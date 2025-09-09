Aurum MT4

Aurum MT4 C'est un   Système accessible entièrement automatique avec paramètres d'optimisation ouverts et mécanisme de récupération en temps réel.

Only 7 Copies of 10 Left  for 245 $  

Next Price 550 $ 

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network. Default Settings for One chart    XAUUSD/GOLD M15 

Chaque position a toujours un   SL/TP fixe   et   Suivi des bénéfices des transactions (DPT) .  

L'algorithme a un   Filtre de volatilité du marché (MVF) , qui empêche les fausses entrées sur le marché.

C'est un   Stratégie d'évasion quotidienne (DBS)   au début   USA   Séance de négociation.

Les paramètres par défaut actuels ont été optimisés depuis décembre 2020 et jusqu'à aujourd'hui, en tenant compte de toutes les cotations MT5 réelles ICM RAW

Le système   Restaure éventuellement les positions   le lendemain en augmentant le nombre de transactions.

Le système divise toutes les transactions en plusieurs parties, chaque partie de la position ouverte a sa   Propre   Gestion des bénéfices .

C'est un   Algorithme sécurisé , chaque transaction est protégée contre les écarts importants, les nouvelles fortes ( NON FARM/FOMC ) et les dérapages.

L'algorithme indépendamment   S'adapte   aux conditions de votre courtier (Spreads, Délais, Slippages, Market Gaps) en   Temps réel .

Le système utilise   Suivi des bénéfices virtuels (VPT)   en combinaison avec   Correction de TP/SL , qui masque le comportement du système au courtier.

Recommandations

  • L'algorithme peut être sensible aux spreads et aux glissements. Je recommande d'utiliser un bon courtier ICM/RAW/Pro/ECN ;       
  • Le système lit en permanence tous les indicateurs du courtier, il est donc préférable d'utiliser VPS 24h/24 et 7j/7.
  • Le conseiller utilise un calcul adaptatif de la taille des lots, mais avec un faible effet de levier (1:30 et moins), il peut y avoir des problèmes avec les exigences de marge sur les comptes à faible capital.
  • Essayez le compte démo pendant les 1 à 2 premières semaines pour vérifier votre courtier


