SilverStar
- Experts
- Steve Rosenstock
- Version: 1.0
- Activations: 10
SilverStar MT5 — Tradez l’ARGENT (XAGUSD). Rapide. Précis. Rentable.Marre de voir chaque jour un nouvel EA Or brillant sur MQL5 ? Voici la véritable alternative.
L’argent est la puissance cachée : volatil, fluide et souvent plus économique à trader – c’est exactement pour cela que j’ai créé SilverStar.
Regardez mes vraies opérations en direct (compte FTMO) sur YouTube – transparence totale : entrées, sorties, phases de drawdown, ajustements.
Téléchargez dès aujourd’hui, commencez à trader immédiatement et participez au Silver Challenge – des résultats réels, pas des mythes.
Après des années à trader le XAGUSD, je partage le système exact que j’utilise moi-même : SilverStar.
Je commence volontairement bas à $100 pour les premiers acheteurs.
Prix & Early-Bird
Ensuite, le prix augmente étape par étape ($100,$250,$500 et $1,000). Soyez rapide – et assurez-vous un avantage précoce sur le marché.
Actuellement, il reste encore 4 licences disponibles à $100.
Pourquoi SilverStar?
- Unité de temps: H1
- Symbole: XAGUSD (Argent spot)
- Focus plutôt que dispersion: 100 % optimisé pour XAGUSD.
- Plug & Play: Aucun fichier set, aucun paramètre. Installer → démarrer.
- Entièrement automatisé: Entrée, SL/TP, trailing et logique de session algo.
- Parfait pour VPS: Fonctionnement 24/5, faible latence, compatible FTMO.
- Transparence: Je montre mes trades en direct sur YouTube. Difficile de faire plus clair.
- Visuel: Chaque ordre avec logique de signal directement sur le graphique – pour ceux qui aiment voir.
- Compte: ECN/RAW possible à partir de 0,01 lot. À partir de seulement $100.
Logique de l’EA (expliquée simplement)
- Développement: SilverStar MT5 a été créé sur la base de ma stratégie personnelle de trading.
- Expérience: Plus de 3 ans testés sur comptes réels et PropFirms, avec profits confirmés.
- Tendance: VSF/TWSF (XpertAlgo) avec confirmation multi-timeframe (ex. M15/H1).
- Momentum/Timing: Impulsion CCI, uniquement dans le sens de la tendance.
- Gestion du risque: SL/TP basé sur ATR ; trailing adaptatif lors de pics de volatilité.
- Filtre de volatilité: Privilégie les moments où le marché « respire » (évite les phases de range).
- Gestion automatique des ordres: SL/TP, BreakEven, trailing ATR.
- Filtre de sessions: Priorité sur l’overlap Londres/NY pour les « poussées de l’argent ».
- Propreté Magic: Plusieurs instances possibles, combinables avec d’autres actifs.
- Modèle de risque: Lot fixe ou % du solde – seul paramètre obligatoire.
- PropFirm: Délai d’ordre et drawdown journalier configurables.
Community
- Pas envie d’EA? Utilisez mon signal en direct → Abonnez-vous et copiez simplement mes trades.
- Lancez votre challenge : $100 → $10,000 en quelques mois – avec SilverStar. Rejoignez-nous et montrez ce qui est possible.
- Mises à jour régulières et continues (performance, stabilité et améliorations UX).
- Des suggestions ? Écrivez-moi – SilverStar reste focalisé mais évolutif.
- Aperçu des fonctionnalités en un coup d’œil ici.
Pas de martingale. Pas de grid. Pas de « pirouettes de récupération ». De vrais stops. Une vraie logique.
Ouvrir le graphique XAGUSD → sélectionner H1. Attacher SilverStar → Algo-Trading ON → terminé.
Laissez l’argent trader. Et devenez membre de la Communauté Silver-Challenge.