AurumMind

Робот рассчитывает с помощью математический моделей точки поддержки и сопротивления цены, после этого определяет тренд и его силу.

Текущий ордер, который открыт, робот сопровождает с помощью ТрейлингСтопа, постоянно подтягивая СтопЛосс следом за движением цены.

Скачайте демо версию робот с этого сайта, запустите тестер стратегий и протестируйте робота на паре XAUUSD.

Торговые рекомендации:

  • таймфрейм любой.
  • пара XAUUSD (GOLD)
  • минимальный депозит 100$
  • максимальный рекомендуемый спред до 25 пунктов.

Настройки робота:

TrailingStop - размер трейлингстопа в пунктах.

StopLoss - размер стоплосса в пунктах.

Max_Spread - максимальный спред

Magic - уникальное магическое число.

UseMoneyManagement = false;

FixedLots = 0.01;

RiskPercent = 0.1;

MaxLots = 1.0;

MinLots = 0.01;

UseEquityForMM = false;

ShowInfoPanel = true;

 ========== ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ==========

UseMaxDailyLoss - максимальная дневная просадка 

MaxDailyLossPercent -  максимальный дневной убыток

UseAdaptiveParameters - анализ метрик

Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis