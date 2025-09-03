Babylon Trader

Babylon Trader est un Expert Advisor MT5 sophistiqué, inspiré par la richesse légendaire de l'ancienne Babylone. Conçu exclusivement pour le trading de l'XAUUSD (or), il combine des stratégies de suivi de tendance avec des niveaux de support/résistance dynamiques pour saisir des opportunités rentables sur des marchés volatils. Avec des points d'entrée progressifs, des tailles de lots personnalisables et des outils de gestion des risques comme les stops suiveurs ou les limites de drawdown, cet EA vise à bâtir votre « ancienne cité de la richesse » grâce à un trading automatisé et rigoureux.

Stratégie de trading
Babylon Trader utilise un système clair, basé sur des règles et optimisé pour l'évolution unique des prix de l'or :

Détection de tendance : Utilise les moyennes mobiles exponentielles (EMA rapide : 12, EMA lente : 26) sur l'unité de temps H1 pour identifier les tendances haussières et baissières. Les signaux d'achat se déclenchent en tendance haussière et les ventes en tendance baissière.

Zones de support/résistance : Repose les niveaux du plus haut/plus bas de la veille sur J1, créant des « zones proches » (50 pips par défaut) pour les déclencheurs d'entrée. Les transactions ouvrent près du support en cas de hausse ou de résistance en cas de baisse, avec des entrées intermédiaires supplémentaires.

Entrées par étapes : Approche progressive avec trois tailles de lot (par défaut : 0,15, 0,10, 0,05) et des take-profits correspondants (800, 600, 400 pips). Un délai de 15 minutes est observé entre chaque étape, vérifiant la confirmation des mouvements de prix avant d'augmenter le cours.

Gestion des risques : Stops suiveurs optionnels (par défaut : 50 pips) ou limite de drawdown (-1 000 $) pour protéger le capital. Tous les volumes sont normalisés selon les spécifications du courtier, et les transactions sont ignorées si la marge disponible est insuffisante.

Aides visuelles : Personnalisez votre graphique avec un fond bleu ciel, des lignes S/R or/argent, des libellés de profit (« Trésor gagné » ou « Perte subie ») et la mise en évidence des bougies actuelles pour un suivi aisé.

Cette stratégie imite la résilience de l'ancienne économie babylonienne : elle construit des positions méthodiquement tout en respectant les limites du marché. Elle fonctionne mieux sur les graphiques H1 avec un courtier offrant des spreads serrés sur XAUUSD.

Résultats du backtest
Testé sur XAUUSD H1 de janvier 2023 à août 2025 (MetaQuotes - Démo, dépôt initial de 10 000 $, effet de levier de 1:500) :

Bénéfice net : +4 500 $ (rendement de 45 %).

Drawdown max. : 12 % (prudent avec effet de traînée).

Taux de gain : 65 % sur 250 transactions.

Facteur de profit : 1,8.

Les résultats peuvent varier selon le courtier, le glissement et les conditions de marché. Téléchargez la démo pour effectuer un backtest sur votre configuration. Utilisez toujours un compte démo au préalable !

Principales fonctionnalités
Optimisé pour XAUUSD : Conçu pour l'or ; ignore les symboles non concordants pour garantir la concentration.

Entrées personnalisables : Ajustez la taille des lots, les TP, les suiveurs, les MME et bien plus encore en fonction de votre tolérance au risque.

Sécurité des marges : Des contrôles intégrés préviennent les erreurs de « manque de fonds » en vérifiant la marge disponible avant les transactions.

Interface utilisateur intuitive : Transformez votre graphique en un « trésor babylonien » avec des couleurs thématiques et des libellés en temps réel.

Sans grille/martingale : S'appuie sur la tendance et le S/R pour un trading durable, évitant les tactiques à haut risque.

Avertissements importants
Information sur les risques : Le trading comporte un risque de perte important et ne convient pas à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Utilisez uniquement du capital-risque.

Restriction des symboles : Cet EA est conçu uniquement pour le XAUUSD. Il s'initialise sur n'importe quel graphique, mais ne trade que sur l'or, ce qui est idéal pour les stratégies ciblées.

Configuration recommandée : Compte minimum de 1 000 $, effet de levier de 1:100+, courtier ECN avec faibles spreads sur l'or. Testez sur une démo avant utilisation réelle.

À propos de l'auteur
Développé par Alisten, programmeur MQL5 chevronné avec plus de 5 ans d'expérience dans les systèmes de trading automatisés. Inspiré par les thèmes historiques et la finance moderne, je me concentre sur des EA fiables et conviviaux. Consultez mon profil pour plus d'outils et de mises à jour. Assistance via les messages MQL5 : je suis là pour vous aider !

Prêt à découvrir la richesse de la Babylone antique sur les marchés actuels ? Téléchargez Babylon Trader dès maintenant et lancez-vous ! Pour toute question ou modification personnalisée, contactez-moi directement.
Produits recommandés
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Blue Shark Mt5
Riccardo Canu
Experts
Blue Shark is a trading robot  for the trading on Forex. It a   Trend Following   system and works in this way: 1. Identify the trend 2. Wait for a retracement 3. Cover profits Blue Shark MT5 is a fully automated trading system that doesn't require any special skills from you. Just fire up this EA and rest. You don't need to set up anything, EA will do everything for you. EA is adapted to work on small deposits from $500. REQUIREMENTS FOR YOUR ACCOUNT Leverage >= 1:500 Balance >= $500 (or equ
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Experts
Unlock the Power of Trends with Premium Trend Master EA Are you looking for a stable, reliable, and non-martingale trading robot to capitalize on market trends? Premium Trend Master is a sophisticated Expert Advisor designed to identify and trade strong trends with precision and safety. Built with a robust trading engine, it's perfect for both beginners and experienced traders who want to automate their trend-following strategies on MT5. This EA shines on volatile instruments where trends are mo
Nasdaq American Session Strategy
Manuel De Huerta De La Cruz
Experts
Maîtrisez le Nasdaq à son moment le plus explosif : la séance américaine US100 Session Pro est une stratégie professionnelle conçue pour exploiter les opportunités les plus rentables du NASDAQ (US100) pendant l'ouverture du marché new-yorkais et les heures de négociation actives. Elle combine trois configurations éprouvées pour s'adapter aux différentes conditions de marché : Casse à l'ouverture : Capture des mouvements rapides et puissants. Repli de tendance : Entrées nettes avec confirmati
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la Stratégie "Duende", Duende est un algorithme qui détecte des modèles de différents niveaux hauts et bas, où ils restent constants pour faire de bonnes entrées, avec un système de récupération interrogeant diverses choses comme le seuil de rentabilité et les croisements entre pairs Il a prouvé qu'il contrôlait plusieurs devises sans problème, avec un contrôle puissant des nouvelles pendant le marché il est possible de le gérer avec tous les symboles dont v
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicateurs
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
TrainedModelPlusAIgoldKing
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experts
Contact Us Today for 1 FULL WEEK of FREE Trading! No Cost – Just Real Results. Test it Yourself. Trade Smarter. AI-Powered Gold Trading EA - Advanced ML & OpenAI Consensus System The Future of Automated Gold Trading is Here! Transform your XAUUSD trading with the most sophisticated AI-powered Expert Advisor ever created. This isn't just another EA - it's a revolutionary trading system that combines Machine Learning, OpenAI GPT intelligence, and advanced market analysis to m
FVG Judge
Burak Enes Aydin
Experts
Fair Value Gap Judge EA uses a special calculation formula between price differences and thus determines whether the parity is above or below the required price. It does not use the MA and RSI system, instead it detects sudden fomo SELLs and BUYs in prices. In this way, it enters trade only when there are opportunities. -It is suitable for all FX parities and stock market, but I do not recommend you to make sell trades in stocks that pay dividends, because you may face the risk of paying neg
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Experts
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Holeshot Max MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Experts
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Black Jack mt5
Vitalii Zakharuk
Experts
Forex Bot Black Jack   is a reliable trend-following trading algorithm designed to automate trading on the Forex market. Trading on the Forex market is complex and dynamic, requiring significant time, effort, and experience for successful participation. However, with the development of trading bots, traders now have the ability to automate their strategies and take advantage of market trends without spending countless hours on data analysis. Forex Bot Black Jack   is a trading bot that uses adv
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This system is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs.   The signals are focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features ESignals is designed to show open and close arrows at the beg
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé sophistiqué conçu pour MetaTrader 5, exploitant les croisements de moyennes mobiles pour capturer les inversions de tendance et les points d’entrée potentiels. Cet expert advisor offre aux traders une solution polyvalente avec des paramètres personnalisables, garantissant une exécution précise des trades et une gestion robuste des risques. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée efficaces, des règles de sortie flexibles
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Code Blue MT5
Designetics Enterprises (Private) Limited
Experts
Introducing Code Blue ! Trade the  USDJPY pair with an  Expert Advisor that combines a dynamic Support & Resistance Framework , Range Identification  and Breakout Calculator to detect structural market boundaries and capture high-probability intraday breakouts. Code Blue is not about random entries, it’s about clean, systematic trading with tight risk controls and aggressive trailing stop logic designed to let winners run. Why Code Blue?  Stable Profitability Since 2020 – Backtests show a con
Cyborg Bot
Maryna Shulzhenko
Experts
The     Cyberosaurus  bot is an innovative next-generation bot that serves as a powerful tool for trading in the classic Forex market and with cryptocurrencies (for corresponding brokers). It operates with the majority of pairs, so it is advisable to test it before using it on a specific pair. It is specifically designed to work with these markets, without the ability to trade other assets such as stocks or indices. The main control parameters of the bot are presented in a convenient and conci
HAP Trend
Amirali Abazar
Experts
HAP_Trend EA is based on detection of Trendline algorithm and pending position strategy to EURUSD in M5 timeframe. I have developed HAP_Trend EA during 2022 and I have finished it at the end of 2022. I have been using HAP_Trend EA on REAL MONEY TEST since the beginning of 2023. As you may know real database and demo database are not exactly same, I have tested it on real account and it works on real account. Using HAP_Trend EA in your account is very easy: drag and drop on eurusd M5, then you w
Golden TaiGong
Rong Bin Su
Experts
(Backtest period parameter – must read! Enter 15 for GMT+2, 16 for GMT+3, otherwise it will not deliver optimal performance!) Golden TaiGong:The Grand Duke on the River of Time Introduction: In ancient lore,a sage named Jiang TaiGong fished on the banks of the Wei River.His hook was straight,for he sought not to catch fish,but to attract a king destined to unite the realm. This is the philosophy ofTaiGong's fishing:He wasn't catching an asset;he was waiting for the opportune moment,the inevi
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experts
GRANDE VENTE POUR 30 PREMIERS TÉLÉCHARGEMENTS JUSTE À VIE JUSQU'À 80% ET UN MOIS JUSQU'À 50%   Robot de Trading pour la Session de New York – Le Chasseur de Bougies d'Or Si vous cherchez un outil qui surveille le marché comme un chasseur professionnel, ce robot est conçu exactement pour vous ! Cet Expert Advisor commence intelligemment son travail dès le début de la session de New York. Son algorithme interne est conçu pour : Compter les bougies dès les premières secondes du mar
Crystal ball
Nickey Magale
Experts
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Bullhouse WavePrice
Luiz Vinicius Pereira Rocha -
Indicateurs
Wave Price Indicator The Wave Price indicator is an advanced technical analysis tool that visualizes price movements in wave formations using a ZigZag approach. It helps traders identify significant price patterns, trends, and potential reversals by breaking down price action into meaningful waves. Price Wave Analysis : Visualizes price movements in clear wave patterns ZigZag-based Calculation : Filters out market noise and focuses on significant price moves Color-Coded Waves : Aqua: Bullish wa
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experts
GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidit
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indicateurs
This indicator is based on a mathematical formula and an ANN combined, designed to make a model(using previous prices) of the most recent market condition (any chart*) in order to use the model as a forecasting tool. *This indicator can operate on any chart/timeframe, but it's suggested you use multiple timeframes for each trade because this method relies solely on the time factor, you can not use this indicator to predict price volatility, but if it's fit correctly it will show you when the nex
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experts
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Companion v1
Benjamin Alistair Fisher
Experts
The Day Trading Companion!!  The Day Trading Companion offers a unique approach that blends automation with a proven manual strategy to help you build confidence and establish effective trading habits. It's suitable for everyone, regardless of experience level! Automate Your Prop Passing & Payouts Companion Community Fully & Semi Automated Full Discord Community Included  A-Z Set up Included  Updated Regularly  Much More! ️ Once joined drop me a message I'll add you
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
Kubera
Alisten A
Experts
Kubera EA - Inspiré par le Dieu de la Richesse À propos de l'EA Kubera EA est un Expert Advisor (EA) sophistiqué basé sur la martingale de couverture, conçu exclusivement pour le trading de l'XAUUSD (or) sur la plateforme MetaTrader 5. Inspiré par Kubera, le dieu hindou de la richesse, cet EA vise à capitaliser sur les fluctuations du marché grâce à une stratégie de couverture équilibrée associée à une progression de la martingale. Il propose une interface graphique attrayante sur le thème de l
Babylon Trader BTCUSD
Alisten A
Experts
Babylon Trader - BTCUSD est un Expert Advisor (EA) de trading automatisé pour MetaTrader 5 (MT5), spécialement conçu pour le trading BTCUSD. Il met en œuvre une stratégie pyramidale de suivi de tendance basée sur les croisements des MME et les niveaux de support/résistance quotidiens. Il propose des entrées de position par étapes avec des tailles de lot personnalisables (par défaut : 0,15, 0,10, 0,05), des stops suiveurs et des améliorations graphiques visuelles pour capter la dynamique des mar
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis