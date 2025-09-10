Gold News AI

Gold News AI - Système de Trading Professionnel Alimenté par l'IA

Recherche d'Actualités en Direct de Niveau Institutionnel Rencontre la Technologie IA Avancée

Gold News AI représente le summum de la technologie de trading automatisé de l'or, combinant l'analyse d'actualités financières en direct avec des systèmes d'intelligence artificielle pour livrer des décisions de trading précises sur XAUUSD. Cet Expert Advisor de niveau professionnel dispose de capacités de recherche web en temps réel, de systèmes avancés de gestion des risques et d'intégration IA flexible - fonctionnant avec un seul fournisseur d'API ou optionnellement combinant les deux pour une précision accrue.

Résultats de Trading en Direct : Voir le Signal en Direct

Manuel Utilisateur et Guide d'Installation : Instructions de Configuration Complètes

Informations de Backtest : Pourquoi cet EA Ne Peut Pas Être Testé en Arrière

Technologie IA Duale Révolutionnaire

Intégration Avancée de Modèles IA Gold News AI dispose d'un système IA dual de pointe avec support pour les modèles les plus récents :

  • Intégration OpenAI : GPT-4.1, GPT-4.1-mini, GPT-5 (expérimental)
  • Intégration Claude : Claude-Opus-4.1, Claude-Sonnet-4, Claude-3.7-Sonnet
  • Consensus IA Dual : Combine les deux systèmes pour une précision de décision de niveau institutionnel
  • Intégration WebSearch : Les deux systèmes IA disposent de capacités de recherche web en direct

Intelligence de Marché en Temps Réel Le système effectue une recherche de marché complète chaque heure (configurable), analysant :

  • Annonces de la Réserve Fédérale et changements de politique monétaire
  • Événements géopolitiques majeurs affectant le sentiment de l'or
  • Données d'inflation en direct et publications d'indicateurs économiques
  • Analyse de la force du dollar américain et corrélations de devises
  • Activités des banques centrales et changements des réserves d'or
  • Prévisions économiques en temps réel vs résultats réels

Architecture de Trading Professionnelle

Système Avancé de Stop Loss Choisissez parmi quatre méthodes sophistiquées de calcul de stop loss :

  • Recommandation IA : Niveaux de stop dynamiques calculés par IA
  • Pips Fixes : Distances traditionnelles de pips fixes
  • Période de Temps Roulante : Analyse des hauts/bas roulants de 8 heures à 30 jours
  • Indicateur Technique : Système combiné ATR + Bandes de Bollinger

Gestion Intelligente des Positions

  • Récupération de Position : Récupère automatiquement les positions existantes au redémarrage de l'EA
  • Confirmation de Tendance : Validation technique de tendance combinée MA + RSI
  • Fermeture de Trades Opposés : Ferme les positions conflictuelles lors du changement de tendance
  • Application de Distance Minimale : Empêche les entrées de positions qui se chevauchent

Modes de Trading Multiples

  • Mode Amélioré par IA : Recherche complète d'actualités IA avec consensus de modèle dual
  • Mode Technique Uniquement : Fonctionne sans clés API en utilisant des indicateurs techniques
  • Trading Continu : Trade sur des tendances établies sans nouvelle recherche

Systèmes Avancés de Gestion des Risques

Système Professionnel de Trailing Stop

  • Activation Intelligente : Initiation de trailing basée sur les profits
  • Protection de Seuil de Rentabilité : Mouvement automatique vers le seuil de rentabilité quand profitable
  • Ajustements Dynamiques : Distance de trail configurable et taille de pas
  • Intégration de Position : Fonctionne harmonieusement avec tous les modes de trading

Système de Couverture Intelligent (Optionnel)

  • Gestion de Contre-Positions : Ouvre des couvertures protectrices lors de pertes significatives
  • Intégration de Signaux Techniques : Détection de croisement MA et renversement RSI
  • Couverture Basée sur le Volume : Taille de couverture configurable en pourcentage de la position originale
  • Fermeture Automatique de Paires : Ferme les paires de couverture quand l'objectif de profit combiné est atteint

Système Avancé de Récupération (Optionnel)

  • Récupération Basée sur Grille : Ouverture automatique de positions pendant les périodes de drawdown
  • Calcul Dynamique de Volume : Quatre modes de volume (Multiplicateur, Plus, Combiné)
  • Niveaux de Grille Intelligents : Espacement configurable avec progression de multiplicateur
  • Système de Fermeture Partielle : Fermeture intelligente de chevauchements pour réduction de perte
  • Gel de Drawdown : Arrêt d'urgence aux niveaux extrêmes de drawdown

Options de Configuration

Paramètres de Recherche IA

  • Intervalle de recherche (défaut : 60 minutes, configurable)
  • Sélection de sources d'actualités (Fed, géopolitique, inflation, analyse dollar)
  • Délai d'attente API et configuration de nouvelles tentatives
  • Activation du mode consensus IA dual

Gestion des Positions

  • Mode de taille de lot : Calcul fixe ou de risque automatique
  • Maximum de trades simultanés (défaut : 3)
  • Distance minimale entre positions (défaut : 150 points)
  • Sélection de mode stop loss et configuration de période de temps

Systèmes Avancés (Optionnel)

  • Système de couverture : Seuils d'activation et paramètres de volume
  • Système de récupération : Déclencheurs de drawdown et paramètres de grille
  • Trailing stop : Distance, taille de pas et paramètres d'activation
  • Confirmation technique : Modes d'alignement strict ou souple

Exigences d'Installation

Compatibilité de Plateforme

  • MetaTrader 5 (requis)
  • Connexion internet stable pour l'accès API IA
  • Permissions WebRequest pour les appels API externes
  • N'importe quel courtier réglementé supportant les variantes XAUUSD/Or

Configuration API (Nécessaire pour la Fonctionnalité IA Complète)

  • Clé API OpenAI pour la recherche d'actualités alimentée par IA
  • Clé API Claude pour le mode consensus IA dual
  • Crédits initiaux typiquement disponibles pour les nouveaux utilisateurs d'API
  • Gestion professionnelle d'API avec gestion d'erreurs

Spécifications Minimales

  • Solde de compte : $500+ recommandé ($2000+ pour systèmes avancés)
  • Symbole : XAUUSD ou n'importe quelle variante d'or (détecté automatiquement)
  • N'importe quelle période de temps (le système fonctionne indépendamment)
  • VPS recommandé pour fonctionnement 24/7

Pourquoi le Backtest Complet N'est Pas Possible

La fonctionnalité centrale du système nécessite un environnement de trading en direct en raison de :

  • Intégration API IA en Temps Réel : Recherche d'actualités en direct impossible à répliquer historiquement
  • Recherche Web Dynamique : Les événements économiques actuels n'existent pas dans les données historiques
  • Corrélation d'Événements Économiques en Direct : Le contexte de marché dépend des conditions en temps réel
  • Fonctionnalité WebSearch : La recherche web IA nécessite un accès internet actuel

Le Strategy Tester ne peut démontrer que la performance des indicateurs techniques, pas les capacités complètes améliorées par IA qui définissent la proposition de valeur unique de ce système.

Caractéristiques de Performance

Approche de Qualité Institutionnelle Gold News AI se concentre sur la qualité plutôt que la quantité, exécutant des trades seulement quand la recherche IA identifie des opportunités à haute probabilité basées sur les conditions actuelles du marché, les données économiques et les événements d'actualités importants.

Réponse de Marché Adaptive Le système s'ajuste automatiquement aux conditions changeantes à travers :

  • Surveillance et analyse continues d'actualités en direct
  • Corrélation d'événements économiques en temps réel avec les mouvements de prix de l'or
  • Dimensionnement dynamique de positions basé sur la volatilité du marché
  • Timing intelligent des entrées et sorties basé sur le consensus IA

Fonctionnalités de Niveau Professionnel Conçu pour les traders sérieux nécessitant une analyse de marché de niveau institutionnel combinée avec l'accessibilité de détail. La conception modulaire du système permet aux traders d'activer seulement les fonctionnalités dont ils ont besoin tout en maintenant une gestion des risques de niveau professionnel.

Avertissements Importants

Avertissement de Risque de Trading : Le trading de change et CFD implique un risque substantiel de perte et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ne tradez qu'avec le capital que vous pouvez vous permettre de perdre.

Avis de Technologie IA : Ce logiciel utilise des services IA tiers qui peuvent connaître des temps d'arrêt ou engendrer des coûts supplémentaires. Les réponses IA sont des sorties computationnelles et ne doivent pas être considérées comme des conseils financiers. La connectivité internet est essentielle pour la fonctionnalité IA.

Limitations de Backtest : La fonctionnalité complète du système nécessite un environnement de trading en direct en raison de l'intégration IA en temps réel. Le Strategy Tester montre seulement la performance des indicateurs techniques, pas les capacités complètes améliorées par IA.

Gold News AI représente une avancée significative dans la technologie de trading automatisé, offrant aux traders un outil sophistiqué pour la participation au marché de l'or avec une recherche intelligente d'actualités alimentée par IA et une analyse de marché en temps réel.
Filtrer:
Marco Scherer
519
Marco Scherer 2025.09.23 12:00 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Michael Schuster
1665
Réponse du développeur Michael Schuster 2025.09.23 12:06
Hi Marco, thank you for your kind feedback 🙏!
Thomas Wagner
33
Thomas Wagner 2025.09.23 09:13 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Michael Schuster
1665
Réponse du développeur Michael Schuster 2025.09.23 09:19
Hi Thomas, thank you for your nice feedback 🙏!
Nittaya Mangklakul
28
Nittaya Mangklakul 2025.09.20 05:20 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Michael Schuster
1665
Réponse du développeur Michael Schuster 2025.09.20 05:35
Hello Nittaya. Thank you for your kind feedback 🙏.
Wan Suryolaksono
1761
Wan Suryolaksono 2025.09.20 00:39 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Michael Schuster
1665
Réponse du développeur Michael Schuster 2025.09.20 00:45
Hi Wan. Thank you for your kind feedback 🙏.
Mohsen Moshiri
32
Mohsen Moshiri 2025.09.19 16:24 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Michael Schuster
1665
Réponse du développeur Michael Schuster 2025.09.19 23:02
Hi Mohsen. Thank you for your kind feedback and your support 🙏. I will continue to work on the EA to improve it.
wpawel69
127
wpawel69 2025.09.18 09:32 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Michael Schuster
1665
Réponse du développeur Michael Schuster 2025.09.18 10:43
Hello Pawel, thank you for your kind feedback 🙏
tarunaulakh970
218
tarunaulakh970 2025.09.10 22:40 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis