Fakey Premium Entry Finder

Le Fakey Premium Entry Finder est un outil d'analyse technique professionnel, conçu pour trouver de puissants modèles de chandeliers de retournement, également connus sous le nom de "pièges de prix" (bull trap, bear trap) ou "fausses cassures".


La caractéristique la plus marquante de Fakey est sa capacité à alerter sur les pièges du marché. Plus précisément, lorsque le prix sort d'une zone de consolidation (Inside Bar) mais se retourne ensuite rapidement dans la direction opposée, Fakey l'identifie et le signale, aidant les traders inexpérimentés à éviter de tomber dans le piège. Ce phénomène ne reflète pas seulement la manipulation par les grandes institutions, mais montre également le changement de la dynamique psychologique et du contrôle entre les acheteurs et les vendeurs.


Guide de Trading Efficace avec l'Indicateur Fakey Premium Entry Finder


Cet article détaillera les fonctions personnalisables de l'indicateur.

Fakey Premium Entry Finder - Trading Systems - Draft - Traders' Blogs


Identifier les Signaux d'Entrée

L'indicateur Fakey Premium Entry Finder détecte automatiquement deux types principaux de modèles Fakey. Lorsqu'un modèle valide apparaît, l'indicateur détermine automatiquement les niveaux importants tels que le Point d'Entrée (Entry) et le Stop Loss sur le graphique.

Pour augmenter la précision du signal, vous pouvez activer le filtre de tendance SMA (moyenne mobile simple), comme le SMA 50 et le SMA 200. Ce filtre aide à éliminer les signaux à contre-tendance et n'affiche que les opportunités de trading qui s'alignent sur la tendance principale du marché.


Confirmer les Signaux et Gérer les Trades


Confirmation des signaux d'entrée : L'indicateur affichera une flèche de confirmation lorsqu'un chandelier clôture au-delà du niveau d'entrée défini. C'est une couche de confirmation supplémentaire, qui vous aide à vous sentir plus confiant lors de l'exécution d'un trade.


Gestion des risques et signaux d'échec : Si le prix se déplace à l'encontre du niveau de Stop Loss, l'indicateur identifiera un signal d'échec (Fakey Failure Reversal) et affichera une flèche d'avertissement. Ce signal soutient non seulement la gestion des risques, mais suggère également une opportunité d'entrée inverse avec un potentiel de profit élevé.


Points de sortie intelligents : Les points PSAR (Parabolic SAR) et les flèches de sortie PSAR apparaîtront pour vous avertir lorsque la tendance est susceptible de s'inverser, vous aidant à décider de sortir du trade à temps pour protéger vos profits.


Balayage automatique des signaux : Utilisez la fonction Scanner pour balayer automatiquement les signaux Fakey sur plusieurs paires de devises et horizons de temps. Cela garantit que vous ne manquerez aucune opportunité de trading sur l'ensemble du marché.


Pourquoi le Fakey Premium Entry Finder est un Assistant Indispensable


Détecte Automatiquement des Signaux Précis et Diversifiés 🎯

L'indicateur identifie et alerte automatiquement sur les deux variantes les plus puissantes du modèle Fakey.


Filtre de Signaux Avancé - Augmente le Taux de Gain 📈

Élimine les signaux parasites, en se concentrant uniquement sur les opportunités ayant la plus forte probabilité de succès grâce à des filtres professionnels.


Tableau de Bord Multi-Devises et Multi-Horizons de Temps (Scanner) ⏱️

Ne manquez jamais une opportunité : Balayez l'ensemble du marché (depuis Market Watch ou une liste personnalisée) sur plusieurs horizons de temps (M15, H1, H4, D1...) à partir d'un seul graphique.

Gain de temps maximal : Au lieu de devoir ouvrir des dizaines de graphiques, le tableau de bord vous avertira instantanément lorsqu'un signal potentiel apparaîtra.


Gestion de Trade Complète et Visuelle 📊

Tous les éléments nécessaires pour un trade parfait sont affichés visuellement sur le graphique :

Les lignes d'Entrée (Entry), de Stop Loss et de Take Profit sont clairement tracées.

Calcul SL/TP flexible : Prend en charge le calcul basé sur le multiple ATR (s'adapte à la volatilité du marché), le ratio Risque:Récompense (R:R) ou un nombre fixe de points.


Stratégie pour les Traders Professionnels 🧠

Trading en cas d'échec de signal (Fakey Failure Reversal) : Une fonctionnalité extrêmement puissante qui aide l'indicateur à identifier quand un modèle Fakey échoue pour créer une opportunité d'entrée inverse avec un grand potentiel de profit.

Stop Loss Dynamique utilisant le PSAR (Trailing Stop) : Déplace automatiquement le point de stop loss avec la tendance du marché pour optimiser vos profits et protéger votre position.


Système d'Alerte Intelligent et Instantané 🔔

Recevez des notifications instantanées lorsqu'un nouveau signal apparaît ou lorsque le prix confirme une entrée, vous assurant de ne manquer aucun moment de trading important.

Filtrer:
220072256
4591
220072256 2025.09.04 00:23 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis