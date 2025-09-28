JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook Indicator

JBJFx-ZZ MM Liquidity Playbook — Description du produit (édition MBOS/H4ss)

Slogan
Cartes H4ss de support/résistance issues d’une structure ZigZag propre, avec alertes Touch/Break/Reclaim et drapeaux MBOS (Major Break of Structure). Conçu pour 2CCC/3CCC et FiboHarmonic Channel.

Ce que ça fait (WHAT IT DOES)

  • Construit une carte de liquidité H4 : zones H4ss (H4 swing-structure) dérivées de pivots ZigZag.

  • Signale les événements MBOS : rupture du dernier plus haut/plus bas H4ss ; Reclaim facultatif en cas de reprise rapide au-dessus/au-dessous du niveau rompu.

  • ZigZag optionnel (réglages Depth/Deviation/Backstep).

  • Léger, sans repaint, sans DLL externes.

Pour qui (WHO IT’S FOR)

  • Traders cherchant des niveaux H4ss objectifs sans dessins manuels.

  • Utilisateurs 2CCC/3CCC (Confirmation de Clôture 2/3 bougies) qui exécutent à la clôture de sortie (exit close).

Caractéristiques clés (KEY FEATURES)

  • Paramètre Timeframe (défaut 240 = H4) pour afficher H4ss sur des TF inférieurs.

  • ZigZag configurable (ExtDepth / ExtDeviation / ExtBackstep) et bascule afficher/masquer.

  • Libellés clairs : H4ss Sup / H4ss Res, MBOS Up / MBOS Down, Reclaim (optionnel).

  • Alertes : Touch, Break (MBOS), Reclaim (optionnel).

  • Bouton “ZZ lines” sur le graphique.

  • Optimisé pour Movable FiboHarmonic Channel (PB/Proj/Ext) et 3CCC Alert Indicator.

Mode d’emploi (HOW TO USE)

  1. Attachez à n’importe quel graphique ; gardez TimeFrame = 240 (H4).

  2. (Optionnel) ShowZigZag = true ; ajustez ExtDepth/Deviation/Backstep.

  3. Plan : prix dans la zone H4ss → attendre 2C/3C à l’intérieur → entrer sur la clôture de sortie (exit close).

  4. Lecture MBOS : Break (MBOS Up/Down) = rupture du high/low H4ss ; Reclaim = reprise rapide.

  5. Gestion : selon votre méthode (ex. E38→E61 avec le Channel).

Paramètres (INPUTS)

  • TimeFrame (minutes), ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, ShowZigZag

  • Alertes : alertsOn, alertsOnCurrent, alertsMessage, alertsSound, alertsEmail

  • Libellés : showMBOS, showReclaim, décalages/couleurs

  • Bouton/UI : corner, text, colors, size/position

Notes (NOTES)

  • H4ss = structure de swings H4 : pivots ZigZag confirmés, approximation robuste du S/R H4.

  • MBOS évalué vs la dernière frontière H4ss ; Reclaim facultatif.

Compatibilité (COMPATIBILITY)

  • MT4 (build 600+) ; rendu H4ss sur tout TF.

  • Compatible modèles ; pas de connexions externes.

Tarifs (suggestion) (PRICING)

  • Licence à vie : $79–$99

  • Location : $30/mois, 3 mois = $30 (≈ $10/mois), 6 mois = $60

Support (SUPPORT POLICY)

Aide à l’installation, réglages, usage. Pas de dev sur mesure, pas de signaux, pas de courtage. Vie : mises à jour gratuites ; location : pendant la période active.

Avertissement (DISCLAIMER)

Visualise des zones H4ss et des événements MBOS basés sur des pivots ZigZag. N’ouvre/ferme pas de positions. Les performances passées ne préjugent pas des futures.


Produits recommandés
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicateurs
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Ultimate Supply Demand
Ramon Sobrevals Arce
5 (3)
Indicateurs
After working during many months, with the help of Neural Networks, we have perfected the ultimate tool you are going to need for identifying key price levels (Supports and Resistances) and Supply and Demand zones. Perfectly suitable to trigger your trades, set up your future actions, decide your Take Profit and Stop Loss levels, and confirm the market direction. Price will always move between those levels, bouncing or breaking; from one zone to another, all the remaining movements are just mark
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Morning Star » pour MT4. - L'indicateur « Morning Star » est un indicateur très performant pour le trading Price Action : sans refonte, sans délai. - L'indicateur détecte les figures haussières Morning Star sur le graphique : signal de flèche bleue (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - Son homologue baissier « Evening Star » est également disponible (suivez le lien ci-dessous). - L'indicateur « Morning Star » est idéal pour combiner les niveaux de support e
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (1)
Indicateurs
Auto Optimized RSI est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement aux
Fibo Eminence Signal
Ricky Andreas
Indicateurs
BONUS INDICATOR HERE :  https://linktr.ee/ARFXTools Trading Flow Using Fibo Eminence Signal 1️⃣ Wait for the Fibonacci to Auto-Draw The system automatically detects swings (from high to low or vice versa) Once the Fibonacci levels appear, the indicator sends an alert notification “Fibonacci detected! Zone is ready.” 2️⃣ Check the Entry Zone Look at the ENTRY LINE (blue zone) This is the recommended SELL entry area (if the Fibonacci is drawn from top to bottom) Wait for the price to enter
Morning Star flat indicator PRT
Irina Cherkashina
Indicateurs
L'indicateur Morning Star PRT utilise le principe de rupture plate du matin. L'indicateur affiche les niveaux plats du matin et indique les cibles possibles. Un niveau de Fibonacci supplémentaire a été ajouté à l'indicateur, ainsi que des alertes sonores sur l'intersection des deux niveaux cibles spécifiés dans les paramètres et du niveau plat de nuit. L'indicateur Morning Star PRT construit un canal plat de nuit à la fin de la nuit, ainsi que deux niveaux de prix de Fibonacci en hausse et en
Three Black Crows pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Modèle 3 Corbeaux Noirs » pour MT4. - L'indicateur « Modèle 3 Corbeaux Noirs » est très performant pour le trading Price Action : pas de refonte, pas de délai. - L'indicateur détecte les modèles baissiers « 3 Corbeaux Noirs » sur le graphique : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - Son homologue haussier « Modèle 3 Soldats Blancs » est également disponible (lien ci-dessous). - L'indicateur « Modèle 3 Corbeaux Noirs »
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicateurs
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Moving Support Resistance Lines
Mohamed yehia Osman
Indicateurs
Crazy Dancing moving RES/SUP Levels Automatic redrawing of moving Supports and resistances levels  to indicate price breaking supports (signal SELL)  or breaking resistance levels (signal BUY) Very simple appearing indicator but very clever and smart too !!!! Main Inputs: # of bars for the support and resistances levels + the initial shift from start + moving average for filter signaling Smaller values for bars /shift inputs when using Higher Time frames (D1-H4) and the reverse higher values for
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (2)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
JediScalper Candlestick Pattern Finder
Rene K Serulle
3 (1)
Indicateurs
This indicator is a must have tool that scans the active chart for candlestick patterns. It labels each bar according the candlestick pattern(s) that it finds enabling you to more easily analyze price action and be more informed about your trading decision. There are 103 common and uncommon possible patterns plus 6 new patterns based on research that the indicator can identify. If a candlestick(s) meets the requirements for multiple patterns, the bar will be labeled with up to 4 patterns names f
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicateurs
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Force Index avec zones dynamiques de survente/surachat" pour MT4, sans repeinture. - L'indice de force est l'un des meilleurs indicateurs qui combine les données de prix et de volume en une seule valeur. - Il est idéal pour effectuer des transactions de vente à partir de la zone de surachat dynamique et des transactions d'achat à partir de la zone de survente dynamique. - Cet indicateur est excellent pour le trading Momentum dans la direction de la tendance. - Zone de
MovingFlatBreakout
Stanislav Korotky
Indicateurs
This indicator monitors the market for a flat state and possible breakout. The flat state is detected as a predefined number of consecutive bars during which price fluctuates inside a small range. If one of the next bars closes outside the range, breakout is signaled. The indicator shows 3 lines: blue - upper bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; red - lower bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; yellow - center of flat ranges (NOT including breakout areas). When a b
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Indicateurs
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! The Trend Scanner trend line indicator displays the trend direction and its changes. The indicator works on all currency pairs and  timeframes. The indicator simultaneously displays multiple readings on the price chart: the support and resistance lines of the currency pair, the exist
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indicateurs
The perfect tool for Scalng in the Forex markets You can trade both from signal to signal and using take profit  The algorithm does not use Zigzag!  No redrawing!  This is a channel instrument that uses a moving average as a filter. Moving Average  There are 2 parameters for the settings Ma Period = 5 period Moving Average  Channel 1.0 distance of channel lines from the chart Price Signal Filter - calculation of signal opening and filter There is a complete set of Alert There is a multi-timefram
Invincible Arrow
Quan Li
Indicateurs
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicateurs
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Market Perspective Structure Indicator MT4
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Year2Year
Stanislav Korotky
Indicateurs
This indicator shows price changes for the same days in past years. D1 timeframe is required. This is a predictor indicator that finds D1 bars for the same days in past 8 years and shows their relative price changes on the current chart. Parameters: LookForward - number of days (bars) to show "future" price changes; default is 5; Offset - number of days (bars) to shift back in history; default is 0; ShowAverage - mode switch; true - show mean value for all 8 years and deviation bounds; false - s
FREE
TrendCand
Andriy Sydoruk
Indicateurs
This trend indicator shows successful signals. It can be used with an optimal risk/reward ratio. The efficiency rate of the trend is 80%. The product shows the best opportunity to enter the market using the arrows. The indicator can be used for pipsing on small periods, as well as for the long-term trade. The indicator uses two parameters for the settings. The indicator does not redraw and lag. Take profit exceeds stop loss by 6-8 times on average! The product works on all currency pairs and all
Atrade
Victor Golovkov
Indicateurs
Full automatic. Does not require technical settings. Works on all currency pairs. The indicator has a built-in zigzag filter that limits repetitions of unidirectional signals (i.e. after a buy signal, the next one will be a sell signal, and vice versa). For the convenience of displaying, the indicator provides settings for the type of icons, their color and size: Size Arrow Code Arrow Buy Color Arrow Buy Code Arrow Sell Color Arrow Sell Indicator signals are not redrawn.
PZ ABCD Retracement
PZ TRADING SLU
4 (5)
Indicateurs
Identify precise entry and exit points with AB=CD patterns This indicator finds AB=CD retracement patterns. The AB=CD Retracement pattern is a 4-point price structure where the initial price segment is partially retraced and followed by an equidistant move from the completion of the pullback, and is the basic foundation for all harmonic patterns. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable AC and BD ratios Customizable br
FiboRec
Alfred Kamal
Indicateurs
This indicator depends on Fibonacci lines but there is a secret lines i used them, by using FiboRec indicator you will be able to know a lot of important information in the market such as: Features You can avoid entry during market turbulence. You can enter orders in general trend only. You will know if the trend is strong or weak. Signal Types and Frame used You can use this indicator just on H1 frame. Enter buy order in case Candle break out the square area and closed over it, at least 20 pi
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicateurs
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indicateurs
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Candle Pattern Pro
Komang Putra Riswanjaya
Indicateurs
Description : In the world of trading, candlestick patterns are a popular technical analysis tool used by many traders.   There are numerous candlestick patterns, ranging from reversal patterns to continuation patterns. However, remembering all these patterns can be challenging, especially for novice traders. This often leads to traders having to manually memorize and identify candlestick patterns, which can be time-consuming and prone to errors. Candle Pattern Pro is a powerful indicator design
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (53)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Indicateurs
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT5 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : Accès de 3 mois       aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. Accès de 3 mois       aux supports de formation avec mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicateurs
Apollo Secret Trend est un indicateur de tendance professionnel qui peut être utilisé pour trouver des tendances sur n'importe quelle paire et période. L'indicateur peut facilement devenir votre principal indicateur de trading que vous pouvez utiliser pour détecter les tendances du marché, quelle que soit la paire ou la période que vous préférez négocier. En utilisant un paramètre spécial dans l'indicateur, vous pouvez adapter les signaux à votre style de trading personnel. L'indicateur fournit
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicateurs
M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard ca
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicateurs
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indicateurs
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (downloa
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Plus de l'auteur
JBJFx Moving Averages
Rodney Lightfoot Johnson
Indicateurs
JBJFx-MTF Moving Averages — Description du produit (FR) Slogan Moyennes mobiles multi-timeframes avec affichage en « marches » (stair-step) clair. Par défaut : H4/H1/M30 = 550 LWMA . CE QUE ÇA FAIT (WHAT IT DOES) Trace sur le graphique courant jusqu’à 5 moyennes mobiles issues de timeframes supérieurs/inférieurs. Rendu en marches (sans repaint) : mise à jour uniquement à l’ouverture d’une nouvelle bougie HTF. Réglage par ligne : timeframe, période, méthode (SMA/EMA/SMMA/LWMA) et prix appliqué
FREE
JBJFx Moveable FiboHarmonic Channel
Rodney Lightfoot Johnson
Indicateurs
JBJFx-Movable FiboHarmonic Channel — Description du produit Tracez la “photo” harmonique en quelques secondes : canaux de Fibonacci déplaçables , libellés clairs en langage simple et zones négatives Trap/Flush (balayage de liquidité superficiel/profond) lisibles d’un coup d’œil. CE QUE FAIT L’OUTIL Dessine un canal de Fibonacci mobile entre deux points et affiche instantanément les niveaux clés de retracement et de projection pour X–A, A–B, B–C, etc. Inclut les ratios Primary, Derived, Complemen
JBJFx FiboHarmonic Scout Indicator
Rodney Lightfoot Johnson
Indicateurs
JBJFx-FiboHarmonic Scout — Description du produit Slogan « Scout » XABCD semi-automatique : place des zones candidates C/D depuis une jambe A-B (ou B-C) choisie et alerte quand le prix entre dans la bande. Conçu pour JBJFx Movable FiboHarmonic Channel (toutes les ratios), JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (ZigZag ACTIVÉ) et votre flux JBJFx 3CCC Alert Indicator (alerte lorsque 3 bougies consécutives clôturent) . NOTE IMPORTANTE Ce Scout n’intègre pas de bibliothèque de ratios de Fibonacci . C’est
JBJFx 3CCC Alert Indicator
Rodney Lightfoot Johnson
Indicateurs
JBJFx-3CCC Alert Indicator — Description du produit Slogan Three Consecutive Candle Closes = signal d’élan propre. Affiche 3CCC (et 2CCC en option) à la clôture sans repaint. Conçu pour JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (ZigZag ACTIVÉ) et JBJFx Movable FiboHarmonic Channel pour lectures PB/Proj/Ext. CE QUE ÇA FAIT • Détecte 3 clôtures consécutives dans la même direction (haussière/baissière) et marque la clôture par un point/flèche + étiquette optionnelle (ex. « 3CCC Buy/Sell »). • Mode 2CCC opti
JBJFx Market Makers FiboHarmonic System
Rodney Lightfoot Johnson
Indicateurs
JBJFx Market Makers FiboHarmonic System — Description produit (Bundle complet) INCLUT des vidéos YouTube de trades en direct + accès TikTok Économie ~50$ vs achats séparés Accroche Gate • Confirm • Execute • Manage. Cartographie de la liquidité en structure H4 (H4ss/MBOS), niveaux Fibonacci lisibles (incluant les négatifs), confirmations 2/3 clôtures sur barre clôturée , MAs HTF visibles — le tout prêt à l’emploi via des templates rapides. Note : optimal sur EURUSD / GBPUSD , utilisable sur tou
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis