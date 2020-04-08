Key Round Zones md

Indicateur Forex « Zones clés rondes » pour MT4.

- L'indicateur « Zones clés rondes » est un indicateur auxiliaire indispensable pour les traders qui prennent en compte les supports et résistances.
- Les niveaux de 1 000 et 500 ronds sont respectés par le cours ; il rebondit très souvent à partir de ces niveaux.
- Les niveaux majeurs de 1 000 sont également entourés de fortes zones de support et de résistance (100 points de chaque côté).
- Les niveaux de 1 000 et 500 ronds sont également idéaux pour placer des Take Profits (avant le niveau de rond) et des SL (après le niveau de rond).
- Ces niveaux sont particulièrement forts lorsque les prix stagnent sur le marché.

