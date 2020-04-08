Stochastic Flat Detector mh

Indicateur Crypto_Forex : le détecteur Stochastique Flat est un outil auxiliaire efficace pour le trading ! Pas de refonte.

Je vous propose d'améliorer vos méthodes de trading avec cet excellent indicateur pour MT4.





- L'indicateur affiche les zones de prix plates sur le graphique. Il dispose d'un paramètre « Sensibilité Flat », qui permet de détecter les prix plats.

- Le détecteur Stochastique Flat peut être utilisé pour la confirmation des entrées d'action de prix, les divergences ou les signaux de survente/surachat.

- Il peut être utilisé pour les systèmes de suivi de tendance afin de détecter les zones plates et d'éviter d'y trader.

- Il peut également être utilisé pour le scalping de retournement, pour trader les retournements à partir de zones plates.

- Le détecteur Stochastique Flat offre de nombreuses possibilités d'utilisation à la place du stochastique standard.

- Le stochastique est l'un des meilleurs oscillateurs du marché : un outil idéal pour de nombreux traders.





