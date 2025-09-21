Second Chart optional Mirror
- Indicateurs
- Vadym Popov
- Version: 1.3
- Mise à jour: 21 septembre 2025
- Activations: 5
L'indicateur miroir optionnel Second Chart crée un graphique du second instrument de trading dans la sous-fenêtre. Il est pratique pour analyser les divergences SMT (NASDAQ - S&P 500), et la fonction d'inversion miroir permet d'analyser les paires de devises opposées (EURUSD - DXY). Si les instruments de trading ont des durées de session différentes, l'instrument dont la durée de négociation est la plus courte doit être chargé dans la sous-fenêtre.