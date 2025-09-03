Babylon Trader est un Expert Advisor MT5 sophistiqué, inspiré par la richesse légendaire de l'ancienne Babylone. Conçu exclusivement pour le trading de l'XAUUSD (or), il combine des stratégies de suivi de tendance avec des niveaux de support/résistance dynamiques pour saisir des opportunités rentables sur des marchés volatils. Avec des points d'entrée progressifs, des tailles de lots personnalisables et des outils de gestion des risques comme les stops suiveurs ou les limites de drawdown, cet EA vise à bâtir votre « ancienne cité de la richesse » grâce à un trading automatisé et rigoureux.





Stratégie de trading

Babylon Trader utilise un système clair, basé sur des règles et optimisé pour l'évolution unique des prix de l'or :





Détection de tendance : Utilise les moyennes mobiles exponentielles (EMA rapide : 12, EMA lente : 26) sur l'unité de temps H1 pour identifier les tendances haussières et baissières. Les signaux d'achat se déclenchent en tendance haussière et les ventes en tendance baissière.





Zones de support/résistance : Repose les niveaux du plus haut/plus bas de la veille sur J1, créant des « zones proches » (50 pips par défaut) pour les déclencheurs d'entrée. Les transactions ouvrent près du support en cas de hausse ou de résistance en cas de baisse, avec des entrées intermédiaires supplémentaires.





Entrées par étapes : Approche progressive avec trois tailles de lot (par défaut : 0,15, 0,10, 0,05) et des take-profits correspondants (800, 600, 400 pips). Un délai de 15 minutes est observé entre chaque étape, vérifiant la confirmation des mouvements de prix avant d'augmenter le cours.





Gestion des risques : Stops suiveurs optionnels (par défaut : 50 pips) ou limite de drawdown (-1 000 $) pour protéger le capital. Tous les volumes sont normalisés selon les spécifications du courtier, et les transactions sont ignorées si la marge disponible est insuffisante.





Aides visuelles : Personnalisez votre graphique avec un fond bleu ciel, des lignes S/R or/argent, des libellés de profit (« Trésor gagné » ou « Perte subie ») et la mise en évidence des bougies actuelles pour un suivi aisé.





Cette stratégie imite la résilience de l'ancienne économie babylonienne : elle construit des positions méthodiquement tout en respectant les limites du marché. Elle fonctionne mieux sur les graphiques H1 avec un courtier offrant des spreads serrés sur XAUUSD.





Résultats du backtest

Testé sur XAUUSD H1 de janvier 2023 à août 2025 (MetaQuotes - Démo, dépôt initial de 10 000 $, effet de levier de 1:500) :





Bénéfice net : +4 500 $ (rendement de 45 %).





Drawdown max. : 12 % (prudent avec effet de traînée).





Taux de gain : 65 % sur 250 transactions.





Facteur de profit : 1,8.





Les résultats peuvent varier selon le courtier, le glissement et les conditions de marché. Téléchargez la démo pour effectuer un backtest sur votre configuration. Utilisez toujours un compte démo au préalable !





Principales fonctionnalités

Optimisé pour XAUUSD : Conçu pour l'or ; ignore les symboles non concordants pour garantir la concentration.





Entrées personnalisables : Ajustez la taille des lots, les TP, les suiveurs, les MME et bien plus encore en fonction de votre tolérance au risque.





Sécurité des marges : Des contrôles intégrés préviennent les erreurs de « manque de fonds » en vérifiant la marge disponible avant les transactions.





Interface utilisateur intuitive : Transformez votre graphique en un « trésor babylonien » avec des couleurs thématiques et des libellés en temps réel.





Sans grille/martingale : S'appuie sur la tendance et le S/R pour un trading durable, évitant les tactiques à haut risque.





Avertissements importants

Information sur les risques : Le trading comporte un risque de perte important et ne convient pas à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Utilisez uniquement du capital-risque.





Restriction des symboles : Cet EA est conçu uniquement pour le XAUUSD. Il s'initialise sur n'importe quel graphique, mais ne trade que sur l'or, ce qui est idéal pour les stratégies ciblées.





Configuration recommandée : Compte minimum de 1 000 $, effet de levier de 1:100+, courtier ECN avec faibles spreads sur l'or. Testez sur une démo avant utilisation réelle.





À propos de l'auteur

Développé par Alisten, programmeur MQL5 chevronné avec plus de 5 ans d'expérience dans les systèmes de trading automatisés. Inspiré par les thèmes historiques et la finance moderne, je me concentre sur des EA fiables et conviviaux. Consultez mon profil pour plus d'outils et de mises à jour. Assistance via les messages MQL5 : je suis là pour vous aider !





Prêt à découvrir la richesse de la Babylone antique sur les marchés actuels ? Téléchargez Babylon Trader dès maintenant et lancez-vous ! Pour toute question ou modification personnalisée, contactez-moi directement.