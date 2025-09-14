Tarnix MT4

LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 88.

Présentation de Tarnix – EA Avancé Contrôlé par le Risque





Tarnix est un Expert Advisor robuste conçu pour les gestionnaires de risques intelligents et les traders de sociétés de prop trading. Il fonctionne de manière entièrement automatisée sur EURCHF et utilise M30 comme graphique de base. Il suffit de charger l'EA sur un seul graphique et de laisser la logique de précision gérer le reste.

« Équipé d'une logique de stop suiveur et d'un contrôle strict des pertes — Tarnix est construit pour la survie et la croissance. »





Fonctionnalités Clés

Fonctionne sur la base : Il calcule les retournements à haute probabilité en utilisant un algorithme hybride qui fusionne la divergence RSI, la symétrie fractale personnalisée et les zones de choc de volume. L'entrée est ensuite validée par mon filtre de précision pour éviter les faux signaux.

Un Seul Graphique Nécessaire : Attachez-vous à EURCHF et l'EA gère toute la logique en interne.

Attachez-vous à EURCHF et l'EA gère toute la logique en interne. Liste de Symboles : Utilisez avec EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD — l'EA est optimisé pour ces paires.

Utilisez avec — l'EA est optimisé pour ces paires. Modes de Gestion de Lots : Choisissez entre un lot fixe ou un lot basé sur le risque par SL en utilisant le solde du compte.

Choisissez entre un lot fixe ou un lot basé sur le risque par SL en utilisant le solde du compte. Arrêt Stratégique des Pertes : Ferme automatiquement les transactions et cesse de trader lorsque les pertes dépassent votre limite configurée (par exemple 70 %).

Ferme automatiquement les transactions et cesse de trader lorsque les pertes dépassent votre limite configurée (par exemple 70 %). Modes de Stop Suiveur : Choisissez entre un stop suiveur basé sur des pips fixes ou un stop suiveur dynamique basé sur l'ATR.





Configuration Recommandée Attacher à : EURCHF

EURCHF Unité de temps : M30

M30 Solde du Compte : Minimum 250 $

Minimum 250 $ Effet de Levier : 1:100 ou plus

1:100 ou plus Bureau : Tout courtier ECN à faible spread

Tout courtier ECN à faible spread Telegram channel: please contact me

please contact me MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Amical pour les Sociétés de Prop Trading

Construit pour respecter les limites de pertes et de risques journaliers

Peut complètement arrêter de trader lorsque la perte journalière dépasse vos paramètres de risque





Après Achat

Contactez-nous immédiatement pour obtenir l'accès à notre canal Telegram privé où nous publions des mises à jour, des nouvelles et des conseils exclusifs sur l'EA.











