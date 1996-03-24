Trading Chat Patterns Neural Network News
Transform Your Trading with Advanced Chart Pattern Recognition
Trading Chart Patterns EA is a sophisticated automated trading system that combines cutting-edge pattern recognition algorithms with intelligent risk management. Designed for both novice and professional traders, this EA delivers consistent performance across multiple currency pairs and timeframes.
Key Features & Benefits
7 Powerful Trading Strategies
- Wedge Patterns (Rising/Falling) - Classic reversal formations
- Shooting Star - High-probability reversal signals
- Banner Patterns (Bull/Bear) - Momentum continuation setups
- Flame Patterns (Bull/Bear) - Rapid momentum acceleration
- Sapphire Cup - Cup & handle formations
- Measured Movement - Precise impulse-pullback-continuation
- Diamond Floors - Diamond bottom reversal patterns
Neural Network News Analysis
- Real-time volatility monitoring
- Smart news impact filtering
- Automatic trade protection during high-impact events
- Dynamic risk adjustment based on market conditions
Professional Dashboard
- Live pattern detection display
- Real-time performance metrics
- Account health monitoring
- Strategy status indicators
- Visual trade limit tracking
Advanced Risk Management
- Customizable position sizing (Fixed, Balance%, Equity%)
- Intelligent stop-loss and take-profit calculation
- Trailing stop functionality
- Auto-close profit targets
- Trade count limiting per signal
- Broker requirement compliance
Performance Highlights
Multi-Market Compatibility
- Forex pairs (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, etc.)
- Gold/Silver (XAUUSD, XAGUSD)
- Indices (US30, NAS100, SPX500)
- Crypto pairs (BTCUSD, ETHUSD)
Multi-Timeframe Support
- M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1
- Optimized pattern detection for each timeframe
- Simultaneous multi-timeframe analysis
Session-Aware Trading
- London, New York, Asian session filters
- Optimal entry timing
- Reduced overnight risk exposure
Easy Setup & Configuration
Quick Start in 3 Steps:
- Select Strategy - Choose from 7 professional patterns or combine all
- Set Risk Level - Configure lot sizing and stop-loss preferences
- Enable Timeframes - Select your preferred trading periods
Flexible Input Parameters:
- Lot Management: Fixed size, balance percentage, or equity percentage
- Risk Settings: Customizable SL/TP with butterfly ratios
- Pattern Controls: Individual enable/disable for each pattern type
- Session Filters: Trade only during preferred market hours
- Safety Features: Maximum positions, trade count limits
Unique Advantages
Visual Pattern Recognition
Large center display shows detected patterns in real-time with clear pattern names and status updates.
Broker-Safe Architecture
- Automatic minimum distance calculation
- Invalid stop protection
- Cross-broker compatibility
- Margin requirement validation
Smart Position Sizing
Advanced algorithms calculate optimal lot sizes based on:
- Account balance/equity
- Risk tolerance settings
- Available margin
- Volatility conditions
Professional Risk Controls
- Maximum drawdown protection
- News event filtering
- Session-based trading
- Pattern-specific risk adjustment
Why Choose Trading Chart Patterns EA?
Professional Grade
Built with institutional-quality algorithms and tested across multiple market conditions.
User-Friendly
Intuitive interface suitable for beginners with professional features for experts.
Reliable Performance
Robust error handling, broker compatibility, and consistent execution.
Continuous Innovation
Regular updates with new patterns and enhanced features.
Technical Specifications
- Platform: MetaTrader 5
- Account Types: All (Netting/Hedging)
- Minimum Deposit: $100 (recommended $1000+)
- Supported Symbols: Forex, Metals, Indices, Crypto
- Execution: Market orders with intelligent SL/TP
- Updates: Free lifetime updates included
What You Get
Complete Package Includes:
- Trading Chart Patterns EA (.ex5 file)
- Detailed user manual with setup guide
- Optimal parameter sets for popular pairs
- Pattern recognition guide
- Risk management tutorials
- Email support for first 30 days
Important Notes
Risk Disclaimer:
Trading involves substantial risk of loss. Past performance does not guarantee future results. Only trade with money you can afford to lose.
Recommended Usage:
- Start with demo account testing
- Use conservative lot sizing initially
- Monitor performance across different market conditions
- Adjust parameters based on your risk tolerance
