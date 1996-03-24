VenyGold EA

VenyGold EA   - un expert professionnel utilisant plusieurs stratégies de trading sur le marché des changes. Chaque stratégie a fait l'objet de nombreuses années de développement et de tests sur les cotations, avec une modélisation complète. Chaque transaction est protégée par des algorithmes de clôture multi-niveaux. Grâce à l'utilisation de plusieurs stratégies pour chaque paire de devises, l'expert est testé avec succès sur une longue période, avec une modélisation complète des cotations.


Symbole
 XAUUSD
Laps de temps M1
Dépôt Minimum 300$
Courtier
 Utilisez un courtier avec le spread et la commission les plus bas
Effet de levier 1:500


Recommandations pour l'utilisation de l'Expert :

Utiliser les paramètres par défaut. Vous devez transférer le fichier avec l'Expert Advisor vers un graphique avec une paire de devises.   XAUUSD M1.


Stratégie de trading :

  1. L'algorithme détecte des points anormaux de pics de volatilité pendant les périodes calmes du marché.
  2. Rebond à partir des niveaux de support et de résistance.
  3. Commerce dans un canal étroit.
  4. Ouverture des transactions dans le sens de la tendance, en cas de déviation   volatilité dans la direction opposée.



