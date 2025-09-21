Donchian Reaper
- Experts
- Frank Paetsch
- Version: 4.1
- Mise à jour: 21 septembre 2025
- Activations: 5
Système de trading 100% automatique — on allume, ça trade.
Fini les réglages hasardeux et les sur/sous-optimisations. L’EA capture automatiquement les baselines Donchian, mappe leurs longueurs et buffers à la volatilité en direct, et peut ne trader que dans le sens du HTF. Vous ne réglez que le risque (lot fixe ou %), le spread max, le filtre de session et le mode HTF.
Atouts majeurs
-
Véritable pilote automatique : logique câblée, exécution cohérente, pas de terrain de jeu de paramètres.
-
Adieu aux heures de backtests : longueurs Donchian automatiques, pas de sur/sous-optimisation.
-
Exécution robuste : validation des ordres en attente, garde-fous SL/TP et marge, anti-requote, sessions.
-
Stabilité “boîte noire” : comportement uniforme entre actifs et unités de temps.
Quantités limitées au tarif de lancement. Réservez la vôtre dès maintenant.