LTP Trade Manager MT5
- Utilitaires
- Muhamad Bayu Alam Cahyana
- Version: 1.0
- Activations: 10
LTP-Trade Manager : Prenez le Contrôle Total de Votre Trading
Le LTP-Trade Manager est un Expert Advisor (EA) conçu pour donner aux traders manuels et semi-automatiques un contrôle complet sur leurs opérations. Il fonctionne comme un panneau de gestion de trading complet, vous permettant de gérer chaque aspect de votre trading de manière efficace et organisée. Avec une suite complète de fonctionnalités allant de la gestion des risques à l'exécution précise des trades, le LTP-Trade Manager est l'outil idéal pour améliorer votre plateforme MetaTrader.
Fonctionnalités Principales :
- Gestion Efficace du Trading
- Trading en Un Clic : Exécutez des ordres d'Achat/Vente instantanément d'un seul clic.
- Gestion de Position Basée sur les Tickets : Gérez chaque position individuellement. Vous pouvez fermer, fermer partiellement, définir SL au seuil de rentabilité ou mettre à jour les ordres en attente et les trades actifs pour n'importe quel ticket spécifique.
- Gestion Collective des Ordres : Fermez tous les trades actifs rentables, tous les trades actifs perdants, ou tous les trades actifs en une fois. Vous pouvez également facilement supprimer tous les ordres en attente (Limite, Stop, ou Tous).
- Multi-Ordre et P&L : Ouvrez plusieurs ordres en même temps avec la fonctionnalité Multi-Ordre. Surveillez vos Profits et Pertes (P&L) sur le symbole du graphique, affichés en Dollars ($) et en pourcentage (%).
- Numéro Magique : Toutes les fonctions de l'EA, telles que la gestion des ordres et des tickets, sont centrées sur un Numéro Magique pour s'assurer que chaque opération fonctionne sans problème sans interférer avec les autres trades.
- Gestion Avancée des Risques
- Volume et Risque Personnalisables : Choisissez parmi cinq types de volume différents : Lots Fixes, Balance %, Capitaux Propres %, Argent %, et Risque d'Argent.
- Gestion des Risques Adaptative avec Outils R:R : Lorsque vous choisissez un volume basé sur un pourcentage de votre Balance ou un pourcentage d'argent, les Outils R:R détermineront la distance maximale de Stop Loss (SL) qui peut être atteinte basée sur cette valeur de risque. L'EA calculera alors automatiquement la taille de lot appropriée pour s'assurer que votre risque soit maintenu.
- Restrictions de Trading : Prévenez le sur-trading en définissant un nombre maximum de trades quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
- Coupure Automatique des Pertes : Définissez votre tolérance maximale de drawdown avec la fonction de Coupure Automatique des Pertes basée sur un pourcentage du drawdown de votre compte.
- Fonctionnalités Avancées et Informatives
- Personnalisation de Thème : Basculez entre les thèmes sombres et clairs selon votre préférence.
- Sauvegarde/Chargement Automatique : Cet EA sauvegarde automatiquement tous les paramètres importants (tels que le début de trailing , trailing stop, et coupure de pertes), garantissant qu'aucune donnée n'est perdue lorsque la plateforme de trading est fermée ou interrompue.
- Trailing Stop Virtuel et SL/TP : L'EA dispose d'un Trailing Stop virtuel géré par l'EA lui-même, qui n'est pas envoyé au courtier. Vous pouvez également convertir vos SL/TP en état virtuel ou normal à tout moment.
- Outil Visuel R:R (Risque pour Récompense) : Cet outil affiche le ratio R:R (ex., 1:3.00) et la valeur en dollars ($) pour votre Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) directement sur le graphique.
- Informations de Compte et de Trading : Surveillez les statistiques clés du compte comme Balance, Capitaux Propres, Marge, Marge Libre, et Drawdown. Consultez un historique de vos profits quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
