JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook Indicator
- Indicateurs
- Rodney Lightfoot Johnson
- Version: 5.0
- Mise à jour: 28 septembre 2025
- Activations: 5
JBJFx-ZZ MM Liquidity Playbook — Description du produit (édition MBOS/H4ss)
Slogan
Cartes H4ss de support/résistance issues d’une structure ZigZag propre, avec alertes Touch/Break/Reclaim et drapeaux MBOS (Major Break of Structure). Conçu pour 2CCC/3CCC et FiboHarmonic Channel.
Ce que ça fait (WHAT IT DOES)
-
Construit une carte de liquidité H4 : zones H4ss (H4 swing-structure) dérivées de pivots ZigZag.
-
Signale les événements MBOS : rupture du dernier plus haut/plus bas H4ss ; Reclaim facultatif en cas de reprise rapide au-dessus/au-dessous du niveau rompu.
-
ZigZag optionnel (réglages Depth/Deviation/Backstep).
-
Léger, sans repaint, sans DLL externes.
Pour qui (WHO IT’S FOR)
-
Traders cherchant des niveaux H4ss objectifs sans dessins manuels.
-
Utilisateurs 2CCC/3CCC (Confirmation de Clôture 2/3 bougies) qui exécutent à la clôture de sortie (exit close).
Caractéristiques clés (KEY FEATURES)
-
Paramètre Timeframe (défaut 240 = H4) pour afficher H4ss sur des TF inférieurs.
-
ZigZag configurable (ExtDepth / ExtDeviation / ExtBackstep) et bascule afficher/masquer.
-
Libellés clairs : H4ss Sup / H4ss Res, MBOS Up / MBOS Down, Reclaim (optionnel).
-
Alertes : Touch, Break (MBOS), Reclaim (optionnel).
-
Bouton “ZZ lines” sur le graphique.
-
Optimisé pour Movable FiboHarmonic Channel (PB/Proj/Ext) et 3CCC Alert Indicator.
Mode d’emploi (HOW TO USE)
-
Attachez à n’importe quel graphique ; gardez TimeFrame = 240 (H4).
-
(Optionnel) ShowZigZag = true ; ajustez ExtDepth/Deviation/Backstep.
-
Plan : prix dans la zone H4ss → attendre 2C/3C à l’intérieur → entrer sur la clôture de sortie (exit close).
-
Lecture MBOS : Break (MBOS Up/Down) = rupture du high/low H4ss ; Reclaim = reprise rapide.
-
Gestion : selon votre méthode (ex. E38→E61 avec le Channel).
Paramètres (INPUTS)
-
TimeFrame (minutes), ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, ShowZigZag
-
Alertes : alertsOn, alertsOnCurrent, alertsMessage, alertsSound, alertsEmail
-
Libellés : showMBOS, showReclaim, décalages/couleurs
-
Bouton/UI : corner, text, colors, size/position
Notes (NOTES)
-
H4ss = structure de swings H4 : pivots ZigZag confirmés, approximation robuste du S/R H4.
-
MBOS évalué vs la dernière frontière H4ss ; Reclaim facultatif.
Compatibilité (COMPATIBILITY)
-
MT4 (build 600+) ; rendu H4ss sur tout TF.
-
Compatible modèles ; pas de connexions externes.
Tarifs (suggestion) (PRICING)
-
Licence à vie : $79–$99
-
Location : $30/mois, 3 mois = $30 (≈ $10/mois), 6 mois = $60
Support (SUPPORT POLICY)
Aide à l’installation, réglages, usage. Pas de dev sur mesure, pas de signaux, pas de courtage. Vie : mises à jour gratuites ; location : pendant la période active.
Avertissement (DISCLAIMER)
Visualise des zones H4ss et des événements MBOS basés sur des pivots ZigZag. N’ouvre/ferme pas de positions. Les performances passées ne préjugent pas des futures.