Smart Pattern Hunter RSI Pro

Smart Pattern Hunter RSI Pro - L'outil de chasse aux modèles de bougies avec RSI intelligent
Analyse automatiquement plusieurs paires de devises en même temps, combinant avec le RSI pour optimiser le moment d'entrée.

💰 RENCONTREZ-VOUS CES PROBLÈMES ?Perdre trop de temps à chercher
Devez-vous ouvrir des dizaines de graphiques pour trouver un modèle de bougies ? Avez-vous toujours l'impression de manquer de temps pour surveiller toutes les paires qui vous intéressent ?

Manquer des opportunités de gagner de l'argent
Pendant que vous regardez l'EURUSD, le GBPUSD a déjà un bon signal, mais vous ne le savez pas car vous ne pouvez pas tout surveiller. Cela arrive quotidiennement à chaque trader.

Difficulté à déterminer le moment du renversement
Vous trouvez un modèle de bougies, mais vous ne savez pas quand entrer en position ? Où se trouve le RSI ? Est-ce un bon moment pour une position de renversement ?

🎯 SMART PATTERN HUNTER RSI PRO RÉSOUD TOUS CES PROBLÈMESÉconomise 90% du temps d'analyse
Au lieu de devoir ouvrir chaque graphique pour vérifier, vous n'avez plus qu'à attendre une notification. L'outil scanne automatiquement toutes les paires de devises qui vous intéressent et vous avertit lorsqu'il y a un bon modèle.

Ne manquez aucune opportunité
Peu importe ce que vous faites, que vous dormiez ou que vous soyez occupé par d'autres tâches, Smart Pattern Hunter RSI Pro travaille 24h/24 et 7j/7. Lorsqu'il y a un bon signal, vous recevez une notification instantanée sur votre téléphone.

Savoir exactement quand entrer avec le RSI
L'outil ne se contente pas de trouver des modèles de bougies ; il les combine également avec le RSI pour vous indiquer :

Modèle haussier lorsque le RSI est en dessous de 30 = Une bonne opportunité d'achat.

Modèle baissier lorsque le RSI est au-dessus de 70 = Une bonne opportunité de vente.

🚀 POURQUOI LES TRADERS CHOISISSENT SMART PATTERN HUNTER RSI PRO ?Facile à utiliser, immédiatement efficace
Vous n'avez rien de compliqué à apprendre. Une fois installé, vous pouvez l'utiliser immédiatement. L'interface est simple et les notifications sont claires.

Le RSI aide à augmenter votre taux de réussite
La combinaison des modèles de bougies avec le RSI n'est pas aléatoire. Lorsqu'un modèle de renversement apparaît dans une zone RSI extrême, la probabilité de succès est beaucoup plus élevée qu'en utilisant le modèle seul.

Convient à tous les traders

Traders occupés: N'ont pas le temps de surveiller de nombreux graphiques.

Nouveaux traders: Ont besoin d'un outil pour les aider à trouver de bonnes opportunités avec le RSI.

Traders expérimentés: Veulent augmenter l'efficacité de leur analyse avec un filtre RSI.

Rentable
Au lieu d'engager un analyste ou d'acheter de nombreux outils différents, ce seul outil est tout ce dont vous avez besoin.

⚡ CARACTÉRISTIQUES REMARQUABLESAnalyse automatique de plusieurs paires

Surveille simultanément un nombre illimité de paires de devises.

Peut sélectionner à partir de Market Watch ou créer votre propre liste.

Analyse en continu selon le cycle que vous définissez (5 minutes, 15 minutes, 1 heure...).

Plusieurs unités de temps à la fois
De M1 à MN1, vous pouvez choisir les unités de temps appropriées :

Scalping: M1, M5, M15

Day Trading: M15, M30, H1, H4

Swing Trading: H4, D1, W1

Filtre RSI intelligent - La fonctionnalité principale
C'est le point fort de Smart Pattern Hunter RSI Pro :

RSI Survente (en dessous de 30): N'affiche que les modèles haussiers lorsque le RSI est en survente.

RSI Surachat (au-dessus de 70): N'affiche que les modèles baissiers lorsque le RSI est en surachat.

Mode de filtre strict: Élimine les signaux lorsque le RSI est dans la zone neutre.

Affiche les informations RSI: Vous indique instantanément le niveau du RSI.

Filtrage du bruit avec l'ATR
Ne vous avertit que des modèles avec une volatilité suffisante pour être tradés :

Élimine les signaux faibles.

Se concentre sur les opportunités réelles avec un potentiel de profit.

🎯 COMMENT ÇA MARCHE - ÉTAPES SIMPLESÉtape 1: Installer et exécuter

Téléchargez le fichier et placez-le dans le dossier Indicators.

Faites-le glisser et déposez-le sur n'importe quel graphique.

Sélectionnez les paires de devises et les unités de temps que vous souhaitez surveiller.

Définissez les seuils du RSI (par défaut 30-70 est le meilleur).

Étape 2: Recevoir des notifications avec le RSI
Lorsqu'il y a un bon modèle + un RSI approprié, vous recevrez :

Une notification pop-up: "[EURUSD] [H1] Bullish Engulfing RSI:28"

Une notification push sur votre téléphone.

Le niveau du RSI est affiché pour que vous puissiez l'évaluer.

Étape 3: Vérifier et entrer en position

Ouvrez le graphique de la paire de devises notifiée.

Regardez le modèle et confirmez le RSI.

Entrez en position lorsque les deux facteurs sont appropriés.

📊 INTERFACE INTUITIVE AVEC LES INFORMATIONS DU RSIAffiche les informations clés

État de l'analyse actuelle.

Niveau et zone du RSI actuel (Survente/Surachat/Neutre).

Nombre de paires surveillées.

Heure de la prochaine analyse.

Coloration automatique basée sur le RSI

Bougie verte: Modèle haussier + RSI en survente.

Bougie rouge: Modèle baissier + RSI en surachat.

Nom du modèle + niveau du RSI affichés directement sur le graphique.

Paramètres du RSI flexibles

Personnalisez les seuils de survente/surachat du RSI.

Activez/désactivez le mode de filtre strict.

Choisissez d'afficher uniquement les modèles dans les zones RSI extrêmes.

💼 AVANTAGES PRATIQUES DU FILTRE RSIAugmente le taux de réussite de manière significative
Lorsqu'un modèle de renversement apparaît avec le RSI dans une zone extrême, la probabilité d'un renversement réussi passe de 60% à 75-80%.

Réduit les faux signaux
Le filtre RSI aide à éliminer les modèles qui apparaissent au mauvais moment, ne conservant que les signaux de haute qualité.

Timing parfait

Acheter lorsque le RSI < 30 + un modèle haussier: Saisir le plus bas avec précision.

Vendre lorsque le RSI > 70 + un modèle baissier: Saisir le plus haut de manière efficace.

Convient aux stratégies de renversement
C'est l'outil idéal pour ceux qui préfèrent le trading de renversement au suivi de tendance.

🔧 PARAMÈTRES OPTIMAUX PAR STYLEScalping avec RSI (Trading à très court terme)

Unités de temps: M1, M5, M15

RSI: 20-80 (seuil plus large)

Cycle d'analyse: 5 minutes

Day Trading avec RSI (Trading intraday)

Unités de temps: M15, M30, H1

RSI: 30-70 (seuil standard)

Cycle d'analyse: 15 minutes

Swing Trading avec RSI (Trading à moyen terme)

Unités de temps: H4, D1, W1

RSI: 25-75 (filtrage strict)

Cycle d'analyse: 1 heure

✅ POURQUOI SMART PATTERN HUNTER RSI PRO EST-IL FIABLE ?Technologie stable

Code optimisé, ne cause pas de lag sur MT5.

Calcul RSI précis, sans délai.

Fonctionne de manière stable 24h/24 et 7j/7 sans crash.

Intégration RSI intelligente

Utilise le RSI intégré de MT5, garantissant la précision.

Vous pouvez personnaliser la période du RSI à votre guise.

Affiche clairement les informations du RSI dans toutes les notifications.

Pas de spam de notifications

Chaque combinaison de modèle + RSI n'est notifiée qu'une seule fois.

Le système intelligent évite les alertes dupliquées.

Ne notifie que lorsque le modèle et le RSI sont appropriés.

Smart Pattern Hunter RSI Pro n'est pas un outil magique qui vous rendra riche rapidement. C'est un outil de support pratique qui vous aide à combiner les modèles de bougies avec le RSI pour prendre des décisions de trading plus précises, en particulier dans la stratégie de renversement.

Il est destiné aux traders intelligents qui veulent tirer parti de la puissance du RSI combinée aux modèles de bougies pour optimiser leur trading.Smart Pattern Hunter RSI Pro - Chassez intelligemment les opportunités avec la puissance du RSI.
