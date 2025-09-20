No Indicator EA
- Experts
- Frank Paetsch
- Version: 1.4
- Mise à jour: 20 septembre 2025
- Activations: 5
No Indicator EA – logique machine. Zéro subjectif.
EA 100% automatique fondé sur les breakouts Donchian/«Turtle», l’une des familles mécaniques les plus reconnues. Pas d’indicateurs : prix + temps.
Atouts :
-
Sans indicateurs : cassures de hauts/bas structurels ; ORB en option.
-
100% mécanique : backtest = logique live.
-
Sécurité : filtre spread/session, buffers stop/freeze (métaux), TTL des pendings.
-
Coûts maîtrisés : lot au regard de la marge (step-down), pré-contrôle avant modify.
-
Multi-graphes : auto-magic, badge P/L par graphe.
-
Validation : pas de «spam 130», rapports propres.
Cibles : Forex & or, M30–D1.
But : Exécution disciplinée à logique machine, héritée de décennies de pratique.
Avertissement : trading à effet de levier risqué. Aucun gain garanti.