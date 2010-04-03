Thunder Wave Analyzer Multi Trend
- Indicateurs
- Giuseppe Papa
- Version: 1.0
Il Thunder Wave Analyzer è un indicatore avanzato multi-strumento che combina in un’unica interfaccia la potenza di diversi sistemi di analisi tecnica.
Pensato per trader professionisti e scalper, questo tool permette di leggere la forza del trend, rilevare setup ad alta probabilità e individuare con precisione i momenti di pressione del mercato.
Cosa rende unico il Thunder Wave Analyzer?
In un solo indicatore integra più metodologie (MACD, RSI, Trend Candles, Top Dog, WaveTrend, MA Crossover, ecc.)
Visualizza 3 Thunder Meters che mostrano immediatamente la direzione dei trend principali.
Evidenzia le zone di Pressure Wave (pressione positiva/negativa) con segnali dedicati.
Include un Thunder Wave Cross per individuare inversioni e conferme di momentum.
Dispone di 2 Trend Bars personalizzabili, configurabili con crossover o direzione delle medie mobili.
Funziona su qualsiasi simbolo e timeframe.
Indicatori inclusi nel sistema
-
Thunder Meter 1 – configurabile (MACD, RSI, Trend Candles, ecc.)
-
Thunder Meter 2 – configurabile
-
Thunder Meter 3 – configurabile
-
Thunder Pressure + e – : segnali di forte pressione bullish/bearish
-
Thunder Wave Cross : incroci delle onde di mercato
-
Trend Bar 1 & 2 : barre di tendenza basate su crossover o direzione delle MA
A chi è utile?
-
Scalper che necessitano di segnali veloci e confermati da più indicatori
-
Swing trader che vogliono una visione sintetica del trend e della forza del mercato
-
Trader discrezionali che cercano un all-in-one tool per ridurre il numero di indicatori sul grafico
Vantaggi principali
-
Riduci il rumore e semplifica l’analisi con un solo indicatore multi-funzione
-
Identifica setup ad alta probabilità grazie all’allineamento dei Thunder Meters
-
Personalizza i Trend Bars in base alla tua strategia
-
Ottimizzato per prestazioni e leggibilità in qualsiasi condizione di mercato