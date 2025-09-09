Aurum MT4 C'est un Système accessible entièrement automatique avec paramètres d'optimisation ouverts et mécanisme de récupération en temps réel.



Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart XAUUSD/GOLD M15

Chaque position a toujours un SL/TP fixe et Suivi des bénéfices des transactions (DPT) .

L'algorithme a un Filtre de volatilité du marché (MVF) , qui empêche les fausses entrées sur le marché.

C'est un Stratégie d'évasion quotidienne (DBS) au début USA Séance de négociation.

Les paramètres par défaut actuels ont été optimisés depuis décembre 2020 et jusqu'à aujourd'hui, en tenant compte de toutes les cotations MT5 réelles ICM RAW

Le système Restaure éventuellement les positions le lendemain en augmentant le nombre de transactions.

Le système divise toutes les transactions en plusieurs parties, chaque partie de la position ouverte a sa Propre Gestion des bénéfices .

C'est un Algorithme sécurisé , chaque transaction est protégée contre les écarts importants, les nouvelles fortes ( NON FARM/FOMC ) et les dérapages.

L'algorithme indépendamment S'adapte aux conditions de votre courtier (Spreads, Délais, Slippages, Market Gaps) en Temps réel .

Le système utilise Suivi des bénéfices virtuels (VPT) en combinaison avec Correction de TP/SL , qui masque le comportement du système au courtier.



Recommandations

L'algorithme peut être sensible aux spreads et aux glissements. Je recommande d'utiliser un bon courtier ICM/RAW/Pro/ECN ;

Le système lit en permanence tous les indicateurs du courtier, il est donc préférable d'utiliser VPS 24h/24 et 7j/7.

Le conseiller utilise un calcul adaptatif de la taille des lots, mais avec un faible effet de levier (1:30 et moins), il peut y avoir des problèmes avec les exigences de marge sur les comptes à faible capital.

Essayez le compte démo pendant les 1 à 2 premières semaines pour vérifier votre courtier



