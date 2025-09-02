FNCD mt5

L'indicateur FNCD constitue un outil avancé d'analyse technique qui combine la transformation de Fisher avec la normalisation statistique des prix pour créer un oscillateur sophistiqué. La base commence par la normalisation du score Z, où les données de prix sont standardisées en calculant combien d'écarts-types le prix actuel se situe de sa moyenne mobile sur une période spécifiée. Ce processus de normalisation transforme les mouvements de prix bruts en unités standardisées, facilitant l'identification des écarts extrêmes indépendamment du niveau de prix de l'instrument. La transformation de Fisher convertit ensuite ces valeurs normalisées en un oscillateur borné qui oscille autour de zéro, où les lectures extrêmes indiquent des zones potentielles de retournement. Deux moyennes mobiles exponentielles sont appliquées aux valeurs transformées de Fisher - une EMA rapide et une EMA lente - créant un système à double ligne similaire au MACD mais avec des propriétés statistiques améliorées. Lorsque l'EMA rapide croise l'EMA lente par le bas, des signaux haussiers sont générés, tandis que les signaux baissiers se produisent lorsque la ligne rapide croise la ligne lente par le haut. La combinaison de la normalisation statistique et de la transformation de Fisher rend cet indicateur particulièrement efficace pour identifier les conditions de surachat et de survente tout en filtrant le bruit du marché grâce au mécanisme de lissage EMA.


Alex074179
Esse indicador é top demais , gostei muito. Pretendo testar os outros indicadores,se esse é bom imagina os outros. Obrigado

Réponse du développeur Arinze Michael Ejike 2025.09.17 12:49
Wow, thank you for the 5 stars! Your kind words inspire us to keep delivering amazing experiences. We hope to see you again soon!
