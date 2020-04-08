Scalping Channel Pro mw

Indicateur Crypto_Forex « Scalping Channel Pro » pour MT4.





- Scalping Channel Pro dispose de limites de volatilité basées sur l'ATR.

- Idéal pour le scalping :

- Entrez dans les transactions via un ordre à cours limité sur la ligne médiane.

- Envisagez des entrées haussières lorsqu'un canal bleu haussier stable est présent et qu'au moins une bougie est clôturée au-dessus de la limite supérieure (voir images).

- Envisagez des entrées baissières lorsqu'un canal rouge baissier stable est présent et qu'au moins une bougie est clôturée en dessous de la limite inférieure (voir images).

- Affichage des informations sur les spreads et les swaps : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- Affichage également du solde du compte, des capitaux propres et des marges.

- L'affichage des informations sur les spreads et les swaps peut être situé dans n'importe quel coin du graphique :

0 - coin supérieur gauche, 1 - coin supérieur droit, 2 - coin inférieur gauche, 3 - coin inférieur droit.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.