No Indicator EA

No Indicator EA – logique machine. Zéro subjectif.
EA 100% automatique fondé sur les breakouts Donchian/«Turtle», l’une des familles mécaniques les plus reconnues. Pas d’indicateurs : prix + temps.

Atouts :

  • Sans indicateurs : cassures de hauts/bas structurels ; ORB en option.

  • 100% mécanique : backtest = logique live.

  • Sécurité : filtre spread/session, buffers stop/freeze (métaux), TTL des pendings.

  • Coûts maîtrisés : lot au regard de la marge (step-down), pré-contrôle avant modify.

  • Multi-graphes : auto-magic, badge P/L par graphe.

  • Validation : pas de «spam 130», rapports propres.

Cibles : Forex & or, M30–D1.
But : Exécution disciplinée à logique machine, héritée de décennies de pratique.

Avertissement : trading à effet de levier risqué. Aucun gain garanti.


