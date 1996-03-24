VenyGold EA
- Experts
- Anton Zverev
- Version: 1.3
- Activations: 5
VenyGold EA - un expert professionnel utilisant plusieurs stratégies de trading sur le marché des changes. Chaque stratégie a fait l'objet de nombreuses années de développement et de tests sur les cotations, avec une modélisation complète. Chaque transaction est protégée par des algorithmes de clôture multi-niveaux. Grâce à l'utilisation de plusieurs stratégies pour chaque paire de devises, l'expert est testé avec succès sur une longue période, avec une modélisation complète des cotations.
|Symbole
|XAUUSD
|Laps de temps
|M1
|Dépôt
|Minimum 300$
|Courtier
|Utilisez un courtier avec le spread et la commission les plus bas
|Effet de levier
|1:500
Recommandations pour l'utilisation de l'Expert :
Utiliser les paramètres par défaut. Vous devez transférer le fichier avec l'Expert Advisor vers un graphique avec une paire de devises. XAUUSD M1.
Stratégie de trading :
- L'algorithme détecte des points anormaux de pics de volatilité pendant les périodes calmes du marché.
- Rebond à partir des niveaux de support et de résistance.
- Commerce dans un canal étroit.
- Ouverture des transactions dans le sens de la tendance, en cas de déviation volatilité dans la direction opposée.