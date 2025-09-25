Quantum Emperor Pro DM

Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux.

⚡ Quantum Emperor Pro — Version d'Essai ⚡

Bienvenue dans la version d'essai de Quantum Emperor Pro. Cette version est conçue pour vous donner l'opportunité d'évaluer le fonctionnement de l'EA en conditions réelles avant de faire un achat. Il suffit de l'attacher au graphique XAUUSD M5 avec un solde recommandé d'au moins 500 $ et d'observer comment il exécute les transactions en utilisant la stratégie par défaut. Vous pouvez également activer le mode scalping pour voir des transactions supplémentaires s'ouvrir dans des conditions de marché plus actives.

🚧 Limitations importantes de cette version d'essai

La période d'essai expire automatiquement 30 jours après la toute première utilisation.

après la toute première utilisation. Cette version ne convient pas au backtesting . Veuillez utiliser la version complète pour les évaluations dans le testeur de stratégie.

. Veuillez utiliser la version complète pour les évaluations dans le testeur de stratégie. Le niveau de risque est verrouillé sur MOYEN afin de fournir des conditions de test sûres et cohérentes.

afin de fournir des conditions de test sûres et cohérentes. Le trading avec taille de lot fixe est désactivé dans cette version.

est désactivé dans cette version. La taille de lot maximale par transaction est limitée à 1.00 lot seulement.

Ces restrictions sont intentionnelles pour que vous puissiez tester le système en toute sécurité sans risque excessif. L'objectif de cet essai est de vous aider à confirmer le potentiel de l'EA dans des conditions de marché réelles. Une fois que vous êtes convaincu de ses performances, vous pouvez passer à la version complète où toutes les fonctionnalités sont débloquées. La version complète offre une utilisation illimitée, une flexibilité totale dans les paramètres de risque, la prise en charge des lots fixes, des tailles de lot plus élevées et une personnalisation complète des stratégies.

👉 Mettez à niveau ici pour obtenir le système complet : Quantum Emperor Pro (Version Complète)

Courtier recommandé : IC Markets, ou tout autre courtier réputé avec des spreads faibles et une exécution fiable.