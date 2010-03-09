HTF Moving Averages Cross mg

Indicateur Crypto_Forex « HTF Moving Averages Cross » pour MT4.

- Améliorez vos méthodes de trading avec le puissant indicateur HTF Moving Averages Cross pour MT4. HTF signifie « période de temps supérieure ».
- Cet indicateur est idéal pour les traders de tendance avec des entrées d'action de prix.
- Il vous permet d'associer des moyennes mobiles rapides et lentes d'une période de temps supérieure à votre graphique actuel - une méthode professionnelle.
- HTF Moving Averages Cross intègre des alertes pour mobile et PC.
- Cet indicateur vous permet de réaliser des profits intéressants avec un faible risque.

