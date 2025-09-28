JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook Indicator

JBJFx-ZZ MM Liquidity Playbook — Description du produit (édition MBOS/H4ss)

Slogan

Cartes H4ss de support/résistance issues d’une structure ZigZag propre, avec alertes Touch/Break/Reclaim et drapeaux MBOS (Major Break of Structure). Conçu pour 2CCC/3CCC et FiboHarmonic Channel.

Ce que ça fait (WHAT IT DOES)

Construit une carte de liquidité H4 : zones H4ss (H4 swing-structure) dérivées de pivots ZigZag.

Signale les événements MBOS : rupture du dernier plus haut/plus bas H4ss ; Reclaim facultatif en cas de reprise rapide au-dessus/au-dessous du niveau rompu.

ZigZag optionnel (réglages Depth/Deviation/Backstep ).

Léger, sans repaint, sans DLL externes.

Pour qui (WHO IT’S FOR)

Traders cherchant des niveaux H4ss objectifs sans dessins manuels.

Utilisateurs 2CCC/3CCC (Confirmation de Clôture 2/3 bougies) qui exécutent à la clôture de sortie (exit close).

Caractéristiques clés (KEY FEATURES)

Paramètre Timeframe (défaut 240 = H4 ) pour afficher H4ss sur des TF inférieurs.

ZigZag configurable ( ExtDepth / ExtDeviation / ExtBackstep ) et bascule afficher/masquer.

Libellés clairs : H4ss Sup / H4ss Res , MBOS Up / MBOS Down , Reclaim (optionnel).

Alertes : Touch , Break (MBOS) , Reclaim (optionnel).

Bouton “ZZ lines” sur le graphique.

Optimisé pour Movable FiboHarmonic Channel (PB/Proj/Ext) et 3CCC Alert Indicator.

Mode d’emploi (HOW TO USE)

Attachez à n’importe quel graphique ; gardez TimeFrame = 240 (H4). (Optionnel) ShowZigZag = true ; ajustez ExtDepth/Deviation/Backstep. Plan : prix dans la zone H4ss → attendre 2C/3C à l’intérieur → entrer sur la clôture de sortie (exit close). Lecture MBOS : Break (MBOS Up/Down) = rupture du high/low H4ss ; Reclaim = reprise rapide. Gestion : selon votre méthode (ex. E38→E61 avec le Channel).

Paramètres (INPUTS)

TimeFrame (minutes) , ExtDepth , ExtDeviation , ExtBackstep , ShowZigZag

Alertes : alertsOn , alertsOnCurrent , alertsMessage , alertsSound , alertsEmail

Libellés : showMBOS , showReclaim , décalages/couleurs

Bouton/UI : corner, text, colors, size/position

Notes (NOTES)

H4ss = structure de swings H4 : pivots ZigZag confirmés, approximation robuste du S/R H4.

MBOS évalué vs la dernière frontière H4ss ; Reclaim facultatif.

Compatibilité (COMPATIBILITY)

MT4 (build 600+) ; rendu H4ss sur tout TF.

Compatible modèles ; pas de connexions externes.

Tarifs (suggestion) (PRICING)

Licence à vie : $79–$99

Location : $30/mois, 3 mois = $30 (≈ $10/mois), 6 mois = $60

Support (SUPPORT POLICY)

Aide à l’installation, réglages, usage. Pas de dev sur mesure, pas de signaux, pas de courtage. Vie : mises à jour gratuites ; location : pendant la période active.

Avertissement (DISCLAIMER)

Visualise des zones H4ss et des événements MBOS basés sur des pivots ZigZag. N’ouvre/ferme pas de positions. Les performances passées ne préjugent pas des futures.