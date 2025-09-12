Gold DayScalper Innovative EA
Ces EA se vendent à plus de 1 000 $ !
Correction de S topLoss et TakeProfit !
Une seule offre sur le marché !
Paire de devises : XAUUSD
Période : M15
Gold DayScalper est un scalper journalier qui utilise plusieurs stratégies adaptatives.
Chaque transaction est ouverte avec un hard S topLoss et un TakeProfit, puis est accompagnée d' un TrailingStop. EA n'utilise pas de grilles, de martingale ni d'intelligence artificielle.
Recommandations de l'EA :
- Symbole : XAUUSD
- Période : M15
- Effet de levier : à partir de 1:100
- Paramètres : par défaut
- Courtiers : IC Markets, Exness
- Type de compte : Brut, Zéro ou ECN
- Dépôt minimum : 100 $
- Optimisation : à partir de 2024
Paramètres EA :
- Commentaire sur les commandes - commentaire sur les commandes et les positions
- Décalage horaire GMT (IC Markets : 3, Exness : 0) - décalage horaire du courtier
- Type de lot - type de taille de lot
- Lot fixe - lot fixe
- Risque SL - risque maximal dans une transaction lors de la clôture par stop loss
- Lot fixe - spécifiez la taille du lot si vous avez sélectionné le type de lot : fixe
- Risque % - spécifiez le montant du risque en pourcentage
- Glissement - glissement de commande
- Take Profit - en points
- Stop Loss - en points
- SL Tral Start - départ traînant
- Points SL - taille du stop suiveur en points
Very profitable EA, with good risk reward ratio. It doesnt use martingale very safe system