.





- WPR est l'un des meilleurs oscillateurs pour le scalping.

- Il est idéal pour les entrées de vente en zone dynamique de surachat et les entrées d'achat en zone dynamique de survente.

- Cet indicateur est également idéal en combinaison avec les entrées Price Action.

- Zone dynamique de surachat : au-dessus de la ligne jaune.

- Zone dynamique de survente : en dessous de la ligne bleue.

- L'indicateur permet de détecter les corrections de prix très tôt.

- Alertes PC et mobile.





