Zyra est un conseiller expert puissant et raffiné pour MT4 & MT5, conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent mêler automatisation et précision. ce conseiller expert n'est pas sans risque, mais c'est l'un des plus équilibrés et intelligemment conçus sur le marché aujourd'hui. Avec flexibilité, contrôle et transparence au cœur, Zyra vous met aux commandes pendant qu'il s'occupe du travail lourd.

L'approche principale est guidée par la divergence de momentum entre le prix et un RSI lissé personnalisé. L'objectif est de saisir les premiers signes d'épuisement dans la direction de la tendance avant que le marché ne corrige.


Capacités et Personnalisations Clés :

  • Flexibilité des Symboles : Vous pouvez facilement définir quels paires de trading utiliser, que ce soit EURGBP, EURUSD ou un panier de vos préférés. Les symboles par défaut sont : (EURGBP)
  • Gestion des Risques Intelligente : Choisissez entre des tailles de lot fixes ou des calculs basés sur le risque (par exemple, % du solde du compte) pour convenir à votre profil de trading.
  • Protection Contre le Drawdown : Une protection intégrée contre le drawdown arrête les nouvelles transactions et peut optionnellement fermer toutes les positions ouvertes si le capital tombe en dessous de votre seuil défini.


Commencer est Simple :

Attachez Zyra à n'importe quel graphique (nous recommandons de commencer avec EURGBP sur M15) une seule fois, entrez vos paramètres de risque préférés et laissez-le gérer les transactions selon vos règles. Pas besoin de s'attacher à plusieurs graphiques—le conseiller expert analyse et exécute des transactions à travers tous les symboles depuis une instance de graphique unique .

Pourquoi les Traders Aiment Zyra

Ce conseiller expert se distingue par son mélange de stabilité et d'adaptabilité. Alors que les conseillers experts habituels nécessitent une manipulation attentive, Zyra offre l'une des implémentations les plus structurées et personnalisables sur le marché. Avec des entrées transparentes et des fonctions de sécurité, il est conçu pour ceux qui veulent une automatisation intelligente sans complexité inutile.

Conseils Pro pour Meilleures Performances :

  • Utilisez un Graphique Unique : Le conseiller expert est optimisé pour le trading multi-symboles depuis une seule instance de graphique.
  • Par Défaut : Commencez avec les paramètres par défaut car ils sont les mieux adaptés et ne changez le réglage du risque que si nécessaire.
  • Restez à Jour : Suivez le canal MQL5 et Telegram pour les mises à jour de version et les insights de la communauté. (contact pour le lien)






