Major trader NG MT4

Canal : https://www.mql5.com/en/channels/XXXX Guide de Configuration : https://www.mql5.com/en/blogs/post/XXXXX Offre de Lancement : Obtenez Major trader NG maintenant à un prix réduit spécial 110 , prochain prix : 174 (9/10 copies restantes).

Bienvenue dans le Trading Intelligent, Structuré, Sans Stress

Major trader NG n'est pas juste un autre conseiller expert—c'est votre partenaire de trading silencieux conçu pour l'efficacité, la discipline et des résultats constants. Que vous soyez en train de faire évoluer un petit compte ou de travailler avec une société de prop, cet EA vous aide à rester sur la bonne voie avec une exécution commerciale basée sur la logique et une protection intelligente du capital.





Moteur Principal : Ce qui Alimente Major trader NG

Composant But Pulsation de Volatilité Utilise les pics de volatilité pour chronométrer les entrées lorsque les marchés deviennent actifs Couche de Risque Logique intégrée de SL, TP et stop suiveur—pas de martingale, pas de grille





Pourquoi Utiliser Major trader NG ?

Déploiement Ultra Simple : Chargez sur un seul graphique — UK100 sur M15 . Pas de jonglerie avec plusieurs paires ou modèles.

Chargez sur — sur . Pas de jonglerie avec plusieurs paires ou modèles. Entièrement Autonome : De l'entrée à la sortie, Major trader NG gère chaque trade sans intervention manuelle.

De l'entrée à la sortie, Major trader NG gère chaque trade sans intervention manuelle. Intelligence Adaptable : Que le marché soit tendance ou rangeant, la logique interne s'ajuste pour maintenir la constance.





Spécifications

Paramètre Détails Graphique Requis UK100 (Intervalle de Temps : M15) Dépôt Min 100 $ Symboles Supportés UK100,US30,US500 Types de Comptes Standard, ECN, Comptes de Prop Firm





Pour Qui Est-Ce ?

Major trader NG est idéal pour :

Ceux qui recherchent des solutions de trading passives fiables

Les experts ayant besoin d'un outil sans intervention pour compléter les trades manuels

Les débutants cherchant une introduction à faible entretien au trading algo





Comment Commencer

Commencer est simple :

Attachez Major trader NG à un seul graphique : UK100 sur M15 Définissez votre risque et vos horaires de trading souhaités Activez et laissez l'EA gérer vos trades







