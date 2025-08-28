Kubera EA - Inspiré par le Dieu de la Richesse

À propos de l'EA

Kubera EA est un Expert Advisor (EA) sophistiqué basé sur la martingale de couverture, conçu exclusivement pour le trading de l'XAUUSD (or) sur la plateforme MetaTrader 5. Inspiré par Kubera, le dieu hindou de la richesse, cet EA vise à capitaliser sur les fluctuations du marché grâce à une stratégie de couverture équilibrée associée à une progression de la martingale. Il propose une interface graphique attrayante sur le thème de l'or, une visualisation des profits en temps réel et des paramètres personnalisables pour s'adapter à différents niveaux de risque. Idéal pour les traders recherchant un trading automatisé de l'or axé sur la récupération après les baisses, Kubera EA met l'accent sur la couverture pour gérer simultanément les directions d'achat et de vente.





Description

Présentation :

Kubera EA utilise une approche martingale de couverture pour trader l'XAUUSD, en ouvrant des positions initiales d'achat et de vente et en ajoutant des paniers perdants à l'aide d'un multiplicateur de lots de martingale basé sur une grille. Il clôture les paniers rentables dès que le prix moyen atteint le niveau de take profit spécifié, permettant ainsi de sécuriser les gains tout en limitant les pertes grâce à une superposition stratégique des positions.





Principales fonctionnalités :





Stratégie de couverture : Gère simultanément les paniers d’achat et de vente, ajoutant des positions du côté perdant selon des pas de grille prédéfinis (par défaut : 20 points) jusqu’à un maximum de 10 ordres par côté.





Progression de la Martingale : Commence par une taille de lot initiale (par défaut : 0,01) et multiplie les lots suivants (multiplicateur par défaut : 2,0) pour la récupération.





Gestion des profits : Clôture des paniers lorsque le prix atteint le niveau d’entrée moyen plus/moins les pips de take profit (par défaut : 50). Les profits réalisés sont affichés sur le graphique avec des libellés verts dans un cadre en forme de drapeau près du point de clôture.





IHM graphique et visualisation :





Titre « Kubera » doré et gras, centré en haut du graphique.





Barre dorée dynamique évoluant avec le profit flottant actuel (doré pour positif, rouge pour négatif).





Thème graphique personnalisé : fond noir avec chandeliers dorés pour un look élégant et thématique.





Contrôles de sécurité : trading limité aux comptes XAUUSD et aux comptes avec couverture ; nouveau trading de barres optionnel pour réduire le sur-trading.





Options de personnalisation : ajustez le lot initial, le multiplicateur, le pas de grille, le take profit, les ordres maximum, etc. via les entrées utilisateur.





Utilisation recommandée :





Idéal pour XAUUSD sur les horizons H1 ou supérieurs.





À utiliser sur un compte de courtier avec couverture et une marge suffisante pour les risques de martingale.





Effectuez des backtests approfondis et commencez avec un compte de démonstration pour comprendre le potentiel de drawdown de la stratégie.





Avertissement sur les risques : les stratégies de martingale peuvent amplifier les pertes lors de tendances prolongées. Adoptez toujours une gestion des risques appropriée et ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Cet EA ne garantit pas de profits et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.





Pour obtenir de l'aide ou une personnalisation, contactez le développeur via la communauté MQL5. Libérez la richesse du trading de l'or avec Kubera EA !