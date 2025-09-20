No Indicator EA – logique machine. Zéro subjectif.

EA 100% automatique fondé sur les breakouts Donchian/«Turtle», l’une des familles mécaniques les plus reconnues. Pas d’indicateurs : prix + temps.

Atouts :

Sans indicateurs : cassures de hauts/bas structurels ; ORB en option.

100% mécanique : backtest = logique live.

Sécurité : filtre spread/session, buffers stop/freeze (métaux), TTL des pendings.

Coûts maîtrisés : lot au regard de la marge (step-down), pré-contrôle avant modify.

Multi-graphes : auto-magic, badge P/L par graphe.

Validation : pas de «spam 130», rapports propres.

Cibles : Forex & or, M30–D1.

But : Exécution disciplinée à logique machine, héritée de décennies de pratique.

Avertissement : trading à effet de levier risqué. Aucun gain garanti.



