Trend Analyser MT5

L'indicateur indique les points d'entrée et de sortie les plus appropriés pour les trades. Il affiche également des données statistiques sur tous les signaux pour une meilleure analyse de trading.

Avec cet indicateur, vous pourrez mieux comprendre le marché.

Dès que la force de la tendance commence à faiblir (cela sera affiché sur le panneau), la ligne de tendance tendra vers une position horizontale - c'est un signal de sortie du trade.

Version de l'indicateur pour MT4



Caractéristiques

Cet indicateur ne se repainte pas. Ce qui est imprimé sur le graphique historique le sera aussi en temps réel.

Avec lui, vous pouvez trader n'importe quel actif : cryptomonnaies, actions, métaux, indices, matières premières et devises.

Fonctionne sur tous les timeframes.

Les signaux d'entrée apparaissent à l'ouverture d'une nouvelle bougie.

Les signaux de sortie sont approximatifs, car vous pouvez souvent fermer un trade avec plus de profit.

Il y a un panneau détaillé de statistiques de trades en haut à gauche, qui peut être replié.

Affiche la direction de la tendance et sa force immédiatement sur les timeframes de M1 à W1.

A un code léger, il ne charge donc pas ni ne ralentit le terminal.

Utilise une formule spéciale pour calculer la moyenne mobile, qui détermine la direction de la tendance.

Pour ne pas manquer l'apparition d'un signal d'entrée, vous pouvez recevoir une notification dans la fenêtre d'alerte et push.

Pour les utilisateurs de tous niveaux, des débutants aux experts.

Panneau de statistiques

Nombre de jours à partir desquels l'historique des signaux est pris.

Nombre total de signaux pour lesquels des statistiques sont données.

Ratio du nombre de signaux rentables et perdants.

Pourcentage de signaux rentables du total.

Profit moyen par signal.

Profit total sur tous les signaux.

Perte moyenne par signal.

Perte totale sur tous les signaux.

Dernier ping vers le serveur du broker.

Spread actuel.

Direction de la tendance UP/DOWN sur les timeframes de M1 à W1.

Mesure la force de la tendance : * Faible ** Moyenne *** Forte.

Paramètres de configuration